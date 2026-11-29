പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖലയെ തകർക്കാൻ ഗൂഢാലോചന; എസ്എംഎ ബാധിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ധനസമാഹരണത്തിൽ തെറ്റില്ലെന്നും മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ
കോഴിക്കോട് എസ്എംഎ ബാധിച്ച മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീൻ തെറാപ്പിക്കായുള്ള ക്രൗഡ് ഫണ്ടിംഗിനെക്കുറിച്ച് താൻ നടത്തിയ മുൻ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയ മന്ത്രി, മാതാപിതാക്കളുടെ തീരുമാനപ്രകാരമുള്ള ധനസമാഹരണത്തിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
By PTI
Published : November 29, 2026 at 2:32 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖലയുടെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കാനും സാധാരണക്കാരായ രോഗികളെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാനും ആസൂത്രിതമായ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ. ഞായറാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെ പർവതീകരിച്ച് സർക്കാർ ആശുപത്രികളെ ദുർബലപ്പെടുത്താനാണ് ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും എന്നാൽ ഇത്തരം ഗൂഢനീക്കങ്ങൾ വിജയിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
മെഡിക്കൽ കോളജ് വിവാദത്തിൽ അന്വേഷണം
തങ്ങളുടെ ബന്ധുവിൻ്റെ മ്യതദേഹം തങ്ങളറിയാതെ 12 ദിവസത്തോളം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചുവെന്ന കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശികളായ കുടുംബത്തിൻ്റെ പരാതിയെക്കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. സർക്കാർ എല്ലാ പരാതികളെയും അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും, ഈ ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.
"ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, അജ്ഞാതനായ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ബന്ധുക്കൾ മുന്നോട്ട് വരാറുള്ളത്. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന വ്യക്തിഗത സംഭവങ്ങളെ പർവതീകരിച്ച് കാണിക്കാനാണ് ശ്രമം നടക്കുന്നത്. ഓരോ സംഭവത്തെയും പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പരാജയമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ട രോഗികളെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ്," മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ ആരോപിച്ചു. ലഭിക്കുന്ന ഏതൊരു പരാതിയെക്കുറിച്ചും സർക്കാർ വിശദമായി അന്വേഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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കോഴിക്കോട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിംഗ്: വ്യക്തത വരുത്തി മന്ത്രി
സ്പൈനൽ മസ്കലർ അട്രോഫി എന്ന അപൂർവ ജനിതക രോഗം ബാധിച്ച കോഴിക്കോട് ഓമശേരി സ്വദേശികളായ 20 മാസം പ്രായമുള്ള ഏഥൻ, ഡേവിഡ്, ഒലിവർ എന്നീ മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായുള്ള ക്രൗഡ് ഫണ്ടിംഗിനെക്കുറിച്ച് ശനിയാഴ്ച നടത്തിയ പരാമർശത്തിലും മന്ത്രി വ്യക്തത വരുത്തി. ശനിയാഴ്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ച ചോദ്യം തനിക്ക് കൃത്യമായി മനസിലാകാത്തതിനാലാണ് അത്തരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു.
"എസ്എംഎ രോഗത്തിനുള്ള സാധാരണ മരുന്നുകൾക്കായാണ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിംഗ് നടത്തുന്നത് എന്ന ധാരണയിലാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പ്രതികരിച്ചത്. കാരണം, ആ മരുന്നുകൾ സർക്കാർ സൗജന്യമായി നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവ് വരുന്ന ജീൻ തെറാപ്പിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ധനസമാഹരണം നടത്തുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ജീൻ തെറാപ്പി ചികിത്സാ രീതിയെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിലവിൽ ആ രീതി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല," മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
മാതാപിതാക്കളുടെ തീരുമാനത്തിനൊപ്പം; മരുന്നുകൾ ഉറപ്പാക്കാൻ നിർദേശം
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജീൻ തെറാപ്പി നൽകണമെന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ തീരുമാനമാണെന്നും അതിനായി പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പണം സമാഹരിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി."ജീൻ തെറാപ്പിക്കായി ക്രൗഡ് ഫണ്ടിംഗ് നടത്തുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളാണ്. അവരുടെ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കാനാണ് ഈ ധനസമാഹരണം നടക്കുന്നത്. ജീൻ തെറാപ്പിയെക്കുറിച്ച് അറിയാതിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ അത്തരമൊരു പരാമർശം നടത്തിയത്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, ഈ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ (NHM) ഡയറക്ടർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.
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