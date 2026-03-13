പെരുമാറ്റച്ചട്ടം വരും മുൻപേ തിരക്കിട്ട നീക്കം; അവധി ദിനത്തിലും ഉത്തരവുകളിറക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ കർശന നിർദേശം
ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി. എം.ആർ അജിത് കുമാറിനെ എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ സ്ഥാനത്തുനിന്നും ബി അശോകിനെ കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റി. ട്രൈബ്യൂണൽ വിധിക്ക് പിന്നാലെയാണ് നടപടി.
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പടിവാതിൽക്കലെത്തി നിൽക്കേ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലെ നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ നാളെത്തന്നെ ഉത്തരവുകളായി പുറത്തിറക്കണമെന്ന് നിർദേശം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി എ ജയതിലക് എല്ലാ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാർക്കും ഔദ്യോഗികമായി കത്തയച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം തിങ്കളാഴ്ച നിലവിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ തിരക്കിട്ട നീക്കം.
പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വന്നാൽ പുതിയ പദ്ധതികളോ തീരുമാനങ്ങളോ പ്രഖ്യാപിക്കാനോ അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവിറക്കാനോ സർക്കാരിന് കഴിയില്ല. ഈ നിയമപരമായ തടസം മുൻകൂട്ടി കണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങൾ ഒട്ടും താമസിക്കാതെ നടപ്പിലാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി വകുപ്പ് മേധാവികൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയത്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് കത്ത് നൽകിയത്.
നാളെ രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചയായതിനാൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ സർക്കാർ ഓഫിസുകൾക്കും അവധിയാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഈ അവധി ദിനം മറികടന്ന് നാളെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓഫിസിലെത്തി മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി ഉത്തരവുകളാക്കി മാറ്റാനാണ് സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള നീക്കം. സർക്കാരിൻ്റെ നിലവിലെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി ഉത്തരവായി ഇറക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നാളെ പ്രത്യേകമായി ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ കത്തിൽ ഉള്ളത്. ഭരണപരമായ സ്തംഭനം ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് ഈ നടപടി.
ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലെ അഴിച്ചുപണി
എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും എംആർ അജിത് കുമാറിനെയും കൃഷി വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ബി അശോകിനെയും മാറ്റുന്നതിന് ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐഎഎസ് നിയമന വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ കേന്ദ്ര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ച് അനുകൂലവിധി നേടിയ നിയമപോരാട്ടത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ നിന്ന വ്യക്തിയാണ് ബി അശോക്. ഐഎഎസ് അസോസിയേഷൻ മുൻ പ്രസിഡൻ്റും കൃഷി വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുമായ അശോകിനെ നിലവിൽ സൈനികക്ഷേമ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്കാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്.
ഇത് താരതമ്യേന അപ്രധാനമായ വകുപ്പായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. മുമ്പ് അശോകിനെ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചത് ട്രൈബ്യൂണൽ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹം ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ചതോടെയാണ് സ്ഥാനമാറ്റ ഉത്തരവ് റദ്ദായത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ തിരക്കിട്ട് നടപ്പാക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്തെ കേഡർ തസ്തികകളിൽ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാത്രമേ നിയമിക്കാവൂ എന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വിധി സർക്കാരിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. ഐഎഎസ് ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നൽകിയ ഹർജിയിലായിരുന്നു സർക്കാരിനെ വെട്ടിലാക്കിയ ഈ ഉത്തരവ്. ഇതോടെയാണ് ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അജിത് കുമാറിനെ എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് സർക്കാരിന് അടിയന്തരമായി ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നത്.
ശബരിമല ട്രാക്ടർ വിവാദത്തിനു പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് ബറ്റാലിയൻ എഡിജിപി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റി അജിത് കുമാറിനെ എക്സൈസ് കമ്മിഷണറായി നിയമിച്ചത്. നിലവിൽ ബവ്റിജസ് കോർപറേഷൻ ചെയർമാൻ സ്ഥാനവും അജിത് കുമാറിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ റിട്ടയേർഡ് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കെ ജയകുമാറിനെ ഐഎംജിയിലും ജോയ് ഇളമണിനെ കിലയിലും മേധാവിമാരാക്കിയത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് വിധിച്ചതും സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റ കനത്ത പ്രഹരമായി മാറി.
