ചികിത്സാപിഴവിൽ കൈ നഷ്ടപ്പെട്ട വിനോദിനിക്ക് ഹൈക്കോടതി തുണ; 21 വയസുവരെ മുഴുവൻ ചെലവും സർക്കാർ വഹിക്കണം
പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സയെ തുടർന്നുണ്ടായ അണുബാധയിലാണ് ഒൻപതുകാരിയുടെ വലതുകൈ മുറിച്ചുമാറ്റിയത്. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനും കുട്ടിക്ക് ഭാവിയിൽ ജോലി ഉറപ്പാക്കാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു.
Published : March 9, 2026 at 11:12 PM IST
എറണാകുളം: ചികിത്സപ്പിഴവിനെ തുടർന്ന് വലതുകൈ മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ടി വന്ന ഒൻപത് വയസുകാരി വിനോദിനിക്കായി ഹൈക്കോടതിയുടെ സുപ്രധാന ഇടപെടൽ. കുട്ടിയുടെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വയസുവരെയുള്ള ചികിത്സ, വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവുകൾ സർക്കാർ പൂർണമായും വഹിക്കണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു. കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഭാവിയിൽ ജോലി ലഭിക്കുന്നതിന് തടസമാകരുതെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നിയമാനുസൃത നടപടിയെടുക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.
തൃശൂർ സ്വദേശി പിഡി ജോസഫ് നൽകിയ പൊതുതാത്പര്യ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ നിർണായക ഇടപെടൽ. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 24ന് വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടെ വീണാണ് വിനോദിനിക്ക് പരിക്കേറ്റത്. തുടർന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നൽകിയ ചികിത്സയെ തുടർന്ന് ഗുരുതരമായ അണുബാധയുണ്ടാകുകയും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഒടുവിൽ വലതുകൈ മുറിച്ചുമാറ്റുകയുമായിരുന്നു. സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലുണ്ടായ ഗുരുതരമായ ചികിത്സപ്പിഴവിൻ്റെ ഇരയാണ് വിനോദിനിയെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കുട്ടിക്ക് അടിയന്തര സഹായമായി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നൽകിയിരുന്നുവെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
ചികിത്സയിലെ അനാസ്ഥ
സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബമായതിനാൽ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സയെയാണ് ഇവർ പൂർണമായും ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 24ന് കൈക്ക് സംഭവിച്ച ചെറിയൊരു പൊട്ടലിനോ ചതവിനോ നൽകിയ അശ്രദ്ധമായ ചികിത്സയാണ് ദുരന്തമായി മാറിയത്. കൃത്യമായ പരിശോധനകളില്ലാതെ മുറുക്കി ബാൻഡേജ് ചെയ്തതോ അണുവിമുക്തമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചികിത്സ നൽകിയതോ ആകാം ഗാംഗ്രീൻ എന്ന ഗുരുതരമായ അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കുട്ടിയുടെ കഠിനമായ വേദന ഡോക്ടർമാരോ നഴ്സുമാരോ ഗൗരവമായി എടുത്തില്ലെന്നും അണുബാധ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പടരുമെന്ന നിർണായക ഘട്ടത്തിലാണ് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കൈ മുറിച്ചുമാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വാർത്ത കേരളത്തിൻ്റെ മനസാക്ഷിയെ വലിയ രീതിയിൽ നൊമ്പരപ്പെടുത്തി.
