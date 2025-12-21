ETV Bharat / state

മന്നം ജയന്തി മുതൽ ക്രിസ്‌മസ് വരെ; 2026ലെ അവധി ദിനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് കേരള സർക്കാർ

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ ഓഫിസുകൾക്കും അവധി ബാധകമായിരിക്കും.

KERALA GOVT HOLIDAYS LIST 2026 HOLIDAYS KERALA HOLIDAYS 2026 KERALA
Representative image (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 21, 2025 at 4:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

2026 കലണ്ടർ വർഷത്തിലെ പൊതു അവധി ദിനങ്ങളുടെ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് കേരള സർക്കാർ. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ ഓഫിസുകൾക്കും അവധി ബാധകമാണ്. റിപ്പബ്ലിക് ദിനം, വിഷു, മെയ് ദിനം, സ്വാതന്ത്ര്യദിനം, ഓണ അവധികൾ, ഗാന്ധി ജയന്തി, ക്രിസ്‌മസ്, ശ്രീകൃഷ്‌ണ ജയന്തി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2026-ൽ ജോലി സമയക്രമങ്ങളും ഔദ്യോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്രമീകരിക്കാൻ ഇത് സഹായകമാവും.

ചന്ദ്രൻ്റെ സ്ഥാനമാറ്റത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആചരിക്കുന്ന ഈദ്-ഉൽ-ഫിത്തർ, ബക്രീദ്, മുഹറം, നബിദിനം തുടങ്ങിയ ദിനങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നേക്കാം. എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് മാസത്തിലെയും എല്ലാ ഞായറാഴ്‌ചകളും രണ്ടാം ശനിയാഴ്‌ചകളും അവധി ദിനമായിരിക്കും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2026 ലെ അവധി ദിനങ്ങള്‍ ഇവയൊക്കെ

ക്രമ നമ്പർഅവധി ദിവസങ്ങളുടെ പേര്തീയതി
1.മന്നം ജയന്തി 02-01-2026
2.റിപ്പബ്ലിക് ദിനം26-01-2026
3.ഈദുൽ ഫിത്തർ20-3-2026
4.പെസഹാ വ്യാഴം04-02-2026
5.ദുഃഖവെള്ളി04-03-2026
6.ശ്രീ കൃഷ്‌ണ ജയന്തി09-04-2026
7.ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്‌കർ ജയന്തി14-04-2026
8വിഷു15-04-2026
9.മെയ് ദിനം01-05-2026
9.ബക്രീദ്27-05-2026
10.മുഹറം25-05-2026
11.കർക്കടക വാവ്12-08-2026
12.സ്വാതന്ത്യ ദിനം15-08-2026
13.ഒന്നാം ഓണം / പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജന്മദിനം25-08-2026
14.തിരുവോണം26-08-2026
15.മൂന്നാം ഓണം27-08-2026
16.നാലാം ഓണം/ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ജയന്തി/അയ്യങ്കാളി ജയന്തി28-08-2026
17.ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധി ദിനം21-09-2026
18.ഗാന്ധി ജയന്തി02-10-2026
19.മഹാനവമി20-10-2026
20.വിജയദശമി21-10-2026
21.ക്രിസ്‌മസ്25-12-2026

കേരള സർക്കാർ നിയന്ത്രിത അവധി ദിനങ്ങൾ

1.അയ്യാ വൈകുണ്‌ഠ സ്വാമി ജയന്തി03-04-2026
2.ആവണി അവിട്ടം28-08-2026
3.വിശ്വകർമ ദിനം17-09-2026

ഹോളി കാരണം ന്യൂഡൽഹിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓഫിസുകൾക്കും 04-03-2026 (ബുധൻ) അവധിയായിരിക്കും. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തുറന്നിരിക്കുന്ന ബാങ്ക് ശാഖകൾക്ക് അവധി ബാധകമായിരിക്കും.

ALSO READ: Year Ender 2025: മലയാളികളുടെ തീരാനഷ്‌ടങ്ങള്‍, അതുല്യ പ്രതിഭകളുടെ വിയോഗത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച 2025

TAGGED:

GOVT HOLIDAYS LIST 2026
KERALA HOLIDAYS 2026 LIST
KERALA HOLIDAYS 2026
2026ലെ അവധി ദിനങ്ങൾ
KERALA GOVT HOLIDAYS LIST 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.