'അയ്യപ്പൻ്റെ പണത്തിലും കൈയിട്ടുവാരി'; നെയ് വിൽപനയിൽ വൻ തട്ടിപ്പ്, ഹൈക്കോടതിയുടെ മിന്നൽ നീക്കം
13 ലക്ഷം രൂപയുടെ തിരിമറി കണ്ടെത്തി. ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഒരു മാസത്തിനകം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കോടതി നിർദേശം.
Published : January 13, 2026 at 7:26 PM IST
എറണാകുളം: ശബരിമലയിൽ അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആടിയ ശിഷ്ടം നെയ്വിൽപനയിൽ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേട് നടന്നതായി ഹൈക്കോടതി കണ്ടെത്തി. സംഭവത്തിൽ ഹൈക്കോടതി വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണർ സമർപ്പിച്ച വിശദമായ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കർശന നടപടി.
ആടിയ ശിഷ്ടം നെയ്യുടെ കണക്കുകളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകളാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 13,679 പാക്കറ്റ് നെയ്യ് വിറ്റ വകയിലുള്ള 13,67,900 രൂപ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 100 മില്ലി ലിറ്റർ നെയ്യാണ് ഒരു പാക്കറ്റിൽ വിൽപന നടത്തുന്നത്. പാലക്കാട്ടെ ഒരു കോൺട്രാക്ടറാണ് ഈ നെയ്യ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കോൺട്രാക്ടർ പാക്ക് ചെയ്ത് കൗണ്ടറുകളിൽ ഏൽപ്പിച്ച നെയ്യും കൗണ്ടറുകൾ വഴി വിറ്റഴിച്ച നെയ്യുടെ കണക്കും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പണം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ അടയ്ക്കാതെ തിരിമറി നടത്തിയെന്നാണ് പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ.
നേരത്തെ മേൽശാന്തിയുടെയും തന്ത്രിയുടെയും മുറികളിൽ നെയ്യ് വിൽക്കുന്നത് കോടതി തടഞ്ഞിരുന്നു. തുടർന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് കൗണ്ടറുകൾ വഴി മാത്രമായിരുന്നു വിൽപന. എന്നാൽ കൗണ്ടറുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും വലിയ തോതിലുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന സുനിൽ കുമാർ പോറ്റി എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ദേവസ്വം ബോർഡ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾ 68,200 നെയ്യ് പാക്കറ്റുകൾ വിറ്റ പണം കൃത്യസമയത്ത് അടച്ചില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.
മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തരം ക്രമക്കേടുകൾ പുറത്തുവന്നത് ഗൗരവകരമായാണ് കോടതി കാണുന്നത്. ഒരു മാസത്തിനകം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് പ്രത്യേക വിജിലൻസ് സംഘത്തിന് ഹൈക്കോടതി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദേശം. ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് നെയ്വിൽപനയിലെ തട്ടിപ്പും പുറത്തുവരുന്നത്.
ശബരിമലയിലെ വിശ്വസ്തമായ ആചാരങ്ങളിൽ ഒന്നായ നെയ്യഭിഷേകം കഴിഞ്ഞെത്തുന്ന നെയ്യ് പ്രസാദമായി വാങ്ങാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ദിവസവും എത്തുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ഭക്തർ ഭക്തിപൂർവം നൽകുന്ന പണത്തിൽ കൈയിട്ടു വാരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ ലോബിയെക്കുറിച്ച് ദീർഘകാലമായി പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു. സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണറുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിലും വിൽപന രജിസ്റ്ററിലും കൃത്രിമം കാണിച്ചാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ വരുമാനത്തിൽ വലിയ ഇടിവുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയാൻ കർശനമായ നടപടി വേണമെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇത്തരം അഴിമതികൾ മുൻപും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ശബരിമല പോലെ അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന ഒരു തീർഥാടന കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന ഈ വെട്ടിപ്പ് ഭരണകൂടത്തിനും ബോർഡിനും വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പാക്കിങ് യൂണിറ്റിൽ നിന്നും അയക്കുന്ന നെയ്യുടെ അളവും വിൽപന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തുന്ന അളവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പലപ്പോഴും മേലധികാരികൾ കണ്ണടച്ചതായും ആക്ഷേപമുണ്ട്. കരാറുകാരനും ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം നടക്കും.
വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാർ ഒൻപതംഗ പ്രത്യേക വിജിലൻസ് സംഘത്തെയാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നെയ്യ് പാക്കിങ് യൂണിറ്റിലെ രേഖകൾ, ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ വിവരങ്ങൾ, കൗണ്ടറുകളിലെ ഡെയിലി സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നിവ സംഘം വിശദമായി പരിശോധിക്കും. സസ്പെൻഷനിലായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ ഇത്രയും വലിയൊരു തുക വകമാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. മറ്റ് ചില ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്കും അന്വേഷണം നീളാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പണം കണ്ടെത്താൻ റിക്കവറി നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മകരവിളക്ക് ദർശനത്തിനായി ശബരിമലയിലേക്ക് അയ്യപ്പഭക്തരുടെ വൻ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന സമയമാണിത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസാദ വിതരണ കൗണ്ടറുകളിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് നിർബന്ധിതരായിരിക്കുകയാണ്. ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ഭക്തർക്കിടയിൽ ആശ്വാസമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നെയ്യ് വിൽപനയിലെ ക്രമക്കേടിന് പുറമെ, മറ്റ് വഴിപാട് ഇനങ്ങളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും വിജിലൻസ് പരിശോധിക്കും.
ശബരിമലയുടെ വിശുദ്ധിയെ തകർക്കുന്ന ഇത്തരം നടപടികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് കോടതിയുടെ തീരുമാനം. ഈ കേസിൻ്റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നതോടെ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ കൂടുതൽ അഴിമതിക്കഥകൾ പുറത്തു വരുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഭക്തരുടെ പണം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും വിവിധ ഭക്തജന സംഘടനകളും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷണ സംഘം സന്നിധാനത്തെത്തി നേരിട്ട് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും.