തുടർനടപടികളും ആവശ്യങ്ങളും
ആരോഗ്യരംഗത്ത് കേരളം വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തിയെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ സർക്കാർ ആശുപത്രികളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥയിലേക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മയിലേക്കുമാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതെന്ന് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യക്തമാണ്. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സാധാരണ പൗരൻ്റെ അടിസ്ഥാന അവകാശത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണിത്. കേവലം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം നൽകി സർക്കാരിന് ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാകില്ലെന്നും കുട്ടിയുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കേണ്ടത് സർക്കാരിൻ്റെ മാത്രം ബാധ്യതയാണെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തുന്നു. വിനോദിനിക്ക് മികച്ച ആധുനിക കൃത്രിമ അവയവം വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മുഴുവൻ ചെലവുകളും സർക്കാർ വഹിക്കണമെന്നും ഇതിനായി മികച്ച വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും പൊതുസമൂഹത്തിൽനിന്ന് ആവശ്യമുയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം കുട്ടിക്ക് തുടർപഠനം തടസമില്ലാതെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ സാമ്പത്തിക, ധാർമിക പിന്തുണയും അനിവാര്യമാണ്.
കുറ്റക്കാരായ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന കോടതി നിർദേശം ആരോഗ്യവകുപ്പിന് ലഭിച്ച വലിയ താക്കീതാണ്. ഇതിനായി ഉന്നതതല മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ച് സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്താനും ചികിത്സപ്പിഴവിന് നേരിട്ട് കാരണക്കാരായ ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചകൾ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം ദാരുണസംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ കർശനമായ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ നിർബന്ധമായും നടപ്പാക്കണം. ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ഉടൻതന്നെ സ്വതന്ത്രമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേക സമിതികൾ രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്.
സുരക്ഷിതമായ ഭാവി
വലതുകൈ നഷ്ടപ്പെട്ടതിലൂടെ ശാരീരികമായ വേദന മാത്രമല്ല ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വലിയ മാനസികാഘാതം കൂടിയാണ് കുട്ടിക്ക് നേരിടേണ്ടിവന്നത്. സ്കൂളിൽ കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം ഓടിക്കളിച്ച് നടക്കേണ്ട പ്രായത്തിലുണ്ടായ ഈ ദുരന്തത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കുട്ടിക്ക് വിദഗ്ധരുടെ മാനസിക പിന്തുണയും കൗൺസിലിങ്ങും അത്യാവശ്യമാണ്. വിനോദിനിയുടെ കേസ് പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖലയിലെ വലിയ തിരുത്തൽ ശക്തിയായി മാറുമെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധരും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും വിലയിരുത്തുന്നത്. സംഭവം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ, യുവജന സംഘടനകൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം വർധിപ്പിച്ചു. സമൂഹത്തിൽ നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത്തരം പൊതുതാത്പര്യ ഹർജികൾ എത്രത്തോളം അനിവാര്യമാണെന്നാണ് പിഡി ജോസഫിൻ്റെ ഇടപെടൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഈ ഹൈക്കോടതി വിധി ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നീതി എന്നതിലുപരി കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സർക്കാർ ആശുപത്രി സംവിധാനങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു വലിയ മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയാണ്. പൂർണ വിശ്വാസത്തോടെ ഡോക്ടർമാരെ സമീപിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം അനാസ്ഥകൾ ആരോഗ്യമേഖലയിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഇടയാക്കും. അതിനാൽ ചികിത്സ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ പൂർണമായും പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആശുപത്രികളിൽ തുടർച്ചയായ പരിശോധനകൾ ഉണ്ടാകണം.
കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിൽ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് എഴുതാനും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യാനും പ്രത്യേക പരിശീലകരുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജോലി കിട്ടുന്നതിന് കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരു തടസമാകരുതെന്ന് കോടതി പ്രത്യേകം എടുത്തുപറഞ്ഞതിനാൽ കുട്ടിക്ക് അനുയോജ്യമായ സർക്കാർ ജോലി ഭാവിയിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകിയോ സംവരണ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നിയമപരമായ ബാധ്യത ഇനി സർക്കാരിനുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിൽനിന്ന് കൃത്യമായ മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കി കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടിവരും.
Also Read:- ബിപിസിഎൽ പ്ലാൻ്റ് മുതൽ ആറുവരിപ്പാത വരെ; 10,800 കോടിയുടെ വികസന പദ്ധതികളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി കൊച്ചിയിൽ