മന്നം ജയന്തി മുതൽ ക്രിസ്മസ് വരെ; 2026ലെ അവധി ദിനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് കേരള സർക്കാർ
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ ഓഫിസുകൾക്കും അവധി ബാധകമായിരിക്കും.
Published : December 21, 2025 at 4:23 PM IST
2026 കലണ്ടർ വർഷത്തിലെ പൊതു അവധി ദിനങ്ങളുടെ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് കേരള സർക്കാർ. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ ഓഫിസുകൾക്കും അവധി ബാധകമാണ്. റിപ്പബ്ലിക് ദിനം, വിഷു, മെയ് ദിനം, സ്വാതന്ത്ര്യദിനം, ഓണ അവധികൾ, ഗാന്ധി ജയന്തി, ക്രിസ്മസ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2026-ൽ ജോലി സമയക്രമങ്ങളും ഔദ്യോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്രമീകരിക്കാൻ ഇത് സഹായകമാവും.
ചന്ദ്രൻ്റെ സ്ഥാനമാറ്റത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആചരിക്കുന്ന ഈദ്-ഉൽ-ഫിത്തർ, ബക്രീദ്, മുഹറം, നബിദിനം തുടങ്ങിയ ദിനങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നേക്കാം. എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് മാസത്തിലെയും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളും രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചകളും അവധി ദിനമായിരിക്കും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2026 ലെ അവധി ദിനങ്ങള് ഇവയൊക്കെ
|ക്രമ നമ്പർ
|അവധി ദിവസങ്ങളുടെ പേര്
|തീയതി
|1.
|മന്നം ജയന്തി
|02-01-2026
|2.
|റിപ്പബ്ലിക് ദിനം
|26-01-2026
|3.
|ഈദുൽ ഫിത്തർ
|20-3-2026
|4.
|പെസഹാ വ്യാഴം
|04-02-2026
|5.
|ദുഃഖവെള്ളി
|04-03-2026
|6.
|ശ്രീ കൃഷ്ണ ജയന്തി
|09-04-2026
|7.
|ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കർ ജയന്തി
|14-04-2026
|8
|വിഷു
|15-04-2026
|9.
|മെയ് ദിനം
|01-05-2026
|9.
|ബക്രീദ്
|27-05-2026
|10.
|മുഹറം
|25-05-2026
|11.
|കർക്കടക വാവ്
|12-08-2026
|12.
|സ്വാതന്ത്യ ദിനം
|15-08-2026
|13.
|ഒന്നാം ഓണം / പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജന്മദിനം
|25-08-2026
|14.
|തിരുവോണം
|26-08-2026
|15.
|മൂന്നാം ഓണം
|27-08-2026
|16.
|നാലാം ഓണം/ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ജയന്തി/അയ്യങ്കാളി ജയന്തി
|28-08-2026
|17.
|ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധി ദിനം
|21-09-2026
|18.
|ഗാന്ധി ജയന്തി
|02-10-2026
|19.
|മഹാനവമി
|20-10-2026
|20.
|വിജയദശമി
|21-10-2026
|21.
|ക്രിസ്മസ്
|25-12-2026
കേരള സർക്കാർ നിയന്ത്രിത അവധി ദിനങ്ങൾ
|1.
|അയ്യാ വൈകുണ്ഠ സ്വാമി ജയന്തി
|03-04-2026
|2.
|ആവണി അവിട്ടം
|28-08-2026
|3.
|വിശ്വകർമ ദിനം
|17-09-2026
ഹോളി കാരണം ന്യൂഡൽഹിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓഫിസുകൾക്കും 04-03-2026 (ബുധൻ) അവധിയായിരിക്കും. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തുറന്നിരിക്കുന്ന ബാങ്ക് ശാഖകൾക്ക് അവധി ബാധകമായിരിക്കും.
ALSO READ: Year Ender 2025: മലയാളികളുടെ തീരാനഷ്ടങ്ങള്, അതുല്യ പ്രതിഭകളുടെ വിയോഗത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച 2025