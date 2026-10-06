സ്വന്തമായി കിടപ്പാടം, യാത്രയ്ക്ക് സ്കൂട്ടർ; മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായി വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ 100 ദിന കർമപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്
By PTI
Published : October 6, 2026 at 2:13 PM IST|
Updated : October 6, 2026 at 2:33 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ഭവനരഹിതരായ മുഴുവൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും സുരക്ഷിതമായ വീട് നിർമിച്ചു നൽകുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഭവനപദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ. തിരുവനന്തപുരത്ത് വനിതാ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ഷീ സ്കൂട്ടർ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും കടലാക്രമണവും കാരണം തീരദേശത്ത് നിരവധി പേർക്ക് വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ ഭവനപദ്ധതി വലിയ ആശ്വാസമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സ്ത്രീകളെ സാമ്പത്തികമായി സുരക്ഷിതരാക്കാനും സ്വതന്ത്ര വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ പ്രാപ്തരാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിവരികയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഭവനരഹിതരായ ഓരോ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബത്തിനും സ്വന്തമായി കിടപ്പാടം ഉറപ്പാക്കാൻ പുതിയ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സൊസൈറ്റി ഫോർ അസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫിഷർവുമൺ (സാഫ്) സംഘടിപ്പിച്ച വനിതാ സംരംഭകരുടെ യോഗവും ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വിതരണവും അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ 100 ദിന കർമപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഷീ സ്കൂട്ടർ പദ്ധതി പ്രകാരം മത്സ്യം വിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് 75 ശതമാനം സബ്സിഡിയോടെയാണ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകൾ നൽകുന്നത്. പരമാവധി ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് സബ്സിഡി ലഭിക്കുക. മത്സ്യക്കൂടകളുമായി ബസിലും മറ്റ് പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്യാൻ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് ഇതോടെ ശാശ്വത പരിഹാരമാകും. സ്വന്തമായി സ്കൂട്ടറുകൾ ലഭിക്കുന്നത് ഇവരുടെ യാത്രാക്ലേശം കുറയ്ക്കുകയും, വേഗത്തിൽ വിപണികളിൽ എത്തി മത്സ്യം വിൽക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഇവരുടെ തൊഴിൽ എളുപ്പമാക്കുന്നതിനൊപ്പം ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
തീരദേശ വികസനവും തൊഴിലവസരങ്ങളും
കേരളത്തിൻ്റെ 600 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള തീരപ്രദേശത്തെ പ്രധാന തുറമുഖ നഗരമായി വികസിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. വിഴിഞ്ഞം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുറമുഖങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളിലെ യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ സംവരണം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും വി.ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. തീരദേശവാസികൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.
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മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സ്ത്രീകളുടെ സംരംഭകത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഫ് യൂണിറ്റുകളുടെ എണ്ണം 1,800ൽ നിന്ന് 3,000മായി ഉയർത്തുമെന്ന് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ഫിഷറീസ്, സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.ഇ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ പറഞ്ഞു. 157 കോടി രൂപയുടെ വാർഷിക വിറ്റുവരവുള്ള സാഫ്, 41 കോടി രൂപയാണ് അംഗങ്ങൾക്ക് കൂലിയായും ലാഭവിഹിതമായും നൽകുന്നത്. ഷീ സ്കൂട്ടർ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ അനുവദിച്ച 100 സ്കൂട്ടറുകളുടെ വിതരണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രയോജനകരമായ ഇത്തരം പദ്ധതികൾ തുടർന്നും നടപ്പിലാക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
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