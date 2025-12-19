പാരഡി ഗാനത്തില് സര്ക്കാര് പിന്നോട്ട്; കേസില്ല, സോഷ്യല് മീഡിയയില് നിന്ന് നീക്കില്ല
Published : December 19, 2025 at 11:09 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള പശ്ചാത്തലമാക്കി പുറത്തിറക്കിയ 'പോറ്റിയേ കേറ്റിയേ' എന്ന പാരഡി ഗാനത്തിനെതിരെ കേസെടുക്കാനുള്ള നിലപാടില് യു ടേണ് അടിച്ച് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്. പാരഡി ഗാനത്തിനെതിരേ രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസുമായി മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടെന്ന് സര്ക്കാര് നിലപാടെടുത്തു. പാട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർനടപടികൾ വേണ്ടെന്നാണ് പുതിയ തീരുമാനം.
പാരഡി ഗാനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇനി പുതിയ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്ന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകി. ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി എഡിജിപി എല്ലാ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിമാർക്കും നിർദ്ദേശം കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ കൂടുതല് അന്വേഷണം വേണ്ടെന്ന സമീപനമാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കേസ് കോടതിയില് എത്തിയാല് സര്ക്കാരിന് നിയമപരമായ തിരിച്ചടി കൂടി നേരിടുമെന്ന് വിദഗ്ധാഭിപ്രായം കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് സര്ക്കാര് തിരുമാനം. കൂടാതെ, ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം സംബന്ധിച്ച് ഉറച്ച നിലപാടുകള് സ്വീകരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ സര്ക്കാരില് നിന്ന് ഇത്തരമൊരു നീക്കം നടന്നത് വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിരുന്നു.
സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്ന് ഈ ഗാനം നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നീക്കവും സർക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ചു. പാട്ട് പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗൂഗിൾ, മെറ്റ (ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം) തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾക്ക് കത്തയക്കേണ്ടതില്ലെന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മെറ്റയ്ക്ക് കത്ത് നല്കി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ വൈറലായ 'പോറ്റിയേ കേറ്റിയേ...' എന്ന പാരഡി ഗാനം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള പൊലീസ് നീക്കത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഗാനം നീക്കം ചെയ്യരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫെയ്സ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്നിവയുടെ മാതൃകമ്പനിയായ മെറ്റയ്ക്ക് അദ്ദേഹം കത്ത് നൽകി.
ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി കവർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളുടെ ഹാസ്യാവിഷ്കാരമാണ് ഈ ഗാനം. ഇത് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സതീശൻ കത്തിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ, ഈ ഗാനം നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് നിലവിൽ ഒരു കോടതി ഉത്തരവും ഇല്ല. അതിനാൽ പൊലീസിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ഇത് നീക്കം ചെയ്യരുതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഗാനം നീക്കം ചെയ്യുന്നത് പൗരൻമാരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാകും. ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവും ഏകപക്ഷീയമായി നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ലെന്ന് കോടതികൾ പലയാവർത്തി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യവും വി.ഡി. സതീശൻ മെറ്റയെ ഓർമിപ്പിച്ചു.
അതേസമയം, പാരഡി ഗാനത്തില് മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്ന കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. തിരുവാഭരണ പാത സംരക്ഷണ സമിതി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രസാദ് കുഴിക്കാല നൽകിയ പരാതിയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി സൈബർ പൊലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ഗാനരചയിതാവ്, സംവിധായകൻ, ഗായകൻ, പാട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചവർ എന്നിവരെ പ്രതികളാക്കിയാണ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
കുഞ്ഞുപ്പിള്ള (യഥാര്ഥ പേര് കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ്), ഡാനിഷ് മലപ്പുറം, സിഎംഎസ് മീഡിയ, സുബൈർ പന്തല്ലൂർ എന്നിവരാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ. ഒന്നാം പ്രതിയായി കുഞ്ഞുപ്പിള്ളയെയും രണ്ടാം പ്രതിയായി ഗാനം ആലപിച്ച ഡാനിഷ് മലപ്പുറത്തെയുമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. സിഎംഎസ് മീഡിയ മൂന്നാം പ്രതിയും സുബൈർ പന്തല്ലൂർ നാലാം പ്രതിയുമാണ്. ഗാനരചയിതാവ്, സംവിധായകൻ, ഗായകൻ തുടങ്ങി ഈ പാരഡി ഗാനത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെയും അത് പ്രചരിപ്പിച്ചവരെയും പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബിഎൻഎസ്) 299, 353 (1) സി എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസ്. മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുക, മതസ്പർധ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുക തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
അയ്യപ്പഭക്തിഗാനത്തെയും ശരണമന്ത്രത്തെയും അവഹേളിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പാരഡി ഗാനം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് പ്രധാന ആക്ഷേപം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് അയ്യപ്പഭക്തിഗാനം പാരഡിയാക്കി ഉപയോഗിച്ചതിലൂടെ വിശ്വാസികളുടെ വികാരം വ്രണപ്പെട്ടുവെന്ന് എഫ്ഐആറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അയ്യപ്പൻ്റെ പേര് അനാവശ്യമായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും മതസ്പർധയുണ്ടാക്കാൻ ബോധപൂർവം ശ്രമിച്ചുവെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും നേരിട്ടും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇടയിലും വിശ്വാസി സമൂഹത്തിലും മതവികാരത്തെ അപമാനിക്കുന്ന വിധവും മതവികാരം പ്രചോദിപ്പിക്കണമെന്നുമുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പാട്ട് നിർമിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. അയ്യപ്പഭക്തിഗാനത്തെയും ശരണമന്ത്രത്തെയും അപമാനിക്കുംവിധം വരികളെഴുതി, അതിലൂടെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ പരസ്പരം ഇളക്കിവിടണമെന്നും വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ വിദ്വേഷം വളർത്തണമെന്നും പ്രതികൾ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നുവെന്നും എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു.