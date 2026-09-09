35 രൂപയ്ക്ക് സവാള വിതരണവുമായി കൃഷി വകുപ്പ്; ലഭ്യമാകുക ഹോര്ട്ടികോര്പ്പ്, മൊബൈല് ഔട്ട് ലെറ്റുകള് വഴി
വിപണിയില് കിലോഗ്രാമിന് 65- 75 രൂപയോളം വില നിലനില്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഹോര്ട്ടികോര്പ്പ് വഴി കിലോഗ്രാമിന് 35 രൂപ നിരക്കില് സവാള പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് സര്ക്കാര് നടപടിയെന്ന് മന്ത്രി
Published : September 9, 2026 at 6:38 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സവാള വില കുതിച്ചു കയറ്റത്തില് വിപണി ഇടപെടലുമായി കൃഷി വകുപ്പ് രംഗത്തെത്തി. പൊതുവിപണിയില് സവാള വില കിലോഗ്രാമിന് 65- 70 രൂപ വരെ ഉയര്ന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിച്ച് ജനങ്ങള്ക്ക് ആശ്വാസമേകാന് ശക്തമായ വിപണി ഇടപെടലുമായി കൃഷി വകുപ്പ് രംഗത്തെത്തിയത്. കിലോഗ്രാമിന് 35 രൂപ നിരക്കില് സവാള ലഭ്യമാക്കുന്ന സംസ്ഥാനതല വിതരണത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കമായി.
കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖ് പാളയം ഹോര്ട്ടികോര്പ്പ് വിപണിയില് വിതരണത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാനതല ഫ്ളാഗ് ഓഫ് നിര്വഹിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നാല് ലോഡ് സവാള വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വിതരണത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു. വിപണിയില് കിലോഗ്രാമിന് 65- 75 രൂപയോളം വില നിലനില്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഹോര്ട്ടികോര്പ്പ് വഴി കിലോഗ്രാമിന് 35 രൂപ നിരക്കില് സവാള പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് സര്ക്കാര് നടപടിയെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഹോര്ട്ടികോര്പ്പിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റുകള്ക്ക് പുറമെ ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളില് മൊബൈല് ഔട്ട്ലെറ്റുകള് വഴിയും സവാള വിതരണം ചെയ്യും. സപ്ലൈകോ വഴിയും വിതരണം നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചടങ്ങില് ആദ്യ വില്പ്പനയും മന്ത്രി നിര്വഹിച്ചു.
സര്ക്കാര് വിപണി ഇടപെടലിനെക്കുറിച്ച് മാധ്യമ വാര്ത്തകളിലൂടെ അറിഞ്ഞ് സവാള വാങ്ങാനെത്തിയ വീട്ടമ്മ പ്രഭയ്ക്കാണ് മന്ത്രി ആദ്യ വില്പ്പന നടത്തിയത്. 75 രൂപ വരെ വില നല്കി സവാള വാങ്ങേണ്ടിവന്നിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കുറഞ്ഞ നിരക്കില് സവാള ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞ് എത്തിയതെന്ന് പ്രഭ പറഞ്ഞു. ആവശ്യകത വര്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതല് സവാള എത്തിച്ച് പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
കൃഷിവകുപ്പിൻ്റെയും ഭക്ഷ്യ-സിവില് സപ്ലൈസ് വകുപ്പിൻ്റെയും സംയുക്ത ഇടപെടലിൻ്റെ ഭാഗമായി 100 ടണ് സവാള അടിയന്തരമായി കേരളത്തിലെത്തിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ആദ്യഘട്ടത്തില് ഓര്ഡര് നല്കിയ 30 ടണ്ണില് 20 ടണ് ഇതിനകം കേരളത്തിലെത്തി. ഇതില് 10 ടണ് വടക്കന് മലബാര് മേഖലയിലേക്കും 10 ടണ് തെക്കന് കേരളത്തിലേക്കുമാണ് എത്തിച്ചത്. 30 ടണ് സവാള കൂടി വ്യാഴാഴ്ച കേരളത്തിലെത്തും. ശേഷിക്കുന്ന സവാളയ്ക്കായുള്ള ഓര്ഡര് നടപടികളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നാഷണല് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് കണ്സ്യൂമേഴ്സ് ഫെഡറേഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് -എന്സിസിഎഫ് വഴിയാണ് സവാള സംഭരിച്ച് കേരളത്തിലെത്തിക്കുന്നത്. വില സാധാരണ നിലയിലേക്ക് എത്തുന്നതുവരെ വിപണി ഇടപെടല് തുടരുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
വിപണിയിലെ വിലയും ലഭ്യതയും സര്ക്കാര് നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കും. പൂഴ്ത്തിവെപ്പ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള അനധികൃത ഇടപെടലുകള് തടയുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടികള് സ്വീകരിക്കും. ആവശ്യകത വര്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതല് സവാള വിപണിയിലെത്തിക്കും. സംസ്ഥാനത്ത് സവാളയുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഹോര്ട്ടികോര്പ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തില് മൊബൈല് സംവിധാനങ്ങള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിതരണ സംവിധാനങ്ങള് ക്രമീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഹോര്ട്ടികോര്പ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുടെ ചുമതലയുള്ള കൃഷി അഡീഷണല് ഡയറക്ടര് സിന്ധു എസ്, കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്, ഹോര്ട്ടിക്കോര്പ്പ് ജീവനക്കാര് തുടങ്ങിയവര് പങ്കെടുത്തു.
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