വന്ദേമാതരം പാടിത്തീരും മുൻപേ ഇരുന്നു; മന്ത്രി കെ മുരളീധരനും കലക്ടർക്കുമെതിരെ പരാതി നൽകാൻ ബിജെപി
ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന കാറഡുക്ക പഞ്ചായത്തിലെ മുള്ളേരിയ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പുതിയതായി നിർമിച്ച ലാബ് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനിടെയാണ് നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ (Vande Mataram controversy Kasaragod) അരങ്ങേറിയത്
Published : November 10, 2026 at 7:12 AM IST
കാസർകോട്: മുള്ളേരിയ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിക്കിടെ വന്ദേമാതരം പൂർണമായി ആലപിച്ചുതീരുന്നതിന് മുൻപ് ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വേദിയിൽ ഇരുന്നത് വിവാദത്തിൽ. ദേശീയ ഗീതത്തോട് അനാദരം കാണിച്ചെന്നാരോപിച്ച് മന്ത്രിക്കും ജില്ലാ കലക്ടർക്കുമെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് ബി.ജെ.പി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ തീരുമാനം.
ബി.ജെ.പി ഭരിക്കുന്ന കാറഡുക്ക പഞ്ചായത്തിലെ മുള്ളേരിയ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പുതിയതായി നിർമിച്ച ലാബ് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനിടെയാണ് നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സംഘാടക സമിതിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരം പൂർണമായി ആലപിച്ചത്. എന്നാൽ ഗാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ രണ്ട് ഈരടികൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. മന്ത്രിക്കൊപ്പം വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം.പി, കല്ലട്ര മാഹിൻ എം.എൽ.എ, ജില്ലാ കലക്ടർ ശ്രീധന്യ സുരേഷ് എന്നിവരും ഇരുന്നു. അതേസമയം, കെ. നീലകണ്ഠൻ എം.എൽ.എ ഗാനം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ എഴുന്നേറ്റുനിൽക്കുകയായിരുന്നു.
വന്ദേമാതരം പാടിത്തീരുന്നതിന് മുൻപ് ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇരുന്നത് ഗുരുതരമായ ചട്ടലംഘനമാണെന്നും സമൂഹത്തിന് തെറ്റായ സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ നൽകുന്നതെന്നും ബി.ജെ.പി നേതൃത്വം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇത് ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണെന്ന് ബി.ജെ.പി ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് എം.എൽ. അശ്വിനി പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ മന്ത്രിയും കലക്ടറും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കും.
ഒരു മന്ത്രി തന്നെ ഭരണഘടനാ ലംഘനം നടത്തുക എന്നത് വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ്. ദേശീയഗാനത്തിന് തുല്യമായ പ്രാധാന്യമുള്ള ദേശീയ ഗീതത്തെ അപമാനിച്ച മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പൊതുസമൂഹത്തോട് മാപ്പ് പറയണമെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ ആവശ്യം. ഔദ്യോഗിക പദവിയിലിരിക്കുന്ന ജില്ലാ കലക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കാണിച്ച അനാദരവിനെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ മന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുമെന്നും ബി.ജെ.പി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.
വികസന പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ കാസർകോട് ജില്ലയിലെ വിവിധ പരിപാടികളിൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രി പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ജില്ലയിലെ ആരോഗ്യമേഖലയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നിരവധി പദ്ധതികൾക്കാണ് അദ്ദേഹം തുടക്കം കുറിച്ചത്. കാഞ്ഞങ്ങാട് വാക്സിൻ സ്റ്റോർ, ചെമ്മനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ മേൽപറമ്പയിലുള്ള അരമങ്ങാനം ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, കാസർകോട് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ പവർ ലോൺഡ്രി, ജില്ലാ ടി.ബി സെൻ്റർ, ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലാബ് എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു. ഇതിനുപുറമെ ഉക്കിനടുക്കയിലെ ഗവൺമെൻ്റ് മെഡിക്കൽ കോളജിലും അദ്ദേഹം സന്ദർശനം നടത്തി. തുടർന്നാണ് കാറഡുക്കയിലെ പരിപാടിക്ക് എത്തിയത്.
ഇന്ന് രാവിലെ വിദ്യാനഗർ ചെട്ടുംകുഴി റോയൽ കൺവെൻഷൻ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന കായകല്പം ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയും മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ചടങ്ങിൽ കല്ലട്ര മാഹിൻ എം.എൽ.എ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം.പി മുഖ്യാതിഥിയാകും. ജില്ലയിലെ മറ്റ് എം.എൽ.എമാരായ എ.കെ.എം. അഷ്റഫ്, കെ. നീലകണ്ഠൻ, ഗോവിന്ദൻ പള്ളിക്കാപ്പിൽ, സന്ദീപ് വാര്യർ തുടങ്ങിയവരും ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും.
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ജില്ലയിലെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് ചോദിച്ചറിയാനും പരിഹാരം കാണാനുമാണ് കായകല്പം പരിപാടിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആരോഗ്യമേഖലയിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനൊപ്പം പൊതുജനങ്ങളുടെ പരാതികൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരിഹാരം കാണാനും ഈ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി സഹായിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
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