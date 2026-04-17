കൊടുംചൂട് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കല്ല; 72 വർഷത്തെ റെക്കോർഡ് ചൂട് ഓർമിപ്പിച്ച് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്

പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 39.6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടാണ് ജില്ലയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത്

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 17, 2026 at 7:07 AM IST

സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണൻ

കാസർകോട്: സംസ്ഥാനത്ത് ഓരോ ദിവസവും വേനൽച്ചൂട് അസഹനീയമാകുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മുതൽ ഒരുമണിവരെയാണ് ചൂട് കൂടുതൽ എന്നാണ് പലരും കരുതുന്നത്. എന്നാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്കും മൂന്നു മണിക്കും ഇടയിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ സമയത്താണ് അന്തരീക്ഷവും ഭൂമിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടാകുന്നത്.

കടുത്ത ചൂട് അനുഭവപ്പെടുമ്പോഴും 2024ലെ കൊടുംചൂട് നേരിട്ടവരാണ് മലയാളികളെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. അന്ന് ഏപ്രിൽ 27ന് പാലക്കാട് താപനില 41.9 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കടന്നിരുന്നു. 1951ന് ശേഷം 72 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചൂടാണ് അന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

നിലവിൽ രാവിലെ മുതൽ വിയർത്തൊഴുകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. വൈകിട്ടുവരെ അസ്വസ്ഥത നിലനിൽക്കുന്നു. രാവിലത്തെ താപനില സാധാരണയെക്കാൾ കൂടുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. പലയിടത്തും രാവിലെ 27 മുതൽ 28 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് താപനില. ഇത് ദിവസം മുഴുവൻ താപനില ഉയർന്നുനിൽക്കാൻ കാരണമാകുന്നു.

വേനൽമഴയ്ക്ക് സാധ്യത
രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും ശരാശരിയെക്കാൾ ഉയർന്ന താപനിലയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഏപ്രിൽ 19 വരെ കടുത്ത ചൂട് തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. അതിനുശേഷം ചിലയിടങ്ങളിൽ വേനൽമഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. 21, 22, 23 തീയതികളിൽ മഴ ലഭിച്ചേക്കും. സംസ്ഥാനത്ത് കൊടുംചൂട് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 12 ജില്ലകളിൽ ഉയർന്ന താപനില മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ രണ്ടു മുതൽ നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ കൂടുതലാണ് നിലവിലെ താപനില.

പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് കൂടുതൽ ചൂട്. കഴിഞ്ഞദിവസം 39.6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വരുംദിവസങ്ങളിൽ ഇത് 40 ഡിഗ്രി കടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ 39 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും കോട്ടയത്ത് 38 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും വരെ താപനില ഉയർന്നേക്കാം. തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും താപനില ഉയരും. പുനലൂരിൽ 38.6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ജാഗ്രത പാലിക്കണം
കൊടുംചൂട് തുടരുന്നതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശിച്ചു. പകൽ 11 മുതൽ വൈകിട്ട് മൂന്നുവരെ നേരിട്ട് വെയിലേൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. നിർജലീകരണം തടയാൻ ദാഹം തോന്നിയില്ലെങ്കിലും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം. വായുസഞ്ചാരമുള്ള അയഞ്ഞ കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണം. പ്രായമായവർ, ഗർഭിണികൾ, കുട്ടികൾ, രോഗബാധിതർ എന്നിവർ പ്രത്യേക കരുതൽ സ്വീകരിക്കണം.

നിർമാണത്തൊഴിലാളികൾ, കർഷകർ, വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ എന്നിവർ ജോലിസമയം ക്രമീകരിക്കണം. തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തണ്ണീർപന്തലുകൾ സജ്ജമാക്കാനും തണൽ ഉറപ്പുവരുത്താനും നിർദേശമുണ്ട്. കാട്ടുതീ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വനമേഖലയോട് ചേർന്ന് താമസിക്കുന്നവരും വിനോദസഞ്ചാരികളും ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ശുദ്ധജല ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനത്തോടെ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

