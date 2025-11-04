'ആദ്യ ഭാര്യ കാഴ്ചക്കാരിയല്ല'; മുസ്ലിം പുരുഷന് രണ്ടാം വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ആദ്യ ഭാര്യയുടെ സമ്മതം വേണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി
ഭർത്താവുമായുള്ള ബന്ധം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ 99.99 ശതമാനം മുസ്ലിം സ്ത്രീകളും രണ്ടാം വിവാഹത്തിന് എതിരായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് ജഡ്ജി പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : November 4, 2025 at 8:58 PM IST
എറണാകുളം: മുസ്ലിം പുരുഷന് രണ്ടാം വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കില് ആദ്യ ഭാര്യയുടെ സമ്മതം ആവശ്യമെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി. രണ്ടാം വിവാഹം രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് നിർദേശം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജിയാണ് കോടതി തള്ളിയത്.
2008 ലെ കേരള രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് മാര്യേജസ് നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം രണ്ടാം വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കില് നിലവിലുള്ള ഭാര്യയുടെ സമ്മതം വേണമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ആദ്യ ഭാര്യയുടെ മൊഴിയെ കോടതിക്ക് അവഗണിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും വിധിയില് പറഞ്ഞു. ഭർത്താവും രണ്ടാം ഭാര്യയും സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ.
ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ മതം ദ്വിതീയമാണെന്നും ഭരണഘടനാ അവകാശങ്ങളാണ് പരമോന്നതമായി പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് പി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. "രണ്ടാം വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം ഉയർന്നുവരുമ്പോൾ മത ആചാര നിയമം ബാധകമല്ല. ആദ്യ ഭാര്യ ജീവിച്ചിരിക്കുകയും ആദ്യ വിവാഹം നിലവിലുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സമ്മതം ആവശ്യമായി വരുന്നത്. ആദ്യ ഭാര്യയുടെ അറിവില്ലാതെ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി വിവാഹേതര ബന്ധം വിശുദ്ധ ഖുർആനോ മുസ്ലിം നിയമമോ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല," എന്നും ജസ്റ്റിസ് കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
പുരുഷൻ്റെ ആദ്യ ഭാര്യ കേസിൽ കക്ഷിയല്ലാത്തതിനാൽ ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. മുസ്ലിം നിയമപ്രകാരം രണ്ടാം വിവാഹം അനുവദനീയമാണെന്നും എന്നാൽ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഭർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ മുസ്ലിമായ ആദ്യ ഭാര്യക്ക് നിശബ്ദ കാഴ്ചക്കാരിയാകാൻ കഴിയില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
ഭർത്താവുമായുള്ള ബന്ധം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ 99.99 ശതമാനം മുസ്ലിം സ്ത്രീകളും രണ്ടാം വിവാഹത്തിന് എതിരായിരിക്കുമെന്ന് തനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് ജഡ്ജി പറഞ്ഞു. "ഭർത്താക്കന്മാർ പുനർവിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ, രണ്ടാം വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്കും വാദം കേൾക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കട്ടെ," എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹർജി തള്ളി.
കേരള ഹൈക്കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജി
ഈ കേസിൽ, പുരുഷൻ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ പ്രണയിക്കുകയും ആദ്യ വിവാഹം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്ന്ന് വിവാഹം രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാന് ഹര്ജിക്കാരന് ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തെ സമീപിച്ചു. എന്നാല് ഉദ്യോഗസ്ഥന് നിരസിച്ചു.
രണ്ടാം വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കില് വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസർക്ക് ആദ്യ ഭാര്യയുടെ വാദം കേൾക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവൾ എതിർത്താൽ ഭർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വിവാഹം അസാധുവാണെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് പറഞ്ഞു. തുടര്ന്ന് കേസ് സിവില് കോടതിയിലേക്ക് റഫര് ചെയ്തു.