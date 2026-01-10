ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം നിയമനം: റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ബോർഡിൻ്റെ അധികാരം വെട്ടി; ഇനി ഭരണസമിതി തീരുമാനിക്കും
നിലവിലുള്ള വിജ്ഞാപനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി. സുതാര്യതയ്ക്കായി വിരമിച്ച ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. നിലവിലെ ജീവനക്കാരെ വിധി ബാധിക്കില്ല.
Published : January 10, 2026 at 9:44 AM IST
എറണാകുളം: ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിലെ നിയമനങ്ങളിൽ ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ബോർഡിൻ്റെ അധികാരം ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കി. നിയമനത്തിനുള്ള അധികാരം ദേവസ്വം മാനേജ്മെൻ്റ് കമ്മിറ്റിക്കാണെന്നും ഇതിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ പ്രത്യേക സമിതിയുണ്ടാകുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. നിയമനത്തിനായി ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ബോർഡ് ഇറക്കിയ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയ കോടതി സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ മൂന്നംഗ മേൽനോട്ടസമിതിയെ നിയോഗിച്ചു.
വിരമിച്ച ജസ്റ്റിസ് പിഎൻ രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായ സമിതിയിൽ അഡ്വ കെ ആനന്ദ്, ദേവസ്വം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നിവർ അംഗങ്ങളായിരിക്കും. അതേസമയം റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ബോർഡ് വഴി നേരത്തെ നടന്ന നിയമനങ്ങളെ ഈ വിധി ബാധിക്കില്ലെന്നും അവർക്ക് ജോലിയിൽ തുടരാമെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസ് നൽകിയ അപ്പീലിലാണ് നടപടി.
നിയമന അധികാരം തിരികെ
ജസ്റ്റിസുമാരായ എ മുഹമ്മദ് മുഷ്താഖ്, ശോഭ അന്നമ്മ ഈപ്പൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് സുപ്രധാനമായ ഈ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. 2015ലെ കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ബോർഡ് ആക്ട് പ്രകാരം ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിലെ നിയമനങ്ങൾ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ബോർഡിന് വിട്ട സർക്കാർ നടപടിയാണ് കോടതി റദ്ദാക്കിയത്. 1978ലെ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം നിയമപ്രകാരം ജീവനക്കാരുടെ നിയമനാധികാരം ദേവസ്വം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്കോ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിക്കോ ആണ്. ഇതിൽ നിയമസഭ വഴി ഭേദഗതി വരുത്താതെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിലൂടെ നിയമനം റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ബോർഡിന് വിട്ടത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന ഹർജിക്കാരുടെ വാദം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ആക്ട് ഒരു പ്രത്യേക നിയമമാണെന്നും (സ്പെഷ്യൽ ആക്ട്) അതിലെ വ്യവസ്ഥകൾ മറികടക്കാൻ പൊതുവായ മറ്റൊരു നിയമത്തിന് (ജനറൽ ആക്ട്) സാധിക്കില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് തിരിച്ചടി
ഈ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ബോർഡ് നേരത്തെ പുറപ്പെടുവിച്ച എൽഡി ക്ലർക്ക്, പ്യൂൺ തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള വിജ്ഞാപനങ്ങൾ അസാധുവായിരിക്കുകയാണ്. ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് താത്കാലികമായി തിരിച്ചടിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിക്ക് വീണ്ടും വിജ്ഞാപനം ഇറക്കി നിയമന നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാവുന്നതാണ്.
ദേവസ്വം ഭരണസമിതിക്ക് നിയമനാധികാരം തിരികെ ലഭിക്കുമ്പോൾ അഴിമതിക്കും സ്വജനപക്ഷപാതത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ആശങ്ക പല കോണുകളിൽ നിന്നും ഉയർന്നിരുന്നു. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഭരണസമിതി നേരിട്ട് നടത്തിയ നിയമനങ്ങളിൽ ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ച് നിരവധി പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇത് കണക്കിലെടുത്താണ് വിരമിച്ച ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശക്തമായ ഒരു മേൽനോട്ട സമിതിയെ കോടതി നിയോഗിച്ചത്.
സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കും
വിജ്ഞാപനം ഇറക്കുന്നത് മുതൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ നടപടികളും ഇനി ഈ സമിതിയുടെ കർശന നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കും നടക്കുക. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ്, ചോദ്യപേപ്പർ തയാറാക്കൽ, ഉത്തരക്കടലാസ് മൂല്യനിർണയം, അഭിമുഖം എന്നിവയിലെല്ലാം സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ സമിതിക്ക് അധികാരമുണ്ടാകും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ബാഹ്യഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം സമിതിക്കാണ്. തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചിൻ, മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡുകളിലെയും കൂടൽമാണിക്യം ദേവസ്വത്തിലെയും നിയമനങ്ങൾ നിലവിൽ പിഎസ്സി മാതൃകയിൽ രൂപീകരിച്ച ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ബോർഡാണ് നടത്തുന്നത്. ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തെയും ഇതിൻ്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടുള്ള സർക്കാർ നീക്കത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചടി നേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.
നിലവിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചവരെ വിധി ബാധിക്കില്ലെന്നത് ജീവനക്കാർക്ക് ആശ്വാസകരമാണ്. എന്നാൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയായിട്ടും നിയമന ഉത്തരവ് ലഭിക്കാത്തവരുടെ കാര്യത്തിൽ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയും മേൽനോട്ട സമിതിയും എടുക്കുന്ന തീരുമാനം നിർണായകമാകും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സമിതി യോഗം ചേർന്ന് തുടർനടപടികൾക്കുള്ള രൂപരേഖ തയാറാക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്.
പുതിയ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ എപ്പോൾ വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരാൻ സമിതിയുടെ ആദ്യ യോഗം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. ക്ഷേത്രഭരണത്തിലും നിയമനങ്ങളിലും കൂടുതൽ സുതാര്യത കൊണ്ടുവരാൻ ഈ വിധി വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് നിയമവിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. സർക്കാർ തലത്തിൽ ഈ വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ പോകുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
