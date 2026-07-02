അധ്യാപകരുടെ സെൻസസ് ഡ്യൂട്ടി; ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ട് സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ ഉത്തരവ്
സെൻസസ് ഡ്യൂട്ടി അധ്യയനത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് ആശങ്ക. പകരം സംവിധാനം വേണമെന്ന് അധ്യാപക സംഘടനകൾ
Published : July 2, 2026 at 8:14 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: അധ്യാപകരുടെ സെൻസസ് ഡ്യൂട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ട് സർക്കാർ പുതിയ ഉത്തരവിറക്കി. സെൻസസ് ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി അധ്യാപകർക്ക് മാസത്തിൽ 10 ദിവസം പൂർണമായോ അല്ലെങ്കിൽ 20 ദിവസം പകുതി സമയമോ അവധിയെടുക്കാമെന്നാണ് പൊതുഭരണ വകുപ്പിൻ്റെ പുതിയ നിർദേശം.
അവധി ദിവസങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ജോലി പൂർത്തിയാക്കണം എന്നായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ പഴയ ഉത്തരവ്. ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ സെൻസസ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണമെന്നും ഇത് അധ്യയനത്തെ ബാധിക്കരുതെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം അവധിയെടുക്കാമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടറുടെ ഉത്തരവും വന്നു.
ഇതോടെയാണ് അധ്യാപകർക്കിടയിൽ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം രൂപപ്പെട്ടത്. ഈ പ്രതിസന്ധി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് പൊതുഭരണ വകുപ്പ് പുതിയ ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയത്. ജൂലായ് ഒന്ന് മുതൽ 30 വരെയാണ് അധ്യാപകരും മറ്റ് സർക്കാർ ജീവനക്കാരും സെൻസസ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ കാലയളവിൽ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ 10 മുഴുവൻ ദിവസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ 20 അർധദിനങ്ങളോ അവധിയായി എടുക്കാൻ പുതിയ ഉത്തരവ് അനുമതി നൽകുന്നു. നിലവിൽ അധ്യാപകർ പാലിക്കേണ്ടത് ഈ നിർദേശമാണ്.
അധ്യാപക സംഘടനകളുടെ എതിർപ്പ്
പുതിയ ഉത്തരവിനെതിരെ അധ്യാപക സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവധിയെടുത്ത് സെൻസസ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്നത് സ്കൂളുകളിലെ അക്കാദമിക് പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അധ്യയനത്തെയും സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആശങ്ക. അടുത്ത മാസം പരീക്ഷകൾ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ, പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് തീർക്കാൻ അധ്യാപകർ സ്കൂളുകളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സെൻസസ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കുന്നത് വിദ്യാർഥികളുടെ പഠനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ദിവസവേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധ്യാപകരെ നിയമിക്കണമെന്നാണ് സംഘടനകൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന പ്രധാന ആവശ്യം.
രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുപ്രധാന വിവരശേഖരണത്തിന് അധ്യാപകരുടെ സേവനം അനിവാര്യമാണെങ്കിലും, അത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ തളർത്തരുതെന്ന വാദമാണ് ശക്തമാകുന്നത്. കൊവിഡിന് ശേഷം സ്കൂളുകളുടെ അക്കാദമിക് നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിലാണ് വീണ്ടും അധ്യാപകരെ പാഠ്യേതര ജോലികൾക്ക് നിയോഗിക്കുന്നത്.
ഇത് വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക രക്ഷിതാക്കൾക്കുമുണ്ട്. സെൻസസ് വിവരശേഖരണം കൃത്യതയോടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സേവനം ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ, ഇതിനായി അധ്യാപകരെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകളും ഡിജിറ്റൽ പഠനരീതികളും സജീവമായ ഇക്കാലത്ത്, അധ്യാപകരുടെ പൂർണ ശ്രദ്ധയും സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
അതിനാൽ, മറ്റ് വകുപ്പുകളിലെ ജീവനക്കാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ താത്കാലികമായി നിയമിക്കുന്നവരെയോ സെൻസസ് ജോലികൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്. പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അവധിയെടുക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് പകരം സ്കൂളുകളിൽ ക്ലാസുകൾ മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ എന്ത് നടപടിയെടുക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഇതുവരെ വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടില്ല.
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