നഴ്സുമാരുടെ സമരം: മാനേജ്മെൻ്റുകളുടെ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി പിന്മാറി
മാനേജ്മെൻ്റിനായി മുമ്പ് ഹാജരായതിനാലാണ് ജഡ്ജിയുടെ പിന്മാറ്റം. പുതിയ ബെഞ്ച് നാളെ കേസ് പരിഗണിക്കും. അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 40,000 രൂപയാക്കണമെന്നാണ് യുഎൻഎയുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. അവശ്യസേവന നിയമത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടറിയണം.
Published : March 31, 2026 at 1:05 PM IST
എറണാകുളം: സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ നഴ്സുമാരുടെ സമരം ചോദ്യം ചെയ്ത് മാനേജ്മെൻ്റുകൾ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി പിന്മാറി. ജസ്റ്റിസ് പി ഗോപിനാഥാണ് വാദം കേൾക്കുന്നതിൽനിന്ന് പിന്മാറിയത്. ഹർജിക്കാരായ പ്രധാന ആശുപത്രി മാനേജ്മെൻ്റിനുവേണ്ടി മുമ്പ് അഭിഭാഷകനായിരിക്കെ അദ്ദേഹം ഹാജരായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജഡ്ജിയുടെ നിർണായക പിന്മാറ്റം. അവകാശങ്ങൾക്കായി സമരം ചെയ്യുമ്പോഴും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ വിഷയം പരിഗണിക്കണമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന് ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ മറ്റൊരു ബെഞ്ചിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.
നാളെ പുതിയ ബെഞ്ച് ഈ വിഷയം വിശദമായി വാദം കേൾക്കും. നഴ്സിങ് സേവനങ്ങളെ അവശ്യസേവന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നാളെ നിലപാടറിയിക്കും. ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിനാൽ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നിർണായകമാകും.
മധ്യസ്ഥ ചർച്ച പരാജയം
നഴ്സുമാരുടെ വേതന വർധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാലങ്ങളായുള്ള തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയ്ക്ക് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മാനേജ്മെൻ്റുകളും നഴ്സുമാരുടെ പ്രതിനിധികളും തമ്മിൽ നിരവധി തവണ നടന്ന ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടു. മാനേജ്മെൻ്റുകൾ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയാറാകാത്തതിനെത്തുടർന്നാണ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നഴ്സുമാർ വീണ്ടും സമരം ആരംഭിച്ചത്. ആശുപത്രികളുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും രോഗീപരിചരണത്തെയും തടസപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ പാടില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ ഇടക്കാല ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. ഈ ഉത്തരവ് തുടർന്നും കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.
നഴ്സുമാരുടെ സമരത്തിനെതിരെ അവശ്യസേവന നിയമം അഥവാ എസ്മ പ്രയോഗിക്കണമെന്നാണ് ആശുപത്രിക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. അവകാശ പോരാട്ടങ്ങൾക്കിടയിലും സാധാരണക്കാരായ രോഗികളുടെ ചികിത്സ മുടങ്ങരുതെന്ന കർശന നിലപാടാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രി മാനേജ്മെൻ്റുകളുടെ സംഘടന നൽകിയ ഹർജിയിൽ കോടതി മുമ്പ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. വേതന വർധനയടക്കമുള്ള ജീവൽപ്രധാനമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ നഴ്സുമാർ പണിമുടക്കുന്നത്.
യുഎൻഎ ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ
നഴ്സുമാരുടെ സംഘടനയായ യുണൈറ്റഡ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ്റെ (യുഎൻഎ) നേതൃത്വത്തിലാണ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സമരം നടക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ നിരവധി സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സമരം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 40,000 രൂപയാക്കി വർധിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. ഡ്യൂട്ടി ഷിഫ്റ്റുകളിലെ നിലവിലെ അപാകതകൾ അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കാൻ നടപടി വേണം. വർധിച്ചുവരുന്ന ജീവിതച്ചെലവുകൾക്ക് ആനുപാതികമായി വേതനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ മാനേജ്മെൻ്റുകൾ തയാറാകണം. ആശുപത്രികളിലെ നഴ്സുമാരുടെ അമിതമായ ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിന് സ്റ്റാഫ് പാറ്റേണിൽ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്.
രോഗികളും നഴ്സുമാരും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണം. ഇതിനുപുറമെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന നഴ്സുമാരെ പ്രതികാര നടപടിയായി ഏകപക്ഷീയമായി പിരിച്ചുവിടുന്ന പ്രവണത മാനേജ്മെൻ്റുകൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും യുഎൻഎ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് തങ്ങളുടെ പോരാട്ടമെന്നും യുഎൻഎ ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി. ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുംവരെ ശക്തമായ സമരവുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് നഴ്സുമാരുടെ തീരുമാനം. പ്രതിസന്ധി നീളുന്നത് ആരോഗ്യ മേഖലയെ സാരമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
