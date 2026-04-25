ചൂട് കടുക്കുന്നു: സംസ്ഥാനത്ത് അതീവ ജാഗ്രത, അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
Published : April 25, 2026 at 6:55 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പകൽതാപനില ഗണ്യമായി കുതിച്ചുയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ ഇന്ന് ഉന്നതതല യോഗം ചേരും. ചൂട് കടുത്തതോടെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ അതീവ ജാഗ്രത നിർദേശമുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ റവന്യു, ആരോഗ്യം, തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരും ജനപ്രതിനിധികളും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുക്കും.
ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ
തുടർച്ചയായി താപനില ഉയരുന്നത് സൂര്യാഘാത സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു. രാവിലെ 11 മുതൽ വൈകിട്ട് മൂന്നുവരെ നേരിട്ട് വെയിലേൽക്കുന്ന തൊഴിലുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ലേബർ കമ്മിഷണർ ഇതിനുമുമ്പ് തന്നെ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. തൊഴിൽ സമയം അതിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് നിർബന്ധമായും മതിയായ വിശ്രമം ഉറപ്പാക്കണം.
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അങ്കണവാടികൾക്കും പ്രത്യേക നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ഇന്നത്തെ യോഗം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യും. നിർമാണ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ ഇളവുകൾ നൽകിയേക്കും. കുടിവെള്ള വിതരണം തടസമില്ലാതെ നടത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചു.
ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ ഇടപെടൽ
ചൂട് മൂലമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ എല്ലാ ജില്ല മെഡിക്കൽ ഓഫിസർമാർക്കും ആരോഗ്യമന്ത്രി നിർദേശം നൽകി. നിർജലീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ എല്ലാവരും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം. ദാഹം തോന്നിയില്ലെങ്കിലും വെള്ളം കുടിക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം.
കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് ചൂടിനെ വലിയൊരു അളവുവരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കും. പ്രായമായവർ, കുട്ടികൾ, ഗർഭിണികൾ, മറ്റ് രോഗങ്ങളുള്ളവർ തുടങ്ങിയവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും കുടയോ തൊപ്പിയോ ഉപയോഗിക്കുക. നേരിട്ട് വെയിലേറ്റ് സൂര്യാഘാതം ഉണ്ടായാൽ രോഗിക്ക് ഉടൻ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകണം. എല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും ഇതിനായുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
അരുമ മൃഗങ്ങളെയും വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയും ചൂടിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ഇവയെ പകൽ പുറത്ത് വെയിലത്ത് കെട്ടിയിടുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. മൃഗങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ കുടിവെള്ളം തടസമില്ലാതെ ലഭ്യമാക്കണം.
അസാധാരണമായ ക്ഷീണമോ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളോ കണ്ടാൽ ഉടൻ വാർഡിലെ സർക്കാര് മൃഗാശുപത്രിയിൽ വിവരമറിയിക്കണം. മീൻപിടിത്തം പോലുള്ള ഉപജീവന മാർഗങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരും സുരക്ഷിതമായ ജോലി സാഹചര്യം ഉറപ്പാക്കണം.
തീപിടിത്ത സാധ്യതയും ഉഷ്ണതരംഗവും
കടുത്ത വേനലിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ കാട്ടുതീ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തീപിടിത്ത സാധ്യത കൂടുതലാണ്. വനമേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അഗ്നിരക്ഷാ സേനയ്ക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദേശമുണ്ട്. ചപ്പുചവറുകൾ കത്തിക്കുന്നത് നഗരത്തിലും ഗ്രാമത്തിലും ഒരുപോലെ ഒഴിവാക്കണം. കാട്ടുതീ തടയാൻ വനംവകുപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കി.
പാലക്കാട്, തൃശൂർ, കൊല്ലം ജില്ലകളിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മിക്കയിടങ്ങളിലും സാധാരണയേക്കാൾ കൂടുതൽ താപനില വർധിച്ചു. ജില്ലാകലക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ താലൂക്ക് തലത്തിൽ കൺട്രോൾ റൂമുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വൈദ്യുതി ഉപഭോഗവും കുടിവെള്ള വിതരണവും
വർധിച്ച ചൂട് കാരണം സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തിലും റെക്കോഡ് വർധന രേഖപ്പെടുത്തി. കെഎസ്ഇബിയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ്. വൈകിട്ട് ആറ് മുതൽ രാത്രി പത്ത് വരെ വലിയ തോതിൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ കർശന നിർദേശമുണ്ട്.
എയർ കണ്ടീഷനർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ ഉപയോഗം കൂടിയതാണ് ഇതിന് കാരണം. വേനൽക്കാലത്ത് ജലക്ഷാമം നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നിർദേശമുണ്ട്. കാർഷിക വിളകൾ കരിഞ്ഞുണങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കർഷകർക്കും കൃഷിവകുപ്പ് പ്രത്യേക ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വേനൽമഴ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ചൂടിന് പൂർണമായി ശമനമുണ്ടാകൂ എന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.
