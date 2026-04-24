കന്നുകാലികൾക്കെതിരെയുള്ള ക്രൂരത; പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിൽ സർക്കാരുകളുടെ നിലപാട് തേടി ഹൈക്കോടതി

പെരുമ്പാവൂരിലെ കന്നുകാലി ചന്ത ഉൾപ്പെടെ മുനിസിപ്പൽ, മറ്റ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കന്നുകാലി ചന്തകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് ശരിയായ പാർപ്പിടമോ മതിയായ ജല സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഹർജി.

By PTI

Published : April 24, 2026 at 4:40 PM IST

എറണാകുളം: കന്നുകാലി ചന്തകളിൽ കന്നുകാലികൾക്കെതിരെയുള്ള ക്രൂരത ആരോപിച്ച് സമർപ്പിച്ച പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിൽ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ നിലപാട് തേടി കേരള ഹൈക്കോടതി. വളർത്തു കന്നുകാലികൾക്ക് ദിവസം മുഴുവൻ വെള്ളം കൊടുക്കാതെ കൊടും ചൂടിൽ കെട്ടിയിടുന്നുണ്ടെന്നും അവയോട് ചെയ്യുന്ന കടുത്ത ക്രൂരത ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയും സമർപ്പിച്ച പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിലാണ് സർക്കാരിനോട് നിലപാട് തേടിയത്.

മൃഗാവകാശ പ്രവർത്തകൻ ഏഞ്ചൽസ് നായർ സമർപ്പിച്ച പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിൽ ഉന്നയിച്ച അവകാശവാദങ്ങളിൽ വെള്ളിയാഴ്‌ച കോടതി കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും നോട്ടീസ് അയച്ചു. മൃഗക്ഷേമ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഡബ്ല്യുബിഐ), പെരുമ്പാവൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നിവയ്ക്ക് ജസ്റ്റിസ് സിയാദ് റഹ്മാൻ എ എ, കെ വി ജയകുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് നോട്ടീസ് അയച്ചത്.

മെയ് 25 ന് വാദം കേൾക്കൽ

കേസിൽ മെയ് 25 ന് കൂടുതൽ വാദം കേൾക്കാൻ കോടതി തീരുമാനിച്ചു. പെരുമ്പാവൂരിലെ കന്നുകാലി ചന്ത ഉൾപ്പെടെ മുനിസിപ്പൽ, മറ്റ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കന്നുകാലി ചന്തകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് ശരിയായ പാർപ്പിടമോ മതിയായ ജല സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഏഞ്ചൽസ് നായർ തൻ്റെ ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. "ദിവസം മുഴുവൻ ഒരു തുള്ളി ജലം പോലും നൽകാതെ കന്നുകാലികളെ കെട്ടിയിടും. രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവയെ കശാപ്പ് ചെയ്യും. അതിരൂക്ഷമായ വേദനയോടെയാണ് അവയുടെ ജീവൻ പോകുന്നത്," ഹർജിയിൽ പറഞ്ഞു.

ഫിഷറീസ്, മൃഗസംരക്ഷണ, ക്ഷീരവികസന മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉഷ്‌ണതരംഗ സാഹചര്യം കണകാക്കി കന്നുകാലികളെ വളർത്തുക എന്ന ഉപദേശവും 2017 ലെ മൃഗങ്ങൾക്കെതിരായ ക്രൂരത തടയൽ (കന്നുകാലി വിപണികളുടെ നിയന്ത്രണം) നിയമങ്ങളും ലംഘിച്ചാണ് സംസ്ഥാനത്തെ കന്നുകാലി ചന്തകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപിച്ചു. കേരളത്തിലെ നിയമവിരുദ്ധമായ കന്നുകാലി ചന്തകളുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തലാക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

