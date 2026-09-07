നികുതി വരുമാനത്തിൽ കുതിച്ച് കേരളം; ജിഎസ്ടി വളർച്ചയിൽ ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ മുന്നിൽ
അഞ്ചുമാസത്തിൽ ഖജനാവിലെത്തിയത് 2,813 കോടി. കേരളത്തിന് ആശ്വാസമായി ജിഎസ്ടി കണക്കുകൾ
Published : September 7, 2026 at 10:13 AM IST
അരവിന്ദ് ബാബു
തിരുവനന്തപുരം: നികുതി വരുമാനത്തിൽ കേരളത്തിന് വീണ്ടും പ്രതീക്ഷ നൽകി ജിഎസ്ടി കണക്കുകൾ. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ഏപ്രിൽ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള സഞ്ചിത കണക്കുകൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് ജിഎസ്ടി വരുമാനത്തിൽ 21 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. ദേശീയ ശരാശരിയായ 16 ശതമാനത്തേക്കാൾ അഞ്ച് ശതമാനം മുന്നിലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ നേട്ടമെന്ന് കേന്ദ്ര ജിഎസ്ടി മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നികുതി അടിത്തറ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുന്നതിൻ്റെ സൂചനയായാണ് ഈ മുന്നേറ്റത്തെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ കണക്കുകളും സംസ്ഥാനത്തിന് അനുകൂലമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ 2,717 കോടി രൂപയായിരുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടി വരുമാനം ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ 3,078 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. 13 ശതമാനമാണ് വാർഷിക വളർച്ച.
അതേസമയം പ്രീ സെറ്റിൽമെൻ്റ് എസ്ജിഎസ്ടി വരുമാനം 1,221 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 1,369 കോടി രൂപയായി ഉയർന്ന് 12 ശതമാനം വളർച്ച നേടി. പോസ്റ്റ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് എസ്ജിഎസ്ടിയും ഐജിഎസ്ടി വിഹിതവും ഉൾപ്പെടുന്ന വരുമാനത്തിലും ശ്രദ്ധേയമായ വർധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിലെ 2,803 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ ഇത് 3,268 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. 17 ശതമാനം വളർച്ചയാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
അഞ്ചുമാസത്തിൽ 2,813 കോടിയുടെ അധിക വരുമാനം
ഏപ്രിൽ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള കാലയളവിലെ കണക്കുകളാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രകടനത്തിൻ്റെ കരുത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ 6,511 കോടി രൂപയായിരുന്ന പ്രീ സെറ്റിൽമെൻ്റ് വരുമാനം ഇത്തവണ 7,489 കോടി രൂപയായി വർധിച്ചു. 15 ശതമാനമാണ് ഇതിലെ വർധന. എന്നാൽ പോസ്റ്റ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് വരുമാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാനം കൂടുതൽ കുതിപ്പ് നടത്തിയത്.
13,319 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 16,132 കോടി രൂപയായി ഇത് ഉയർന്നു. അതായത് അഞ്ചുമാസത്തിനിടെ 2,813 കോടി രൂപയുടെ അധിക വരുമാനമാണ് സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്ക് എത്തിയത്. വളർച്ചാനിരക്ക് 21 ശതമാനമാണ്. ദേശീയതലത്തിൽ ഏപ്രിൽ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള കാലയളവിലെ പോസ്റ്റ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് ജിഎസ്ടി വളർച്ച 16 ശതമാനമായിരിക്കെയാണ് കേരളം 21 ശതമാനം വളർച്ച നേടിയത്. രാജ്യത്താകമാനം ഈ കാലയളവിൽ മൊത്തം ജിഎസ്ടി പിരിവും മുൻവർഷത്തേക്കാൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റിൽ മാത്രം രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം ജിഎസ്ടി പിരിവ് 1.99 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലേറെയായി. 14.8 ശതമാനം വാർഷിക വളർച്ചയാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അംഗീകാരം
ജിഎസ്ടി വരുമാനത്തിലെ ഈ മുന്നേറ്റം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്കും വഴിയൊരുക്കുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും സമൂഹത്തിലെ താഴെത്തട്ടിലേക്ക് പണം എത്തിക്കുകയും ഉപഭോഗശേഷി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന നടപടികൾ വിപണിയിൽ പണത്തിൻ്റെ വിനിമയം വർധിപ്പിച്ചതായി സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ധനമന്ത്രി കൂടിയായ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാൻ മുന്നോട്ടുവച്ച കാര്യങ്ങൾ ഫലം കാണുന്നുവെന്നാണ് ഈ കണക്കുകൾ നൽകുന്ന സൂചന.
ആശാ വർക്കർമാരുടെ വേതന വർധന, സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷനുകളുടെ കൃത്യമായ വിതരണം, പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തിലൂടെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ ന്യായവിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കൽ, സമൂഹത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ബോണസ് വിതരണം തുടങ്ങിയ നടപടികൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. ജനങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് നേരിട്ട് പണമെത്തുമ്പോൾ ചെലവിടൽ ശേഷി ഉയരുകയും അതുവഴി വ്യാപാര വാണിജ്യ മേഖലകളിൽ ഇടപാടുകൾ വർധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന സാമ്പത്തിക യുക്തിയാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ളത്.
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ജനങ്ങളുടെ വരുമാനം വർധിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ചെലവ് കൂടും. ചെലവ് കൂടുമ്പോൾ വ്യാപാര ഇടപാടുകളും ഉത്പാദനവും സജീവമാകും. ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം വീണ്ടും നികുതി വരുമാനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഈ സാമ്പത്തിക ചക്രത്തിൻ്റെ നേട്ടമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജിഎസ്ടി കണക്കുകളിലും കാണുന്നതെന്നാണ് ധനവകുപ്പിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. ദേശീയ ശരാശരിയെ മറികടന്ന 21 ശതമാനം പോസ്റ്റ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് ജിഎസ്ടി വളർച്ചയും ഓഗസ്റ്റിലെ 3,078 കോടി രൂപയുടെ സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടി വരുമാനവും കേരളത്തിൻ്റെ ധനകാര്യ രംഗത്ത് വലിയ ആശ്വാസം പകരുന്ന കണക്കുകളായി മാറുകയാണ്.
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