മലബാർ മിസ്റ്ററിയല്ല, ഇനി 'മിന്നൽ മാജിക്'; സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ ബ്രാൻഡിക്ക് അര ലിറ്ററിന് 400 രൂപ
പാലക്കാട്ടെ മലബാർ ഡിസ്റ്റിലറീസിലാണ് പ്രതിദിനം 13,500 കേസ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. സ്പിരിറ്റ് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും വെള്ളം മലമ്പുഴയിൽ നിന്നുമാണ് എത്തിക്കുന്നത്.
Published : February 21, 2026 at 9:02 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: നിയമതടസങ്ങൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കുമൊടുവിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ ബ്രാൻഡിയുടെ പേര് മലബാർ മിസ്റ്ററി എന്നതിൽനിന്ന് മിന്നൽ മാജിക് എന്ന് മാറ്റി. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പൂർണമായും പാലിച്ചുകൊണ്ട് വിപണിയിലെത്തുന്ന ഈ പുതിയ മദ്യം ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ വഴി വിൽപനയ്ക്ക് എത്തും. ബ്രാൻഡിയുടെ പുതിയ പേരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം എക്സൈസ് മന്ത്രി എംബി രാജേഷ് നിർവഹിക്കും.
മുൻപ് ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ ഉത്പന്നത്തിൻ്റെ പേരുമായി സാമ്യമുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് ഉയർന്ന പരാതികളെയും നിയമക്കുരുക്കുകളെയും തുടർന്നാണ് മലബാർ മിസ്റ്ററി എന്ന പേര് മാറ്റാൻ നിർബന്ധിതമായത്. നിയമപരമായ എല്ലാ തടസങ്ങളും പൂർണമായി നീങ്ങിയതോടെ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഉത്പാദനം ആരംഭിച്ച് വിതരണം സുഗമമാക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചു. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള മദ്യം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന സർക്കാർ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് മലബാർ ഡിസ്റ്റിലറീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിപുലീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഉത്പാദനവും വിതരണവും
കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം മദ്യമായ ജവാൻ റമ്മിന് പിന്നാലെയാണ് സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിൽ പുതിയ ബ്രാൻഡി വിപണിയിലെത്തുന്നത്. തിരുവല്ലയിലെ ട്രാവൻകൂർ ഷുഗർ ആൻഡ് കെമിക്കൽസിൽ ജവാൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ, പാലക്കാട് മേനോൻപാറയിലെ മലബാർ ഡിസ്റ്റിലറീസിലാണ് ബ്രാൻഡി പ്രധാനമായും തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇവിടെത്തെ പഴയ ഷുഗർ ഫാക്ടറി 2009ൽ മലബാർ ഡിസ്റ്റിലറീസ് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. തുടർന്ന് 2024ലാണ് മദ്യ ഉത്പാദനത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവും ഭരണപരവുമായ അനുമതികൾ ലഭിച്ചത്. പ്രതിദിനം 13,500 കേസ് മദ്യമാണ് പ്ലാൻ്റിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ അര ലിറ്റർ കുപ്പികളിലായിരിക്കും ഉത്പാദനം നടക്കുകയെങ്കിലും പിന്നീട് ഇത് ഒരു ലിറ്ററിലേക്ക് മാറ്റും. അര ലിറ്റർ മദ്യത്തിന് 400 രൂപയാണ് വില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അത്യാധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങൾ
മദ്യ ഉത്പാദനത്തിനായി പ്രതിദിനം ഒരു ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് പ്ലാൻ്റിന് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. നിലവിൽ മലമ്പുഴയിലെ ശുദ്ധജല പ്ലാൻ്റിൽ നിന്നാണ് ഇതിനായുള്ള വെള്ളം എത്തിക്കുന്നത്. ഭാവിയിൽ മഴവെള്ള സംഭരണികൾ വഴി വെള്ളം കണ്ടെത്താനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉത്പാദനത്തിന് ആവശ്യമായ സ്പിരിറ്റ് രാജസ്ഥാനിലെ ഒരു കമ്പനിയാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. മിനിറ്റിൽ 240 കുപ്പികൾ നിറയ്ക്കാൻ ശേഷിയുള്ള അത്യാധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് പ്ലാൻ്റിലുള്ളത്. മദ്യം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കുപ്പികളിലാക്കി വിവിധ വെയർഹൗസുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ബിടെക്, എംടെക് ബിരുദധാരികളായ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെയും തൊഴിലാളികളെയുമാണ് ഇതിനായി പ്ലാൻ്റിൽ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഗുണനിലവാരവും സുരക്ഷയും
