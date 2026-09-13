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ശബരിമല തീർത്ഥാടന മുന്നൊരുക്കം: പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് 551 കോടി അനുവദിച്ച് സർക്കാർ

ശബരിമല തീർഥാടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രവർത്തികൾക്ക് 551.5011 കോടി രൂപ സർക്കാർ അനുവദിച്ചു. പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി നൽകിയ പ്രെപ്പോസലിന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ ഉടൻ അനുമതി നൽകി.

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sabarimala (ETV Bharat)
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By ANI

Published : September 13, 2026 at 2:08 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല തീർത്ഥാടന മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്കായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ 551.50 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള വിവിധ പ്രവൃത്തികൾക്കായാണ് പണം അനുവദിച്ചത്. ശബരിമല അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി നൽകിയ പ്രെപ്പോസലിന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉടൻ അനുമതി നൽകുകയായിരുന്നു.

പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി സമർപ്പിച്ച നിർദേശത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉടൻ തന്നെ അംഗീകാരം നൽകുകയായിരുന്നു. മുൻ രണ്ട് സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ ശബരിമല ഒരുക്കങ്ങൾക്കായി നീക്കിവെച്ച തുകയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ച തുക. 2025-26 കാലയളവിൽ ശബരിമല തീർത്ഥാടന ഒരുക്കങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ 377.80 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. 2024-25-ൽ അനുവദിച്ച തുക 326.97 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ഇത്തവണ 551.50 കോടി രൂപയായി ഇത് വര്‍ധിച്ചു.

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കഴിഞ്ഞ മാസം ശബരിമല ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായി പറയപ്പെടുന്ന 'ദോഷങ്ങൾ' പരിഹരിക്കുന്നതിനായി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പൂജകൾ നടത്തിയിരുന്നു. 'വാക്ക് ദോഷം' (വാക്കുകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദോഷഫലങ്ങൾ) പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായി കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 25 ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ് ഈ പൂജകൾ നടത്തിയത്.

കർണാടകയിലെ കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലും കാസർകോട്ടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പ്രത്യേക പൂജകൾ നടത്തി. മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജയുടെ ഭാഗമായി മണി, നാക്ക്, എഴുത്താണി എന്നിവ സമർപ്പിച്ചു. നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു മഹാപൂജയും നടത്തും. ദേവസ്വം ബോർഡ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, 2018-ൽ നടത്തിയ ദേവപ്രശ്നത്തിലാണ് ഈ 'ദോഷം' കണ്ടെത്തിയത്. ശബരിമലയിൽ തീർത്ഥാടകരോട് ജീവനക്കാരും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മോശമായ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചതാണ് ഇതിന് കാരണമായതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

ഭക്തർക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യവും സുരക്ഷയും ഒരുക്കണം

ശബരിമല തീർഥാടനം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷവും മുന്നൊരുക്ക പ്രവൃത്തികൾ തുടരുന്ന സാഹചര്യം ഇത്തവണ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഭക്തർക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളും സുരക്ഷയും ഒരുക്കുന്നതിൽ ഒരു വീഴ്‌ചയും വരുത്തരുത്. സന്നിധാനത്ത് എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും സംയുക്ത കൺട്രോൾ റൂം സ്ഥാപിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിര്‍ദേശിച്ചു.

പമ്പ, ശബരിമല, ഇടത്താവളങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശുചീകരണയജ്ഞം നടത്തുകയും പമ്പയിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ നീക്കം ചെയ്യണം. പ്രസാദവിതരണത്തിന് ആവശ്യമായ സാധന സാമഗ്രികളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്നും ശബരിമല മണ്ഡല, മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള അവലോകന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശം നൽകി.

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