നഷ്ടമായ 3.73 ലക്ഷം 4 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തിരികെ നൽകണം; ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് ഉപഭോക്താവിന്റെ വീഴ്ചയല്ല, എസ്ബിഐക്ക് ഹൈക്കോടതി വിമർശനം
ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് നടന്ന് കൃത്യസമയത്ത് ബാങ്കിലും പൊലീസിലും പരാതി നൽകിയിട്ടും തുക വീണ്ടെടുക്കാൻ നടപടിയെടുക്കാതിരുന്ന ബാങ്കിന്റെ വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് കോടതിയുടെ സുപ്രധാന വിധി.
Published : October 19, 2026 at 2:23 PM IST
എറണാകുളം: സൈബർ തട്ടിപ്പിനിരയായ ഉപഭോക്താവിന് നഷ്ടപ്പെട്ട 3.73 ലക്ഷം രൂപ നാല് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തിരികെ നൽകാൻ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയോട് കേരള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് നടന്ന് കൃത്യസമയത്ത് ബാങ്കിലും പൊലീസിലും പരാതി നൽകിയിട്ടും തുക വീണ്ടെടുക്കാൻ നടപടിയെടുക്കാതിരുന്ന ബാങ്കിന്റെ വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് കോടതിയുടെ സുപ്രധാന വിധി.
ഉപഭോക്താവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അശ്രദ്ധ ഉണ്ടായതായി തെളിയിക്കാൻ ബാങ്കിന് സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഹരിശങ്കർ വി. മേനോൻ വ്യക്തമാക്കി. തട്ടിപ്പുകാരന്റെ നിർദേശപ്രകാരം വെറുമൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു എന്നത് ഉപഭോക്താവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വീഴ്ചയായി കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
ബാങ്കിന്റെയോ ഉപഭോക്താവിന്റെയോ ഭാഗത്ത് പിഴവില്ലാത്ത മൂന്നാം കക്ഷി തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുമ്പോൾ, ഉപഭോക്താവ് മൂന്ന് പ്രവൃത്തിദിനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ബാങ്കിനെ വിവരമറിയിച്ചാൽ അവർക്ക് 'സീറോ ലയബിലിറ്റി' സംരക്ഷണം ലഭിക്കുമെന്ന റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സർക്കുലർ കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തട്ടിപ്പ് നടന്ന ദിവസം തന്നെ പരാതി നൽകിയിട്ടും അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട തുക തിരികെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ എസ്ബിഐ തയ്യാറായിരുന്നില്ല.
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ബാങ്കിങ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഈ പരാതി തള്ളിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇരയായ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഈ ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയ കോടതി, ഉപഭോക്താവിന് തുക ഉടൻ കൈമാറാൻ വിധിക്കുകയായിരുന്നു.
തട്ടിപ്പിനിരയായതെങ്ങനെ
ഹർജിക്കാരൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ചിപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് 2019 ഏപ്രിൽ 29 മുതൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചു. പിന്നാലെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും എന്നാൽ ഓൺലൈനായി അത് വീണ്ടും സജീവമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു എസ്എംഎസ് സന്ദേശം അവർക്ക് ലഭിച്ചു.
തുടർന്ന്, അതേ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോൺ കോൾ വരികയും, എടിഎം കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതായും അത് വീണ്ടും സജീവമാക്കാൻ അവരുടെ സഹായം ആവശ്യമാണെന്നും അറിയിച്ചു. 'സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് സെക്യൂർ ആപ്പ്' രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി ഒടിപി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് അവർ അത് പങ്കുവെച്ചു. തൊട്ടുപിന്നാലെ, അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് 3.75 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു.
ഉടൻ തന്നെ അവർ ബാങ്കിന്റെ കസ്റ്റമർ കെയർ വിഭാഗത്തെ വിവരമറിയിക്കുകയും, ബാങ്ക് അവരുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് അക്കൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഹർജിക്കാരി ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർക്ക് പരാതി നൽകുകയും പൊലീസിൽ പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള സന്ദീപ് ബൗരി എന്ന വ്യക്തിയാണ് പണം തട്ടിയെടുത്തതെന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
നഷ്ടപ്പെട്ട തുക തിരികെ ലഭിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് അവർ ബാങ്കിങ് ഓംബുഡ്സ്മാനെ സമീപിച്ചു. എന്നാൽ, തട്ടിപ്പ് നടന്ന ഇടപാടിൽ ഉപഭോക്താവിന് പങ്കുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഓംബുഡ്സ്മാൻ അവരുടെ പരാതി തള്ളി. ഇതിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച ഹർജിക്കാരി, ഓംബുഡ്സ്മാന്റെ ഉത്തരവിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.
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