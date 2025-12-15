രണ്ടാം ബലാത്സംഗക്കേസ്: രാഹുലിന് ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ്; ആദ്യ കേസിലെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ വ്യാഴാഴ്ച പരിഗണിക്കും, അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞത് തുടരും
December 15, 2025
എറണാകുളം: രണ്ടാമത്തെ ബലാത്സംഗക്കേസിൽ അനുവദിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീലിൽ ഹൈക്കോടതി പ്രതിയായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എയ്ക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചു. അപ്പീൽ ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ച കോടതി കേസ് ക്രിസ്മസ് അവധിക്ക് ശേഷം വിശദമായ വാദത്തിനായി വീണ്ടും പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി.
ജസ്റ്റിസ് വിജു എബ്രഹാമിൻ്റെ ബെഞ്ചാണ് അപ്പീൽ പരിഗണിച്ചത്. നിലവിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് സ്റ്റേയില്ല. തെളിവുകൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാതെ മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകിയ സെഷൻസ് കോടതിക്ക് പിഴവു പറ്റിയെന്നും രാഹുൽ സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയാണെന്നുമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന വാദം. ആദ്യ ബലാത്സംഗക്കേസിൽ ഹൈക്കോടതി അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ ഉത്തരവ് സെഷൻസ് കോടതിയെ സ്വാധീനിച്ചുവെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബലാത്സംഗക്കുറ്റം പ്രതിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവില്ലെന്ന സെഷൻസ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം നിയമവിരുദ്ധമാണ്. കൂടാതെ, അന്വേഷണം പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന കേസിൽ ഇത്തരം നിരീക്ഷണം അനുചിതമാണെന്നും അപ്പീലിൽ സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഹോം സ്റ്റേയിലെത്തിച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്ന് കാട്ടി, ബെംഗളൂരുവിൽ താമസിക്കുന്ന 23 വയസ്സുകാരി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലെടുത്ത കേസിലായിരുന്നു രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് ഉപാധികളോടെ സെഷൻസ് കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
പ്രതിയെ കേസ് സംബന്ധമായ തെളിവെടുപ്പിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ, അന്ന് തന്നെ 50,000 രൂപ വീതം ജാമ്യമുള്ള രണ്ട് ജാമ്യക്കാരുടെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയക്കണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. രണ്ടാഴ്ചയില് ഒരിക്കല് ഉളള തിങ്കളാഴ്ചയും രാവിലെ 10 മണി മുതല് 11 മണിവരെ മൂന്ന് മാസം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥക്ക് മുന്പില് ഹാജരാകണം, കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെയും സ്വാധീനിക്കാന് പാടില്ല, ജാമ്യ കാലയളവില് പ്രതി കുറ്റകൃത്യങ്ങളില് ഒന്നും ഏര്പ്പെടരുത്. അന്വഷണവുമായി പൂര്ണമായും സഹകരിക്കണം, എന്നീ കര്ശന ഉപാധികളോടെയാണ് കോടതി പ്രതിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
വിവാഹക്കാര്യം പറഞ്ഞ് രാഹുൽ വീട്ടിലെത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് പരാതി നൽകാൻ വൈകിയതെന്നും യുവതി മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. ലൈംഗികപീഡനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കെ.പി.സി.സി. നേതൃത്വത്തിന് യുവതി അയച്ച ഇ-മെയിൽ പൊലീസിന് കൈമാറിയതോടെയാണ് രാഹുലിനെതിരെ കേസെടുത്തത്.
അതേസമയം, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ആദ്യ ബലാത്സംഗക്കേസിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറസ്റ്റിനുള്ള ഹൈക്കോടതിയുടെ വിലക്ക് വ്യാഴാഴ്ച വരെ തുടരും. രാഹുലിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി വ്യാഴാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു.
നേരത്തെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിച്ച ഹൈക്കോടതി, പ്രതി ഉന്നയിച്ച വാദങ്ങൾ അതീവ ഗൗരവതരമാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. കേസിൽ ബലാത്സംഗക്കുറ്റം നിലനിൽക്കില്ലെന്നായിരുന്നു രാഹുലിൻ്റെ പ്രധാന വാദം.
തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിനെ തുടർന്നാണ് രാഹുൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചല്ല പരാതി നൽകിയതെന്നും, അന്വേഷണത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനവും ഗൂഢാലോചനയുമുണ്ടെന്നും രാഹുൽ കോടതിയിൽ വാദമുന്നയിച്ചു. വാദം സാധൂകരിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറാണെന്ന് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിനു നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് രാഹുലിനെതിരായ ആദ്യത്തെ കേസ്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് യുവതി പരാതി നൽകിയ ശേഷമാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
