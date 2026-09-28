ETV Bharat / state

സംസ്ഥാന വഖഫ് ബോർഡ് പിരിച്ചുവിടാൻ സർക്കാർ; ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം ഉടൻ

ബോർഡിൻ്റെ ഘടനയിലെ നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു

State Waqf Board Dissolution Kerala Government Decision Waqf Board Legal Issues High Court Waqf Stay
സംസ്ഥാന വഖഫ് ബോർഡ് (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 28, 2026 at 8:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാന വഖഫ് ബോർഡ് പിരിച്ചുവിട്ട് പുതിയ ഭരണസമിതിയെ നിയമിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നു. നിലവിലെ ബോർഡിനെ പിരിച്ചുവിടുന്നതിനുള്ള ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം ഈ ആഴ്ച തന്നെ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് സൂചന. നിയമപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പ്രതിസന്ധികൾ മറികടക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നാലര വർഷത്തെ കാലാവധി ബാക്കിനിൽക്കെയുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ നിർണായക നീക്കം.

ബോർഡിലെ ചില അംഗങ്ങളുടെ നിയമനത്തിൽ നിശ്ചിത ചട്ടപ്രകാരമുള്ള യോഗ്യതയില്ലെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാണ്. ഇസ്‌ലാമിക പണ്ഡിതൻ എന്ന കാറ്റഗറിയിലുള്ള നിയമനങ്ങളിലും വലിയ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. സാധാരണയായി മദ്രസ അധ്യാപകർ അടക്കമുള്ള പ്രതിനിധികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയാണ് ബോർഡിലേക്ക് വരാറുള്ളത്.

State Waqf Board Dissolution Kerala Government Decision Waqf Board Legal Issues High Court Waqf Stay
ചെയർപേഴ്സൺ കെ.എസ്. ഹംസ (Special Arrangement)

എന്നാൽ ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താതെ പൂർണമായും നോമിനേഷൻ വഴിയാണ് ഭാരവാഹികളെ നിശ്ചയിച്ചതെന്ന പരാതിയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, വഖഫ് ഭേദഗതി നിയമങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നശേഷം ബോർഡിൽ രണ്ട് അമുസ്‌ലിം അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. ഇതിനെതിരെ നാല് പൊതുതാത്പര്യ ഹർജികളാണ് നിലവിൽ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത്.

നിയമക്കുരുക്കിൽ വഖഫ് ബോർഡ്
ബോർഡിൻ്റെ ഘടനയിലെ നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും വിലക്ക് പൂർണമായി നീക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് ബോർഡിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ നിയമക്കുരുക്കിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാനാണ് പുതിയ ബോർഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത്. നിലവിൽ കെ.എസ്. ഹംസ ചെയർപേഴ്സനായ ബോർഡിൽ അഡ്വ. എ.എ. റഹീം, കെ.പി. കുഞ്ഞഹമ്മദ് കുട്ടി മാസ്റ്റർ, കെ. ഉമർ ഫൈസി, പി.യു. അലി, ഡോ. സെറീന സലാം, സുമിത നിസാഫ്, സി.കെ. ഉസ്മാൻ ഹാജി, വി.എം. റഹ്ന എന്നിവരാണ് മറ്റ് അംഗങ്ങൾ.

അതേസമയം, നിയമവിരുദ്ധമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ സർക്കാരിന് സാധിക്കില്ലെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ കെ.എസ്. ഹംസ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. നിയമപരമായി നിലനിൽക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരു സർക്കാരിനും കഴിയില്ലെന്നും, ഏതൊരു നടപടിയും കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് മുൻപ് സർക്കാർ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി ആലോചിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ഉടൻ തന്നെ തുടങ്ങിയ ശ്രമമാണിതെന്നും, ഇത്തരം വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കുന്നതിൽ അർഥമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക നിലപാടും നടപടികളും വന്നശേഷം ഉചിതമായ രീതിയിൽ തുടർനടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് ബോർഡിൻ്റെ തീരുമാനം.

സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ നിയമവഴി സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വിഷയം വലിയ നിയമ-രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങൾക്ക് വഴിതുറന്നേക്കും. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോർഡ് എന്ന നിലയിൽ തങ്ങൾക്ക് നിയമപരിരക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് അംഗങ്ങൾ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ ബോർഡിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിൽ മുൻപ് തന്നെ ചില നിയമപരമായ തടസങ്ങൾ ഉള്ളതായി കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നത് സർക്കാരിന് അനുകൂല ഘടകമാണ്.

Also Read:- ലഹരിക്കെതിരെ ജനസേന; 'തൂഫാൻ തദ്ദേശം' പദ്ധതിക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം

TAGGED:

STATE WAQF BOARD DISSOLUTION
KERALA GOVERNMENT DECISION
WAQF BOARD LEGAL ISSUES
HIGH COURT WAQF STAY
KERALA WAQF BOARD

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.