നവകേരള സർവേ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി; സർക്കാരിന് കനത്ത തിരിച്ചടി, നടപടികൾ നിയമവിരുദ്ധം

സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ പണം വകയിരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നതും ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചില്ല എന്നതുമാണ് സർവേ റദ്ദാക്കാൻ കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ.

KERALA GOVERNMENT SURVEY CANCELLED KSU PETITION AGAINST SURVEY CPM POLITICAL CAMPAIGN SETBACK NAVAKERALA SURVEY LEGAL VERDICT
ഹൈക്കോടതി (ETV Bharat)
ETV Bharat Kerala Team

Published : February 17, 2026 at 11:59 AM IST

എറണാകുളം: സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്താനിരുന്ന നവകേരള സർവേ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. സർവേ നടപടികൾ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിൻ്റെ നിർണായക ഉത്തരവ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് കോടതിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ നയരൂപീകരണവും പ്രകടന പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ആശയങ്ങളുടെ സമാഹരണവും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സർക്കാർ നവകേരള സർവേ എന്ന പേരിൽ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത്. എന്നാൽ ഇത് സിപിഎമ്മിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കമാണെന്നും പ്രകടന പത്രിക തയ്യാറാക്കാൻ സർക്കാർ സംവിധാനം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷം നേരത്തെ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

കാരണങ്ങൾ ഇവ

സർവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാണ് കോടതി വിധിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഒന്ന്, സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ ഈ സർവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പണം വകയിരുത്തിയിട്ടില്ല. രണ്ട്, ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ്റെ അംഗീകാരം ഈ സർവേ നടത്തുന്നതിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്ന് പണം ചെലവഴിച്ച് ഇത്തരമൊരു സർവേ നടത്തുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന ഹർജിക്കാരുടെ വാദം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. കെഎസ്‌യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് അലോഷ്യസ് സേവിയർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുബാസ് എന്നിവരാണ് സർവേക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

ലക്ഷ്യമിട്ടത് 80 ലക്ഷം വീടുകൾ

സിപിഎം പ്രവർത്തകരെ വോളണ്ടിയർമാരാക്കി പഞ്ചായത്തുകൾ തോറും 80 ലക്ഷത്തോളം വീടുകളിൽ കയറി സർക്കാരിൻ്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാനും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുമായിരുന്നു പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് സിപിഎമ്മിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നും പൊതുഖജനാവിലെ പണം ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും ഹർജിക്കാർ വാദിച്ചു. സർവേ നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സർക്കാരിന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നുവെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണവും കോടതിയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു. ഈ കത്തിൻ്റെ ആധികാരികതയടക്കം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

രാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചടി

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിൽക്കൽ എത്തിനിൽക്കെ, സിപിഎം കേഡർമാരെ ഉപയോഗിച്ച് സർക്കാർ ചെലവിൽ പാർട്ടി പ്രചാരണം നടത്താനുള്ള നീക്കമാണ് കോടതി വിധിയിലൂടെ തടയപ്പെട്ടതെന്ന് ഹർജിക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സർവേ നടപടികളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ വന്നിരിക്കുന്നത്. സർവേ പ്രഖ്യാപിച്ച ഘട്ടം മുതൽ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങൾ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കോടതി ഉത്തരവ്. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തേടാനെന്ന പേരിൽ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ ചെലവിൽ വിവരശേഖരണം നടത്താനുള്ള നീക്കത്തിനാണ് ഇതോടെ തിരിച്ചടിയേറ്റിരിക്കുന്നത്.

KERALA GOVERNMENT SURVEY CANCELLED
KSU PETITION AGAINST SURVEY
CPM POLITICAL CAMPAIGN SETBACK
NAVAKERALA SURVEY LEGAL VERDICT
KERALA HIGH COURT NAVAKERALA SURVEY

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

