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പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന എസ്റ്റേറ്റുകളിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആശ്വാസം; 2,000 രൂപ ഓണം അലവൻസ്

അനുവദിച്ച തുക വിനിയോഗിച്ച ശേഷം ബാക്കി വരുന്നവ ബന്ധപ്പെട്ട ശീർഷകത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കണമെന്ന് സർക്കാർ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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സർക്കാർ ഉത്തരവിൻ്റെ പകർപ്പ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 17, 2026 at 6:47 AM IST

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അരവിന്ദ് ബാബു

തിരുവനന്തപുരം: ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന കയർ, സ്വകാര്യ-പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും എസ്റ്റേറ്റുകളിലെയും തൊഴിലാളികൾക്ക് ഓണക്കാല പ്രത്യേക ഉത്സവ ആനുകൂല്യമായി 2,000 രൂപ വീതം നൽകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടു. 9,806 തൊഴിലാളികൾക്ക് ആശ്വാസമാകുന്ന പദ്ധതിക്കായി 1.96 കോടി രൂപയാണ് തൊഴിലും നൈപുണ്യവും വകുപ്പ് അനുവദിച്ചത്.

ഓഗസ്റ്റ് ആറിന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് പ്രകാരം 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇതിനായി 2.50 കോടി രൂപ സർക്കാർ വകയിരുത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽനിന്നാണ് നിലവിൽ 1,96,12,000 രൂപ വിനിയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ലേബർ കമ്മിഷണർ ജൂൺ 30ന് നൽകിയ ശിപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം. ഒരു വർഷത്തിലധികമായി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരാൾക്ക് 2,000 രൂപ നിരക്കിൽ ആനുകൂല്യം നൽകണമെന്നായിരുന്നു ലേബർ കമ്മിഷണർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്.

കർശന വ്യവസ്ഥകളോടെ തുക വിനിയോഗം
അനുവദിച്ച തുക വിനിയോഗിച്ച ശേഷം ബാക്കി വരുന്നവ ബന്ധപ്പെട്ട ശീർഷകത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കണമെന്ന് സർക്കാർ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ തുക ചെലവഴിച്ചതിൻ്റെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൃത്യമായി സമർപ്പിക്കണമെന്നും വ്യവസ്ഥ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായാണ് ലേബർ കമ്മിഷണർക്ക് തുക കൈമാറാൻ അനുമതി നൽകിയത്. ഓണക്കാലത്ത് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനം. പരമ്പരാഗത വ്യവസായ മേഖലയായ കയർ വ്യവസായം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലാണ് തൊഴിലാളികളെ ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന നടപടി.

ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കണക്കുകൾ
സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി 9,806 പേർക്കാണ് സഹായം ലഭിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ്. ഇവിടെ 2,093 പേർക്ക് സഹായം ലഭിക്കും. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ 1,593 പേർക്കും പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ 1,410 പേർക്കും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ 1,190 പേർക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ 1,189 പേർക്കും തുക വിതരണം ചെയ്യും. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ 643 പേർക്കും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ 505 പേർക്കും എറണാകുളം ജില്ലയിൽ 468 പേർക്കും കൊല്ലം ജില്ലയിൽ 316 പേർക്കും കോട്ടയം ജില്ലയിൽ 212 പേർക്കും ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ 88 പേർക്കും കാസർകോട് ജില്ലയിൽ 86 പേർക്കും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ 13 പേർക്കുമാണ് ഉത്സവബത്ത ലഭിക്കുക.

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ഓരോ വർഷവും ഓണക്കാലത്ത് പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന തോട്ടങ്ങളിലെയും മറ്റ് വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും തൊഴിലാളികൾക്ക് സർക്കാർ പ്രത്യേക സഹായം നൽകാറുണ്ട്. തൊഴിലില്ലായ്മയും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടും നേരിടുന്ന ഈ വിഭാഗത്തിന് ഉത്സവ സീസണിൽ ആശ്വാസം പകരുന്നതിനാണ് തൊഴിൽ വകുപ്പ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്. വിതരണ നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി ഓണത്തിന് മുൻപ് തന്നെ മുഴുവൻ തൊഴിലാളികളുടെയും കൈകളിൽ തുക എത്തിക്കാനാണ് വകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അർഹരായ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

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