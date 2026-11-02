ശബരിമല വ്യാജ ഹെല്ത്ത് കാര്ഡ് തട്ടിപ്പ്: സംഭവത്തില് കേസെടുക്കാന് പൊലീസിന് ഹൈക്കോടതി നിര്ദേശം
നേരത്തെ ഹെൽത്ത് കാർഡുകൾ നൽകുന്നതിൽ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായി സന്നിധാനം ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു.
By PTI
Published : November 2, 2026 at 11:28 AM IST
എറണാകുളം: ശബരിമലയില് അനധികൃത ഹെല്ത്ത് കാര്ഡുകള് വിതരണ ചെയ്ത സംഭവത്തില് കേസെടുക്കാന് പൊലീസിന് ഹൈക്കോടതി നിര്ദേശം. സീതത്തോട്ടിലെ അമ്മ ക്ലിനിക്കിനും വ്യാജ കാര്ഡുകളില് ഒപ്പിട്ട ഡോക്ടര്ക്കുമെതിരെ പരാതി ഉയര്ന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കേസെടുക്കാന് പത്തനംതിട്ട എസ്പിക്ക് ദേവസ്വം ബെഞ്ച് നിര്ദേശം നല്കിയത്. ശബരിമലയില് ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർ നൽകുന്ന ഹെൽത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാവൂ എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനോട് കോടതി നിർദേശിച്ചു.
ആരോപണങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് തെളിയുകയും ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ പങ്കാളിത്തം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ നിയമപ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഹെൽത്ത് കാർഡുകൾ നൽകുന്നതിൽ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായി ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതി സ്വമേധയാ പരിഗണിച്ച ഹർജി ഈ നിർദേശങ്ങളോടെ തീർപ്പാക്കി.
നേരത്തെ ഹെൽത്ത് കാർഡുകൾ നൽകുന്നതിൽ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായി സന്നിധാനം ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. സന്നിധാനത്തെ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും നിലയ്ക്കലിലെ അഞ്ച് പേർക്കുമുള്ള ഹെൽത്ത് കാർഡുകളിൽ ഒരു ഡോക്ടറുടേതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 'മഞ്ജു മഹിമ' എന്ന പേരിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിന്നാണ് ഈ രേഖകൾ വാട്സ്ആപ്പ് വഴി അയച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. വ്യക്തികളെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കോ രക്തപരിശോധനയ്ക്കോ വിധേയരാക്കാതെയാണ് ഹെൽത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകിയതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
'വലിയ തോതിൽ തീർത്ഥാടകർ ഒത്തുചേരുന്ന ശബരിമലയിൽ പൊതുജനാരോഗ്യവും ശുചിത്വവും പരിപാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത്, ഈ നിബന്ധനകൾ കർശനമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന്' കോടതി ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു. വ്യാജ ഹെല്ത്ത് കാര്ഡ് തട്ടിപ്പിനെതിരെ സന്നിധാനം ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ നൽകിയ പരാതിയിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ, പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടിനോട് ജസ്റ്റിസ് രാജ വിജയരാഘവൻ വി, ജസ്റ്റിസ് കെ.വി. ജയകുമാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് നിർദ്ദേശിച്ചത്.
പത്തനംതിട്ട സീതത്തോട് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില് ജോലി ചെയ്യുന്ന റിട്ട. സര്ക്കാര് ഡോക്ടര് ജെ വിൻസെൻ്റ് സേവ്യറാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. പത്തനംതിട്ട സീതത്തോട്ടിലെ അമ്മ ക്ലിനിക്കില്വെച്ചാണ് ഡോക്ടര് വ്യാജ കാര്ഡുകളില് ഒപ്പിട്ടത്. കരാര് വ്യവസ്ഥയിലാണ് ഡോ വിൻസെൻ്റ് സേവ്യര് അമ്മ ക്ലിനിക്കില് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. വ്യാജമായി ഹെല്ത്ത് കാര്ഡ് നിര്മ്മിച്ച ഈ ക്ലിനിക്ക് മതിയായ രേഖകളില്ലാതെ അനധികൃതമായാണ് പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്നത്.
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ അടുത്തിടെ ഡോ വിൻസെൻ്റ് സേവ്യറെ സീതത്തോട് മെഡിക്കല് ഓഫിസര് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. തുടര്ന്ന് അമ്മ ക്ലിനിക്കും സ്വകാര്യ ലാബും പൂട്ടണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പഞ്ചായത്തിന് നിര്ദേശം നല്കി. ആളുകളെ നേരില് കാണാതെയും പരിശോധിക്കാതെയുമാണ് പണം വാങ്ങി ഹെല്ത്ത് കാര്ഡുകള് നല്കിയതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
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