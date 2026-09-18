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ചോദ്യ പേപ്പറിലെ സവർക്കർ; അധ്യാപകൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ സ്‌റ്റേ കാലാവധി രണ്ട് മാസത്തേക്ക് നീട്ടി

ഓഗസ്‌റ്റ് 19 നായിരുന്നു സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവ് സ്‌റ്റേ ചെയ്‌ത് അധ്യാപകനെതിരായ അച്ചടക്ക നടപടി തുടരാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവിട്ടത്.

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High Court Of Kerala (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 18, 2026 at 2:47 PM IST

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എറണാകുളം: വിഡി സവർക്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ അധ്യാപകനായ ഗുരുപ്രസാദ് റായിയുടെ സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവിനുള്ള സ്‌റ്റേ കാലാവധി രണ്ട് മാസത്തേക്ക് നീട്ടി ഹൈക്കോടതി. അധ്യാപകൻ്റെ ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതിയുടേതാണ് നടപടി. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്ന അധ്യാപകൻ്റെ ഹർജിയിലെ ആവശ്യത്തിന്മേൽ ഹൈക്കോടതി വിശദമായി വാദം കേട്ട് തീരുമാനമെടുക്കും.

ഓഗസ്‌റ്റ് 19 നായിരുന്നു സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവ് സ്‌റ്റേ ചെയ്‌ത് അധ്യാപകനെതിരായ അച്ചടക്ക നടപടി തുടരാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവിട്ടത്. സവർക്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യ പേപ്പർ എഇഒയ്ക്ക് ഓഗസ്‌റ്റ് 1 ന് തന്നെ അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നുവെന്നതിൻ്റെ തെളിവായി ഇമെയിൽ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് അടക്കം ഹർജിക്കാരനായ അധ്യാപകൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് ചോദ്യം സംബന്ധിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്ന എഇഒയ്ക്കെതിരെ, എന്തുകൊണ്ട് നടപടിയെടുത്തില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിനോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്‌തതാണ്.

സസ്പെൻഷൻ ശിക്ഷാ നടപടിയോ രാഷ്ട്രീയപരമായ നടപടിയോ അല്ലായെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ സർക്കാരിൻ്റെ മറുപടി. അക്കാദമികപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ അധ്യാപകൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും വീഴ്‌ചയുണ്ടായെന്നും വീർ സവർക്കറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി എന്നതിന് ഔദ്യോഗിക തെളിവില്ലെന്ന വാദവും സർക്കാർ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

വിവാദമായ ചോദ്യം

ഓഗസ്‌റ്റ് ആറിന് കാസർകോട്, കുമ്പള, മഞ്ചേശ്വരം ഉപജില്ലകളിലെ സ്‌കൂളുകളിൽ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എൽപി, യുപി വിദ്യാർഥികൾക്കായി ഫ്രീഡം ക്വിസ് 2026 സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ എൽപി വിഭാഗത്തിലെ ടൈ ബ്രേക്കർ ചോദ്യമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് 'ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങിയ സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി ആരാണ്?' എന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു. ഉത്തരസൂചികയിൽ വിഡി സവർക്കർ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്.

ഇത് വലിയ രാഷ്‌ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സംഘപരിവാർ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാൻ അധ്യാപകൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകളുടെ ആരോപണം. അതേസമയം, ഔദ്യോഗിക അനുമതിയില്ലാതെയാണ് ചോദ്യപേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് സർക്കാർ നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ചത്.

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സംഘപരിവാർ ആഭിമുഖ്യമുള്ള അധ്യാപക സംഘടനയുടെ നേതാവാണ് ചോദ്യം തയാറാക്കിയതെന്നായിരുന്നു പ്രധാന പരാതി. എന്നാൽ, ചരിത്രത്തിൻ്റെ പിൻബലമില്ലാത്തതും തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നതുമായ ചോദ്യമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ്റെ ഓഫിസും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കലണ്ടറിൻ്റെ ഭാഗമായല്ല ഈ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നും മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് പ്രതികരിച്ചു.

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TAGGED:

KERALA HIGH COURT
HC STAYS SUSPENSION OF TEACHER
HC ON SAVARKAR QUIZ QUESTION
VD SAVARKKAR QUESTION ISSUES
SAVARKAR QUIZ QUESTION CONTROVERSY

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