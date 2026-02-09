ETV Bharat / state

'പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് എവിടെ?'; കൊലപാതക സാധ്യത തള്ളാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി, പൊലീസിന് രൂക്ഷവിമർശനം

സൂരജ് ലാമയുടെ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കാത്തതിൽ ഹൈക്കോടതി പൊലീസിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. മരണം കൊലപാതകമാകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളാനാവില്ല.

Kerala High Court criticizes police Suraj Lama death mystery Nedumbassery SHO summoned by court Missing post mortem report issue
ഹൈക്കോടതി (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 9, 2026 at 4:57 PM IST

എറണാകുളം: സൂരജ് ലാമയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം വീണ്ടും. ലാമയുടെ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് എവിടെയെന്നും മരണം കൊലപാതകമാകാനുള്ള സാധ്യത എങ്ങനെ തള്ളിക്കളയുമെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. ഇതൊക്കെ ലോകം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കണമെന്നും കോടതി പൊലീസിനെ ഓർമിപ്പിച്ചു.

എന്ത് അന്വേഷണമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച കോടതി പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് നാളെ ലഭിക്കുമെന്ന പൊലീസ് മറുപടിയെത്തുടർന്ന് ഹർജി മറ്റന്നാൾ പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റി. മറ്റന്നാൾ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടുമായി നെടുമ്പാശ്ശേരി എസ്എച്ച്ഒ നേരിട്ട് ഹാജരാകാനും ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകി. എന്ത് സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു. നെടുമ്പാശ്ശേരി എസ്എച്ച്ഒ കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായപ്പോഴായിരുന്നു ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നത്.

പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടും അത് കോടതിയിൽ എത്തിക്കാത്തതാണ് കോടതിയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. ഇത്രയും നാളായിട്ടും ഒരു പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പോലും ഇല്ലേ എന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചത്. ലാമ എങ്ങനെ മരിച്ചു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇനിയും ഉത്തരമായിട്ടില്ലെന്നും അതൊരു കൊലപാതകമായിക്കൂടേ എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. കേസിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ലാമയുടെ മരണം വരെ പൊലീസിന് ഉണ്ടായ വീഴ്ചകൾ കോടതി എണ്ണിപ്പറന്നെങ്കിലും അതൊന്നും കേട്ടഭാവം നടിക്കുന്നില്ലെന്ന് കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഈ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തുള്ളവർക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്ന തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

നെടുമ്പാശ്ശേരി എസ്എച്ച്ഒ ആണ് മിസ്സിങ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെങ്കിലും കേസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ പൊലീസിന് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ നിർദേശിച്ചത്. മിസ്സിങ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടുത്ത നടപടികൾ കോടതിയിൽ രേഖയായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ എന്ത് അന്വേഷണമാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം മുന്നോട്ട് വച്ച ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ, ഒരു അന്വേഷണവും നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നതെന്നും തുറന്നടിച്ചു. ഇതിനു മുൻപും കോടതി അതിരൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചിട്ടും ഇപ്പോഴും കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നില്ലെന്നും എന്ത് നടപടി എടുത്തു, എന്ത് അന്വേഷണം നടത്തി തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും കോടതി ഇന്നും ഉന്നയിക്കുകയായിരുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വൈകുന്നതിൽ അതൃപ്തി

കഴിഞ്ഞ നവംബർ 30ന് കളമശ്ശേരി എച്ച്എംടിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അജ്ഞാത മൃതദേഹം സൂരജ് ലാമയുടേതാണെന്ന് ഡിഎൻഎ പരിശോധനയിലൂടെ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം മൃതദേഹം കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്നും ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകിയിരുന്നു. ഇന്ന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിച്ചപ്പോൾ നെടുമ്പാശ്ശേരി എസ്എച്ച്ഒയോട് നേരിട്ട് ഹാജരാകാനും പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നും റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഇതിനെതിരെയാണ് കോടതി രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ചത്.

സൂരജ് ലാമയുടെ ഭാര്യയും മകനും ഇന്നലെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അജ്ഞാതവും ദുരൂഹവുമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഓർമശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുടെ മൃതദേഹം ഇത്തരത്തിൽ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അതൊരു കൊലപാതകമായിക്കൂടേയെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. അത്തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകൾ പൊലീസ് എന്തിനാണ് തള്ളിക്കളയുന്നതെന്നും എന്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നില്ലെന്നും കോടതി ആരാഞ്ഞു. നവംബർ 30ന് മൃതദേഹം ലഭിച്ചിട്ടും ഇത്രയും സമയമായിട്ടും ഒരു പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പോലും തയാറാക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് സാധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചു.

