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'തെളിവില്ല' വാദം തള്ളി ഹൈക്കോടതി; കശുവണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ അഴിമതിക്കേസില്‍ മുഹമ്മദ് ഹനീഷിനോട് നേരിട്ട് ഹാജരാകാന്‍ ഉത്തരവ്

സി.ബി.ഐ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കോടതിക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. ഹൈക്കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തലുകളെ മറികടന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് തെളിവില്ലെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതി മുഹമ്മദ് ഹനീഷിനെ വിമർശിച്ചു.

MOHAMMED HANISH CASHEW CORPORATION HIGH COURT
HIGH COURT (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 15, 2026 at 8:12 PM IST

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എറണാകുളം: കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ അഴിമതിക്കേസിൽ വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ഹനീഷിനെതിരായ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി തുടരും. മുഹമ്മദ് ഹനീഷ് സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നിർദേശം നൽകി. സി.ബി.ഐ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കോടതിക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. ഹൈക്കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തലുകളെ മറികടന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് തെളിവില്ലെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതി മുഹമ്മദ് ഹനീഷിനെ വിമർശിച്ചു.

കേസിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തെളിവില്ലെന്ന് പറയുകയാണെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്ന സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ മുഹമ്മദ് ഹനീഷ് നൽകിയ അപ്പീൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തള്ളി.കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ അഴിമതിക്കേസിൽ ഐ.എൻ.ടി.യു.സി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആർ. ചന്ദ്രശേഖരൻ അടക്കമുള്ളവരെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മൂന്നാംതവണയും അനുമതി നിഷേധിച്ചതോടെയാണ് മുഹമ്മദ് ഹനീഷിനെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് സ്വീകരിച്ചത്.

2006-2015 കാലയളവിൽ വിദേശത്തുനിന്ന് അസംസ്കൃത കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്തതിൽ 500 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി നടന്നുവെന്നതാണ് കശുവണ്ടി അഴിമതിക്കേസിന്‍റെ അടിസ്ഥാന ആരോപണം

ഐഎന്‍ടിയുസി നേതാവ് കടകംപള്ളി മനോജ് നല്‍കിയ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹര്‍ജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഇടപെടൽ. ഐഎന്‍ടിയുസി നേതാവ് ആര്‍ ചന്ദ്രശേഖരനും കോര്‍പ്പറേഷന്‍ എംഡി കെ എ രതീഷുമാണ് കശുവണ്ടി അഴിമതിക്കേസിലെ പ്രതികൾ.

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ഈ കേസില്‍ സിബിഐ സമര്‍പ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിലെ പ്രതികളെ വിചാരണ ചെയ്യാന്‍ പ്രോസിക്യൂഷന്‍ അനുമതി സർക്കാർ പലതവണ നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും സർക്കാർ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചു. അഴിമതിക്കാരെ സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് ഉത്തരവിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതായിവരുമെന്നും നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. നിയമത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും സിബിഐ കുറ്റകാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടും സർക്കാരിന് മാത്രം ബോധ്യപ്പെടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും കോടതി ചോദിച്ചിരുന്നു.

സ്റ്റോര്‍ പര്‍ച്ചേസ് മാനുവല്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കാതെ ടാന്‍സാനിയ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്‌തു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ അന്നത്തെ നിരക്കിനേക്കാള്‍ ഉയര്‍ന്ന വിലയ്ക്ക് കശുവണ്ടി വാങ്ങിയത് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്‌ടമുണ്ടാക്കി എന്നതാണ് കേസിന്‍റെ ആധാരം.

ടെന്‍ഡര്‍ നടപടികളില്‍ സുതാര്യത കുറവാണെന്നും സ്വകാര്യ ഏജന്‍സികളുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തി വഴിവിട്ട ലാഭം അവര്‍ക്ക് ഉറപ്പാക്കിയെന്നും സിബിഐ കണ്ടെത്തി. സിബിഐ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചെങ്കിലും പ്രതികളെ വിചാരണ ചെയ്യാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മൂന്ന് തവണ അനുമതി നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതികള്‍ അഴിമതി നടത്തിയതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകളില്ലെന്നും മുന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ യുക്തിസഹമായി നടപ്പാക്കുക മാത്രമാണ് പ്രതികൾ ചെയ്‌തതെന്നുമായിരുന്നു വ്യവസായ വകുപ്പിൻ്റെ നിലപാട്.

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