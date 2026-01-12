ETV Bharat / state

വിസിക്ക് അധികാരമില്ല, നോട്ടീസ് സ്റ്റേ ചെയ്തു; കേരള സർവകലാശാലയിൽ മോഹനൻ കുന്നുമ്മലിന് കനത്ത തിരിച്ചടി

മുൻ രജിസ്ട്രാർക്കെതിരായ വിസിയുടെ നോട്ടീസ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. വിസിക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. തുടർനടപടികൾ മരവിപ്പിച്ചു.

മോഹനൻ കുന്നുമ്മൽ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 12, 2026 at 5:17 PM IST

എറണാകുളം: കേരള സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. മോഹനൻ കുന്നുമ്മലിന് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് കനത്ത തിരിച്ചടി. മുൻ രജിസ്ട്രാർ ഡോ. കെ.എസ് അനിൽകുമാറിനെതിരെ വിസി പുറപ്പെടുവിച്ച കുറ്റാരോപണ നോട്ടീസും അനുബന്ധ നടപടികളും ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. സർവകലാശാല ചട്ടം 10(13) പ്രകാരം ഇത്തരമൊരു ഉത്തരവിറക്കാൻ വൈസ് ചാൻസലർക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതി നടപടി.

സസ്പെൻഷൻ കാലയളവിൽ ഔദ്യോഗിക ഫയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു അനിൽകുമാറിന് വിസി നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ തനിക്കെതിരെ ഇത്തരത്തിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ വൈസ് ചാൻസലർക്ക് നിയമപരമായ അധികാരമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അനിൽകുമാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഹർജി പരിഗണിച്ച സിംഗിൾ ബെഞ്ച്, വിസിയുടെ നടപടി അധികാരപരിധിക്ക് പുറത്താണെന്ന വാദം പ്രാഥമികമായി അംഗീകരിക്കുകയും തുടർനടപടികൾ തടയുകയുമാണ് ചെയ്തത്.

വിവാദങ്ങളെത്തുടർന്ന് അനിൽകുമാർ നേരത്തെ തന്നെ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് സ്ഥലംമാറ്റം വാങ്ങി മറ്റൊരു കോളജിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും വിസിയുടെ നടപടിക്കെതിരെയുള്ള നിയമപോരാട്ടം അദ്ദേഹം തുടരുകയായിരുന്നു. ചട്ടപ്രകാരം നോട്ടീസ് നൽകാൻ വിസിക്ക് അധികാരമുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകാൻ കോടതി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ നോട്ടീസ് പൂർണമായും റദ്ദാക്കപ്പെട്ടേക്കാം. നിലവിലെ കോടതി ഉത്തരവോടെ അനിൽകുമാറിനെതിരെയുള്ള വകുപ്പുതല നടപടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ നീക്കങ്ങളും മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

നിയമപോരാട്ടവും അധികാരത്തർക്കവും

സർവകലാശാല നിയമമനുസരിച്ച് രജിസ്ട്രാർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ കുറ്റാരോപണ നോട്ടീസ് നൽകുന്നതിനോ വൈസ് ചാൻസലർക്ക് ഏകപക്ഷീയമായ അധികാരമില്ലെന്ന വാദമാണ് ഹർജിക്കാരൻ പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചത്. സിൻഡിക്കേറ്റിൻ്റെയോ സെനറ്റിൻ്റെയോ അംഗീകാരമില്ലാതെ വിസി എടുത്ത ഈ തീരുമാനം സർവകലാശാല ചട്ടങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ചട്ടം 10(13) വൈസ് ചാൻസലർക്ക് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അധികാരം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അച്ചടക്ക നടപടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ അധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന കർശനമായ നിലപാടാണ് കോടതി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അനിൽകുമാർ രജിസ്ട്രാറായിരുന്ന സമയത്ത് സർവകലാശാല ഭരണസമിതിയും വൈസ് ചാൻസലറും തമ്മിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഈ നടപടികളിലേക്ക് നയിച്ചത്. വിസിയുടെ താത്പര്യങ്ങൾക്കെതിരെ നിലപാടെടുത്തു എന്ന കാരണത്താൽ ബോധപൂർവം ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടന്നതെന്ന് അനിൽകുമാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചു.

ഫയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തെന്ന ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പദവിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനാണ് വിസി ശ്രമിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു. കോടതിയുടെ സ്റ്റേ ഉത്തരവ് വന്നതോടെ വിസിയുടെ ഏകപക്ഷീയമായ ഭരണരീതികൾക്ക് കനത്ത ആഘാതമാണ് നേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് കേവലം ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെയുള്ള നടപടിയായല്ല മറിച്ച് സർവകലാശാല സ്വയംഭരണാധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമായാണ് ഒരു വിഭാഗം ജീവനക്കാരും അധ്യാപകരും കാണുന്നത്.

തുടരുന്ന തർക്കങ്ങൾ

കേരള സർവകലാശാലയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി വിസിയും സർക്കാരും തമ്മിലും വിസിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിലും കടുത്ത തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. സെനറ്റ് യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചുചേർക്കുന്നതിലും നോമിനികളെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിലും ഗവർണറുടെ പ്രതിനിധി കൂടിയായ വിസിയെടുത്ത നിലപാടുകൾ ഇതിനകം വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരുന്നു. രജിസ്ട്രാർക്കെതിരെയുള്ള നടപടി ഈ രാഷ്ട്രീയ ഭരണ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ചാൻസലറുടെ പിന്തുണയോടെ വിസി നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾക്ക് കോടതിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടി നേരിടുന്നത് ഗവർണറുടെ ഓഫിസിനും വലിയ ക്ഷീണമായിട്ടുണ്ട്.

ഭാവിയിൽ സമാനമായ കേസുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ വിധി വലിയൊരു കീഴ്വഴക്കമായി മാറും. ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് പാലിക്കേണ്ട കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വൈസ് ചാൻസലർ ലംഘിച്ചോ എന്ന കാര്യത്തിൽ കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധി നിർണായകമാകും. സർവകലാശാലയിലെ മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഈ വിധി ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ്. കോടതി നിർദേശിച്ച വിശദീകരണം നൽകാൻ വിസിക്ക് വലിയ നിയമപരമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

വിസിയുടെ നടപടി ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെത്തന്നെ ബാധിച്ചേക്കാം. സർവകലാശാലയുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ജനാധിപത്യപരമായ ഭരണരീതി അത്യാവശ്യമാണെന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ വിധി നൽകുന്നത്. സർവകലാശാലയിലെ ഭരണസ്തംഭനവും തുടർച്ചയായ നിയമയുദ്ധങ്ങളും വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ഭരണപരമായ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. വൈസ് ചാൻസലർ നൽകുന്ന സത്യവാങ്മൂലം പരിശോധിച്ച ശേഷം കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ സർവകലാശാലയുടെ അധികാരപരിധികളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരും.

