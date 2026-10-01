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ഇന്ത്യക്കാരനെ വിവാഹം കഴിച്ചാലും 'നോ എൻട്രി'! മലയാളിയുടെ പാക് ഭാര്യയുടെ വിസ തള്ളി ഹൈക്കോടതി

വിദേശകാര്യ നയങ്ങളും രാജ്യസുരക്ഷയും മുൻനിർത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് കോടതി ഈ ഹർജി പൂർണമായും തള്ളിയത്...

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ഹൈക്കോടതി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2026 at 9:57 AM IST

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എറണാകുളം: ഇന്ത്യൻ പൗരനെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ മാത്രം ഒരു വിദേശിക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനോ വിസ ആവശ്യപ്പെടാനോ ഉള്ള യാതൊരു നിയമപരമായ അവകാശവുമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. വയനാട് സ്വദേശിയായ ഭർത്താവിൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ വിസ അനുവദിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ദുബായിൽ താമസിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാൻ സ്വദേശിനിയായ ഖദീജയും ഭർത്താവും സമർപ്പിച്ച ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് ബെച്ചു കുര്യൻ തോമസിൻ്റെ നിർണായക ഉത്തരവ്.

രാജ്യത്തേക്ക് വിദേശികൾ പ്രവേശിക്കുന്നതും താമസിക്കുന്നതും പൂർണമായും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പരമാധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന വിഷയമാണെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. വ്യക്തിപരമായ താത്പര്യങ്ങളേക്കാൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും പരമാധികാരത്തിനുമാണ് മുൻഗണന നൽകേണ്ടതെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ...

ദുബായിൽ വച്ച് വിവാഹിതരായ ദമ്പതികൾ, കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഭർത്താവിൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ വിസയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കാൻ ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴാണ് പാകിസ്ഥാൻ പാസ്‌പോർട്ട് ഉടമകൾക്ക് വിസ പ്രോസസിംഗ് സംവിധാനം നിലവിലില്ലെന്ന് ഇവർ തിരിച്ചറിയുന്നത്. വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പോലും അവസരം നിഷേധിക്കുന്നത് മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും, ഇന്ത്യൻ പൗരൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന പരിഗണന നൽകി ലോംഗ് ടേം വിസയ്ക്ക് പരിഗണിക്കണമെന്നുമാണ് ഹർജിക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

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എന്നാല്‍, ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശവും (ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 14) ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശവും (ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 21) ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ബാധകമാവുകയെന്നും വിദേശത്തുള്ള വിദേശ പൗരന്മാർക്ക് ഇത് ഉന്നയിക്കാനാകില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

സുരക്ഷ മുന്നിൽ നിർത്തി കേന്ദ്ര നിലപാട്

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ വ്യക്തമായ നിലപാട് അറിയിച്ചു. 2025 ഏപ്രിലിൽ പഹൽഗാമിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഉയർന്ന സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ മുൻനിർത്തി, പാകിസ്ഥാൻ പൗരന്മാർക്കുള്ള വിസ സേവനങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. 1946-ലെ ഫോറിനേഴ്സ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 3 പ്രകാരമാണ് ഈ നിയന്ത്രണം. ഈ വിലക്ക് നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷകർക്ക് നിർബന്ധം പിടിക്കാനാകില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് നൽകിയ ദീർഘകാല വിസകൾക്കും മെഡിക്കൽ വിസകൾക്കും മാത്രമാണ് നിലവിൽ ഇളവുകളുള്ളത്. വിദേശകാര്യ നയങ്ങളും രാജ്യസുരക്ഷയും മുൻനിർത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് കോടതി ഈ ഹർജി പൂർണമായും തള്ളിയത്.

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TAGGED:

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