മാസപ്പടി കേസ്: സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി വിശദമായ വാദം കേൾക്കും
മാസപ്പടി കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന എം.ആർ. അജയൻ്റെ ഹർജിയാണ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്നത്. അഴിമതി നിരോധന നിയമപരിധിയിൽ വരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ സിബിഐ തന്നെ വേണമെന്നാണ് ഹർജിക്കാരന്റെ വാദം.
Published : November 20, 2025 at 4:25 PM IST
എറണാകുളം: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൾ വീണ വിജയൻ ഉൾപ്പെട്ട മാസപ്പടി ഇടപാടിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പൊതുതാത്പര്യ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വിശദമായി വാദം കേൾക്കും. ജസ്റ്റിസുമാരായ അനിൽ കെ നരേന്ദ്രൻ, മുരളീകൃഷ്ണ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത്. കേസിൽ വിശദമായ വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി ഹർജി ഡിസംബർ 1ലേക്ക് മാറ്റി.
ഹർജിയുടെ പശ്ചാത്തലം
മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ എംആർ അജയനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണ വിജയൻ അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്. ഇൻ്ററിം സെറ്റിൽമെൻ്റ് ബോർഡിലെ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം സിബിഐക്ക് വിടണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആവശ്യം. ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിൽനിന്ന് നേരത്തെ രണ്ട് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാർ പിന്മാറിയിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് അനിൽ കെ നരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായ പുതിയ ബെഞ്ച് ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചത്.
വീണ വിജയൻ്റെ വാദങ്ങൾ
ഹർജിയിൽ നേരത്തെ വീണ വിജയൻ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എസ്എഫ്ഐഒ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും താൻ അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമാണ് വീണ വിജയൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സമാന്തര അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കമ്പനി നിയമത്തിലും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും വീണ വിജയൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സിബിഐ ഉൾപ്പെടെ ഒരു ഏജൻസിക്കും സമാന്തര അന്വേഷണം നടത്താൻ അധികാരമില്ലെന്നും ഹർജി പൊതുതാത്പര്യത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരില്ലെന്നുമാണ് വീണ വിജയൻ്റെ വാദം.
മറ്റ് എതിർകക്ഷികളും വാദങ്ങളും
സിഎആർഎൽ, എക്സാലോജിക്, ശശിധരൻ കർത്ത, സിഎംആർഎൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പടെയുള്ളവരാണ് കേസിലെ മറ്റ് എതിർകക്ഷികൾ. മാസപ്പടി ഇടപാടിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള മാത്യു കുഴൽനാടൻ എംഎൽഎ നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയ വിവരം സിഎംആർഎൽ ഹൈക്കോടതിയെ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. മാസപ്പടി കേസിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നുവെങ്കിലും കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണെന്നാണ് ഹർജിക്കാരൻ്റെ വാദം.
ഈ കേസിൻ്റെ നാൾവഴികളും നിയമപോരാട്ടങ്ങളും സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചലനങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ആദായനികുതി തർക്ക പരിഹാര ബോർഡിൻ്റെ (Interim Settlement Board) വിധിന്യായമാണ് ഈ വിവാദങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡ് (സിഎംആർഎൽ) എന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വീണ വിജയൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന കമ്പനിക്ക് 1.72 കോടി രൂപ നൽകിയെന്നായിരുന്നു ബോർഡിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഐടി, മാർക്കറ്റിംഗ് സേവനങ്ങൾക്കായാണ് പണം കൈമാറിയതെന്ന് രേഖകളിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അത്തരം സേവനങ്ങളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. സേവനങ്ങൾ നൽകാതെ പണം കൈപ്പറ്റിയത് പ്രമുഖ വ്യക്തിയുമായുള്ള ബന്ധം ഉപയോഗിച്ചാണെന്ന ആക്ഷേപം ഇതോടെ ശക്തമായി.
നിലവിൽ നടക്കുന്ന സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് (SFIO) അന്വേഷണം കമ്പനി നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനത്തിൽ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് എന്ന് ഹർജിക്കാരൻ കോടതിയിൽ വാദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടന്നോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സിബിഐ അന്വേഷണം തന്നെ വേണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യം. കേന്ദ്ര കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയമാണ് കേസ് എസ്എഫ്ഐഒയ്ക്ക് കൈമാറിയത്. നേരത്തെ, എസ്എഫ്ഐഒ അന്വേഷണം തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എക്സാലോജിക് കമ്പനി കർണാടക ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കോടതി ആ ആവശ്യം നിരാകരിച്ചിരുന്നു. അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന കർണാടക ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തുപകരുന്നതായിരുന്നു.
കൂടാതെ, സിഎംആർഎല്ലിൽ ഓഹരി പങ്കാളിത്തമുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനും (KSIDC) അന്വേഷണ പരിധിയിലുണ്ട്. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കെഎസ്ഐഡിസി ഇത്തരം ക്രമക്കേടുകൾ തടയാൻ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്നതും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. സിഎംആർഎൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ കെഎസ്ഐഡിസിക്ക് പ്രതിനിധിയുണ്ടായിട്ടും ദുരൂഹമായ പണമിടപാടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ലേ എന്ന ചോദ്യവും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. കെഎസ്ഐഡിസിയും അന്വേഷണം റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.
സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിരോധമാണ് തീർക്കുന്നത്. നിയമപരമായ രണ്ട് കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള സേവന കരാർ മാത്രമാണിതെന്നും, ഇതിൽ അഴിമതിയില്ലെന്നും, വിഷയം രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള വേട്ടയാടലാണെന്നുമാണ് സിപിഎമ്മിന്റെയും സർക്കാരിന്റെയും നിലപാട്. എന്നാൽ സേവനം നൽകാതെ പണം കൈപ്പറ്റുന്നത് 'മാസപ്പടി' ആണെന്നും ഇത് അഴിമതിയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു. ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് എടുക്കുന്ന തീരുമാനം വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലടക്കം നിർണ്ണായകമായ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവയ്ക്കും.
