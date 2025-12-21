ETV Bharat / state

സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനാസ്ഥ കാണിച്ചു; ശബരിമല വിമാനത്താവള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി

അയന ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റും മാനേജിങ് ട്രസ്റ്റി ഡോ. സിനി പുന്നൂസും സമർപ്പിച്ച ഒരു റിട്ട് ഹർജിയിൽ 2013 ലെ നിയമ പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ, പുനരധിവാസം എന്നിവയില്‍ പിഴവ് വന്നതായി കോടതി കണ്ടത്തി.

Kerala High court (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 21, 2025 at 11:13 AM IST

കൊച്ചി: ശബരിമല ഗ്രീൻഫീൽഡ് വിമാനത്താവളത്തിനായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിജ്ഞാപനം റദ്ദാക്കി. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍ പ്രക്രിയയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി. ബിലീവേഴ്‌സ് ചർച്ചിന് കീഴിലുള്ള അയന ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്.

പദ്ധതിക്കായി ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റിലെ 2,263 ഏക്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 2,570 ഏക്കർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനായിരുന്നു സർക്കാർ നേരത്തെ അനുമതി നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഇത്രയധികം ഭൂമി പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിൽ അധികൃതർ വീഴ്‌ച വരുത്തിയെന്നും, സാമൂഹിക ആഘാത പഠനവും വിദഗ്‌ധ സമിതി റിപ്പോർട്ടും വേണ്ടത്ര ഗൗരവത്തോടെയല്ല തയ്യാറാക്കിയതെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി.

വിജ്ഞാപനം റദ്ദാക്കിയതിനൊപ്പം, വിമാനത്താവളത്തിന് ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഭൂമി എത്രയാണെന്ന് കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പുതിയൊരു സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം നടത്താനും കോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് നിർദേശിച്ചു. പുതിയ പഠനത്തിന് ശേഷം വിദഗ്‌ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കണമെന്നും അതിനുശേഷം മാത്രമേ സർക്കാർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലുമായി മുന്നോട്ട് പോകാവൂ എന്നും ജസ്റ്റിസ് സി. ജയചന്ദ്രൻ ഉത്തരവിട്ടു.

സാമൂഹിക ആഘാത വിലയിരുത്തൽ നടത്തി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍ പ്രക്രിയ പുനരാരംഭിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തോട് കോടതി നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്‌തു. പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് അവകാശമുണ്ടെങ്കിലും, ഒരു പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഭൂമി മാത്രമേ സംസ്ഥാനത്തിന് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് നിയമം വ്യക്തമായി നിർദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

കോടതിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, 2013 ലെ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 4(4)(d), 7(5)(b), 8(1)(c) പ്രകാരമുള്ള ഈ നിർബന്ധിത ആവശ്യകത സർക്കാർ ശരിയായി പാലിച്ചിട്ടില്ല. യഥാർഥത്തിൽ എത്ര അളവ് ഭൂമി ആവശ്യമാണെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിൽ അധികാരികൾ അനാസ്ഥ കാണിച്ചുവെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ജയചന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി.

ഈ നിർണായക ആവശ്യകത നിറവേറ്റുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ സാമൂഹിക ആഘാത വിലയിരുത്തൽ റിപ്പോർട്ട് (SIA), വിദഗ്‌ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്, സർക്കാർ ഉത്തരവ് എന്നിവ അസാധുവായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. ഈ നടപടികൾ സാധുവായ രീതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയതിനുശേഷം മാത്രമേ സെക്ഷൻ 11 വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നതിനാൽ, അതും റദ്ദാക്കി.

അധികാര വഞ്ചനയും അധികാര വിനിയോഗവും സംബന്ധിച്ച ഹർജിക്കാരുടെ ആരോപണത്തിൽ, കോടതി അന്തിമ നിഗമനത്തിലെത്തിയില്ല. വിമാനത്താവളങ്ങൾ പോലുള്ള സാങ്കേതികമായി സങ്കീർണ്ണമായ പദ്ധതികൾക്ക്, കൃത്യമായതും നിയമാനുസൃതവുമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാമൂഹിക ആഘാത വിലയിരുത്തൽ സംഘത്തില്‍ സാങ്കേതിക വിദഗ്‌ധരെ സംസ്ഥാനം ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് കോടതി നിർദേശിച്ചു.

