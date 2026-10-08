സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ മരുന്ന് ക്ഷാമം പരിഹരിച്ചു; ചികിത്സാ പിഴവെന്നത് വ്യാജ ആരോപണമെന്ന് കെ. മുരളീധരൻ
ആശുപത്രികളിൽ ആവശ്യത്തിന് മരുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആദ്യത്തെ പരാതി.
Published : October 8, 2026 at 12:23 PM IST
പാലക്കാട്: സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ നേരിട്ടിരുന്ന മരുന്ന് ക്ഷാമം ഏതാണ്ട് പൂർണമായും പരിഹരിച്ചതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ. മരുന്ന് ക്ഷാമം ആരോപിച്ച് തുടങ്ങിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ പിന്നീട് ചികിത്സാ പിഴവെന്ന വ്യാജ ആരോപണത്തിലേക്ക് വഴിമാറിയെന്നും അദ്ദേഹം പാലക്കാട്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ
ആശുപത്രികളിൽ ആവശ്യത്തിന് മരുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആദ്യത്തെ പരാതി. എന്നാൽ സർക്കാരിൻ്റെ അടിയന്തര ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് മരുന്നുകൾ കൃത്യമായി ആശുപത്രികളിൽ എത്തിത്തുടങ്ങിയതോടെ അവർ ചികിത്സാ പിഴവ് എന്ന പുതിയ ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു. ഈ ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വളരെ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി. എന്നാൽ ചികിത്സാ പിഴവ് നേരിട്ടുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി അന്ന് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുപോലുമില്ലെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായതായി മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ രാപ്പകൽ ഭേദമല്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ മനോവീര്യം കെടുത്താനേ ഉപകരിക്കൂ.
പരിയാരത്തെ മാറ്റങ്ങൾ
കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെക്കുറിച്ചും മന്ത്രി കൃത്യമായ മറുപടി നൽകി. താൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്ന് ഒരു ഡോക്ടറെപ്പോലും മാറ്റിയിട്ടില്ല. മുൻ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നിയമിക്കപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാരും മറ്റ് ജീവനക്കാരും തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അവർ ഏത് രാഷ്ട്രീയ ചിന്താഗതിക്കാരായാലും തങ്ങളുടെ ചുമതലകൾ വളരെ മികച്ച രീതിയിലാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ രാഷ്ട്രീയം കലർത്താൻ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നിയമസഭാ സമ്മേളനം
വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനം മുന്നിൽക്കണ്ടാണ് ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾ ചിലർ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് കെ. മുരളീധരൻ ആരോപിച്ചു. പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ച് അടിയന്തര പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അന്ന് സഭയിൽ കൃത്യമായ മറുപടി നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും രേഖകളും തെളിവുകളും തൻ്റെ പക്കൽ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന നീക്കങ്ങളെ സഭയിൽ തുറന്നുകാട്ടും.
മരുന്ന് വിതരണം ഊർജിതം
സംസ്ഥാനത്തെ മരുന്ന് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹീമോഫീലിയ രോഗികൾക്കുള്ള ജീവൻരക്ഷാ മരുന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഹീമോഫീലിയക്ക് നൽകുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന മരുന്ന് നിലവിൽ രാജ്യത്ത് ഒരിടത്തും ലഭ്യമല്ല. ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പ്രതിസന്ധി എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തുടരുകയാണെന്നും, സാധാരണക്കാരായ രോഗികൾക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം എല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും അവശ്യമരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മരുന്നുകൾ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ എത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.
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