ആര്യങ്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള NH744 ലെ അനധികൃത കൈയേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി
വരാനിരിക്കുന്ന തീർഥാടന സീസൺ കണക്കിലെടുത്ത് കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിക്ക് സമീപമുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള ദേശീയ പാത 744 ൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗവും സുരക്ഷിതവും ഗതാഗതയോഗ്യവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരോട് കോടതി നിര്ദേശിച്ചു.
By PTI
Published : November 8, 2026 at 5:17 PM IST
എറണാകുളം: ആര്യങ്കാവ് ശ്രീധർമ്മ ശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള ദേശീയപാത 744 ൽ നടത്തുന്ന അനധികൃത കൈയേറ്റങ്ങളും നിയമവിരുദ്ധ പാർക്കിങും നീക്കം ചെയ്യാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശം. നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൻഎച്ച്എഐ), പൊലീസ്, കൊല്ലം ജില്ലാ ഭരണകൂടം എന്നിവരോടാണ് കോടതി ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
വരാനിരിക്കുന്ന തീർഥാടന സീസൺ കണക്കിലെടുത്ത് കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിക്ക് സമീപമുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള ദേശീയ പാത 744 ൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗവും സുരക്ഷിതവും ഗതാഗതയോഗ്യവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും കോടതി നിര്ദേശിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് രാജ വിജയരാഘവൻ വി, ജസ്റ്റിസ് കെ വി ജയകുമാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് നിര്ദേശം നല്കിയത്.
ആര്യങ്കാവ് ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള ദേശീയ പാതയുടെ വശങ്ങൾ അനധികൃതമായി കൈയേറിയതിനെക്കുറിച്ച് ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണർ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതി സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസിലാണ് നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആക്ഷൻ പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതും അവലോകന യോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നതും വെറും നടപടിക്രമങ്ങളായി ഒതുങ്ങാതെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ഫലപ്രദമായ നടപടികളായി മാറണമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അനധികൃത കൈയേറ്റങ്ങൾ പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്യാനും നിയമവിരുദ്ധമായ പാർക്കിങ് തടയാനും റോഡിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ തടസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളോട് കോടതി നിർദേശിച്ചു.
ശബരിമല തീർഥാടന സീസണിൽ ഈ പാതയിലൂടെയുള്ള തീർഥാടകരുടെയും വാഹനങ്ങളുടെയും ഒഴുക്ക് ഗണ്യമായി വർധിക്കുന്നതിനാൽ ഈ നടപടികൾക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ ദേശീയപാത 744 ലെ അനധികൃത കൈയേറ്റങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിഷയം കൊല്ലം ജില്ലാ കലക്ടറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന പ്രവേശന കവാടം
തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ശബരിമല തീർഥാടകർ കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രധാന പാതയാണിത്. മധുര, തിരുനെൽവേലി, തെങ്കാശി തുടങ്ങിയ തമിഴ്നാട്ടിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അയ്യപ്പന്മാർ ചെങ്കോട്ട അതിർത്തി കടന്ന് ആര്യങ്കാവ് വഴിയാണ് മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് കാലത്ത് ശബരിമലയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. കെട്ടുനിറച്ച്, ശരണംവിളികളോടെ മലകയറാൻ എത്തുന്ന കന്നി അയ്യപ്പന്മാരും സ്വാമിമാരും അടങ്ങുന്ന വലിയൊരു ഭക്തജന പ്രവാഹം തീർഥാടന കാലത്ത് ഈ പാതയെ സജീവവും ഭക്തിസാന്ദ്രവുമാക്കുന്നു.
തീർഥാടന കാലത്ത് ഈ പാതയിലൂടെയുള്ള യാത്ര ഭക്തർക്ക് ആശ്വാസകരമാക്കാൻ വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് അധികൃതർ നടത്താറുള്ളത്. അയ്യപ്പന്മാർക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള ഇടത്താവളങ്ങൾ, അന്നദാന മണ്ഡപങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ എന്നിവ പാതയോരങ്ങളിൽ ഒരുക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ, ചുരങ്ങളും വളവുകളും നിറഞ്ഞ ഈ ദേശീയപാതയിൽ തീർഥാടകരുടെ വാഹനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതോടെ വലിയ ഗതാഗതക്കുരുക്കുകൾ പതിവാണ്. വഴിനീളെയുള്ള അനധികൃത കൈയേറ്റങ്ങളും റോഡരികിലെ അശാസ്ത്രീയമായ പാർക്കിങും പലപ്പോഴും അയ്യപ്പന്മാരുടെ യാത്ര ദുഷ്കരമാക്കാറുള്ളതിനാലാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി പോലും ഇതിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.
Also Read: വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പുഴയിൽ ചാടി; അതിസാഹസികമായി പിടികൂടി പൊലീസ്