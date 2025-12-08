ETV Bharat / state

"നീതി പൂർണമല്ല"; ദിലീപിനെ വെറുതെവിട്ടതിനെതിരെ സർക്കാർ അപ്പീലിലേക്ക്; അതിജീവിതയ്‌ക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് പി രാജീവ്

അതിജീവിതയ്ക്ക് പൂർണമായ നീതി ലഭിച്ചില്ലെന്നും സർക്കാർ എന്നും അതിജീവിതയ്‌ക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നും മന്ത്രി പി രാജീവ് വ്യക്തമാക്കി.

Actor Dileep case verdict Kerala actress assault case P Rajeev on Dileep verdict Survivor justice appeal news
പി രാജീവ് (ഫയൽ) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 8, 2025 at 4:42 PM IST

എറണാകുളം: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ നടൻ ദിലീപിനെ വെറുതെവിട്ട വിചാരണക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അപ്പീൽ മന്ത്രി പി രാജീവ്. ദിലീപിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയെങ്കിലും കേസിലെ മറ്റ് ആറ് പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. നിലവിലെ വിധിയിലൂടെ അതിജീവിതയ്ക്ക് പൂർണമായ നീതി ലഭിച്ചില്ലെന്ന് നിയമമന്ത്രി പി രാജീവ് വ്യക്തമാക്കി.

കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തവരെ കോടതി ശിക്ഷിച്ചെങ്കിലും ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച വിധിയല്ല ഉണ്ടായതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സർക്കാർ എന്നും അതിജീവിതയ്‌ക്കൊപ്പം ശക്തമായി നിലകൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് തുടരുകതന്നെ ചെയ്യും. പ്രോസിക്യൂഷൻ മികച്ച രീതിയിലാണ് കേസ് നടത്തിയത്. അഞ്ച് വാല്യങ്ങളുള്ള വാദമുഖങ്ങളാണ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായും ഡിജിപിയുമായും ഇക്കാര്യം സംസാരിച്ചതായും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സാംസ്കാരിക മന്ത്രി സജി ചെറിയാനും സർക്കാരിൻ്റെ പിന്തുണ അറിയിച്ചു.

"വിധി തൃപ്തികരമല്ല, പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാജയപ്പെട്ടു"

കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തവരെ കുറ്റക്കാരായി കണ്ടെത്തിയത് ആശ്വാസകരമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു. ഗൂഢാലോചന തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് സാധിച്ചില്ലേ എന്നത് വിധിപ്പകർപ്പ് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ വ്യക്തമാകൂ. തെളിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പീൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, വിധി തൃപ്തികരമല്ലെന്നായിരുന്നു കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫിൻ്റെ പ്രതികരണം. ഗൂഢാലോചന തെളിയിക്കുന്നതിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

സിനിമയിൽ നീതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള സമരം ഇപ്പോഴത്തെ വിധിയോടെ അവസാനിക്കുന്നില്ലെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം കോട്ടയത്ത് പ്രതികരിച്ചു. ഒന്നുമുതൽ ആറുവരെയുള്ള പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ശക്തിപകർന്നവർ ആരെന്ന ചോദ്യം ബാക്കിനിൽക്കുകയാണ്. അതിജീവിതയ്ക്കും സിനിമയിലെ സ്ത്രീ അവകാശങ്ങൾക്കും ഒപ്പമായിരിക്കും സിപിഐ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സർക്കാർ അതിജീവിതയ്ക്കൊപ്പമാണെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം എം.വി. ജയരാജൻ കാസർകോട് വ്യക്തമാക്കി. ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന കോടതി വിധി അവസാനത്തേതല്ല. പീഡിപ്പിച്ചവർ ആരെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇനി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയവരിലേക്ക് എത്താൻ അധികദൂരമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പിന്തുണയും ആഘോഷവും

ദിലീപിനെ വെറുതെവിട്ടതിൽ സംവിധായകൻ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണനും നിർമാതാവ് സുരേഷ് കുമാറും ആഹ്ളാദം പ്രകടിപ്പിച്ചു. വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദിലീപിൻ്റെ അംഗത്വം സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഫെഫ്ക ഡയറക്ടേഴ്സ് യൂണിയനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചു. ദിലീപിനും കുടുംബത്തിനും വലിയ വേദനയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് സുരേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. കെട്ടിച്ചമച്ച തെളിവുകൾ വച്ച് കേസ് ജയിക്കാനാവില്ലെന്നും ഇത് സത്യത്തിൻ്റെയും നീതിയുടെയും വിജയമാണെന്നും ദിലീപിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ ബി രാമൻപിള്ള പ്രതികരിച്ചു.

പാർവതി തിരുവോത്ത്, റിമ കല്ലിങ്കൽ തുടങ്ങിയ നടിമാർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അതിജീവിതയ്ക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചു. 'അവൾക്കൊപ്പം' എന്ന ഹാഷ്‌ടാഗ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നു. വിധിക്ക് ശേഷം അഭിഭാഷകനെ കണ്ടശേഷം ആലുവയിലെ വീട്ടിലെത്തിയ ദിലീപിനെ ഭാര്യ കാവ്യ മാധവനും മകൾ മഹാലക്ഷ്മിയും കുടുംബാംഗങ്ങളും ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു. ദിലീപിൻ്റെ വീടിന് മുന്നിലും കോടതി പരിസരത്തും ആരാധകർ പടക്കം പൊട്ടിച്ചും മധുരം വിതരണം ചെയ്തും ആഘോഷിച്ചു.

കേസും വിധിയും

എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി ഹണി എം വർഗീസാണ് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനി ഉൾപ്പെടെ ആറുപേർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. ദിലീപിനെ കൂടാതെ മറ്റ് മൂന്നുപേരെയും കോടതി വെറുതെവിട്ടു. 2017 ഫെബ്രുവരി 17നാണ് ഓടുന്ന കാറിൽ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. സുനി, മാർട്ടിൻ ആൻ്റണി, മണികണ്ഠൻ, വിജീഷ്, സലീം, പ്രദീപ്, ചാർലി തോമസ്, ദിലീപ്, സനിൽ കുമാർ, ശരത് എന്നിവരായിരുന്നു കേസിലെ പ്രതികൾ. ഒന്നാം പ്രതി ജയിലിൽനിന്ന് ദിലീപിന് കത്തയച്ചെന്ന കണ്ടെത്തലിനെത്തുടർന്ന് 2017 ജൂലൈയിലാണ് ദിലീപിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