മദ്യത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനുള്ള ബോധവത്കരണ പരിപാടികൾക്കൊപ്പം തന്നെ, ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് മായം കലരാത്ത സുരക്ഷിതമായ മദ്യം ലഭ്യമാക്കുക എന്നത് എക്സൈസ് വകുപ്പിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഈ ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി കർശന മേൽനോട്ടത്തിലാണ് മലബാർ ഡിസ്റ്റിലറീസിൻ്റെ ഓരോ ദിവസത്തെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. വിതരണ ശൃംഖല കുറ്റമറ്റതാക്കാൻ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായി വരുന്നു. മദ്യത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി പ്ലാൻ്റിൽ തന്നെ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള ലബോറട്ടറിയും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഓരോ ബാച്ചും കർശനമായ രാസപരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കിയ ശേഷം മാത്രമാണ് വിപണിയിൽ എത്തിക്കുക. വ്യാജമദ്യ ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും സുരക്ഷിതമായ മദ്യം ഉപഭോക്താക്കളിൽ എത്തിക്കാനും ഇത്തരം പരിശോധനകൾ സഹായിക്കും. കുപ്പികളുടെ രൂപകൽപനയിലും ലേബലിങ്ങിലും ഏറെ പുതുമകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് മിന്നൽ മാജിക് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വ്യാജപ്പതിപ്പുകൾ വിപണിയിൽ ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേക ഹോളോഗ്രാം സ്റ്റിക്കറുകളും കുപ്പികളിൽ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലാൻ്റിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനും പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജലം പൂർണമായും ശാസ്ത്രീയമായി ശുദ്ധീകരിച്ച് പുനരുപയോഗിക്കാനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് പ്ലാൻ്റുകൾ വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു മികച്ച മാതൃകയാണ്.
തൊഴിൽ മുന്നേറ്റവും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും
പുതിയ പ്ലാൻ്റ് പൂർണതോതിൽ പ്രവർത്തനസജ്ജമാകുന്നതോടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ വലിയൊരു തൊഴിൽ മുന്നേറ്റം കൂടിയാണ് സാധ്യമാകുന്നത്. നേരിട്ടും പരോക്ഷമായും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്കാണ് ഇതിലൂടെ തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ, പ്ലാൻ്റിൽ നിന്നുള്ള മദ്യം സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഗോഡൗണുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലൂടെ ഗതാഗത മേഖലയിലും വലിയ ഉണർവുണ്ടാകും. ഭാവിയിൽ ഉത്പാദനശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനുമുള്ള സാധ്യതകളും സർക്കാർ തലത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
സർക്കാരിൻ്റെ വരുമാന വർധനവിലും ഈ പുതിയ സംരംഭം വലിയ പങ്കുവഹിക്കുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നിലവിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള സ്വകാര്യ മദ്യ കമ്പനികളെയാണ് ബെവ്കോ കൂടുതലായും ആശ്രയിക്കുന്നത്. സ്വന്തം നിലയിൽ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ വലിയൊരു തുക ഖജനാവിൽ നിലനിർത്താനും അത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മറ്റ് വികസന ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും. ഓണം, ക്രിസ്മസ് പോലുള്ള ഉത്സവ സീസണുകളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത വൻതോതിൽ വർധിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ വിപണിയിലുണ്ടാകുന്ന ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാരിൻ്റെ സ്വന്തം ബ്രാൻഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യം സഹായിക്കും.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ബെവ്കോ വഴി വിൽക്കുന്ന മദ്യത്തിന് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യതയുള്ള ജവാൻ റമ്മിൻ്റെ വിജയത്തിന് ശേഷം വിപണിയിൽ എത്തുന്ന മിന്നൽ മാജിക് ബ്രാൻഡിക്കും വലിയ തോതിലുള്ള വരവേൽപ്പ് ലഭിക്കുമെന്നാണ് എക്സൈസ് വകുപ്പും ബെവ്കോയും കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ, ഗുണനിലവാരം, സുരക്ഷ, വരുമാനം എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ പുതിയ മദ്യ നിർമാണ പദ്ധതി വരും നാളുകളിൽ വൻ വിജയമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
