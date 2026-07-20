ബജറ്റ് നിർദേശം നടപ്പാക്കി സർക്കാർ; റബ്ബറിന്റെ താങ്ങുവില 250 രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചു
വി. ഡി. സതീശൻ ഇക്കഴിഞ്ഞ മാസം അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിൽ താങ്ങുവില 250 ആയി ഉയർത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇത് അക്ഷരംപ്രതി പാലിച്ചാണ് താങ്ങുവില ഉയർത്തിയത്.
Published : July 20, 2026 at 6:54 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് റബ്ബറിന്റെ താങ്ങുവില 250 രൂപയായി വർധിപ്പിച്ച് സർക്കാർ. നിലവിൽ 200 രൂപയായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് താങ്ങുവില ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ വി. ഡി. സതീശൻ ഇക്കഴിഞ്ഞ മാസം അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിൽ താങ്ങുവില 250 ആയി ഉയർത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇത് അക്ഷരംപ്രതി പാലിച്ചാണ് താങ്ങുവില ഉയർത്തിയത്.
കോട്ടയത്തെ പാമ്പാടിയിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിലാണ് യു.ഡി.എഫ് ഭരണത്തിലെത്തിയാൽ റബ്ബറിന്റെ താങ്ങുവില 250 രൂപയാക്കി നിശ്ചയിക്കുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. രാജ്യത്ത് റബ്ബർ ഉത്പാദനത്തിന്റെ 90 ശതമാനവും കേരളത്തിലാണ്. അതിനാൽ തന്നെ കാർഷിക മേഖലയിൽ റബ്ബറിന്റെ താങ്ങുവില എന്നത് പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്.
പത്ത് വർഷം തുടർച്ചയായി ഭരിച്ചിട്ടും 2016ലെ പ്രകടനപത്രികയിൽ എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച 250 രൂപയെന്ന മിനിമം താങ്ങുവില വാഗ്ദാനം നടപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുമാത്രമല്ല, 2016ൽ 250 രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ച എൽ.ഡി.എഫ് മുന്നണി 2026ൽ 200 രൂപയാണ് താങ്ങുവിലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരുന്നു. നിലവിൽ റബ്ബറിന്റെ (ആർ.എസ്.എസ് 4) വിപണി വില 276 രൂപയാണ്. കഴിഞ്ഞ എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ പത്ത് വർഷമെടുത്താണ് താങ്ങുവില 200ൽ എത്തിച്ചത്.
കൂടാതെ, ഇന്ദിര ഗ്യാരണ്ടിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രിയദർശിനി സൗജന്യ ബസ് യാത്ര പദ്ധതിക്കായി 600 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി പദ്ധതി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം, ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിക്കായി 10 കോടി, മിഷൻ സമുദ്ര പദ്ധതിക്ക് 400 കോടി രൂപ, സംസ്ഥാനത്തെ നാല് വിമാനത്താവളങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് പ്രധാന ലോജിസ്റ്റിക് ഹബ്ബാക്കാൻ 200 കോടി രൂപ എന്നിവയും ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ്. 10,000 എം.എസ്.എം.ഇകൾ (ഇടത്തരം-ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾ) തുടങ്ങാനായി സർക്കാർ സഹായം നൽകുമെന്ന പദ്ധതിക്ക് 100 കോടി പ്രാഥമികമായി അനുവദിച്ചു.
അടുത്ത അഞ്ച് വർഷം സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ദിശാസൂചികയായിരിക്കും ബജറ്റെന്ന് അവതരണവേളയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തുറന്നുസമ്മതിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ബജറ്റ് അവതരണം നടത്തിയത്.
അതേസമയം, റബ്ബറിൻ്റെ താങ്ങുവില 300 രൂപയാക്കി ഉയർത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപനം ന. കടുത്തുരുത്തി ടൗൺ ബൈപ്പാസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ ബജറ്റിൽ 250 രൂപയാണ് താങ്ങുവില പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ അത് 300 ആക്കുമെന്നും കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ കർഷകൻ്റെ കണ്ണീര് വീഴരുതെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.