കുടിവെള്ള പൊതുടാപ്പുകളുടെ കൃത്യമായ കണക്കില്ലാതെ സർക്കാർ; എണ്ണമെടുക്കാൻ ജീവനക്കാരെ നിരത്തിലിറക്കി, ഒരു ടാപ്പിന് 40 രൂപ പ്രതിഫലം
ജിയോടാഗ് ചെയ്ത പ്രവർത്തനക്ഷമമായ പൊതുടാപ്പുകളുടെ എണ്ണമെടുക്കാൻ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് ടാപ്പൊന്നിന് 40 രൂപ നിരക്കിൽ പ്രതിഫലം നൽകാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം.
Published : November 5, 2026 at 4:16 PM IST
സി. എസ്. സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടുമുള്ള കുടിവെള്ള പൊതുടാപ്പുകളുടെ കൃത്യമായ എണ്ണമില്ലാതെ സർക്കാർ. വിവിധ ജില്ലകളിലെ പൊതുടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെയും കണക്കുകളിൽ വ്യത്യാസമുള്ളതിനാൽ കൃത്യമായ കണക്കെടുക്കാൻ ജീവനക്കാരെ നിയോഗിച്ച് തദ്ദേശ വകുപ്പ്. ജിയോടാഗ് ചെയ്ത പ്രവർത്തനക്ഷമമായ പൊതുടാപ്പുകളുടെ എണ്ണമെടുക്കാൻ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് ടാപ്പൊന്നിന് 40 രൂപ നിരക്കിൽ പ്രതിഫലം നൽകാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം. അതത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നാകും ഈ തുക നൽകുക.
സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തനക്ഷമമായ പൊതുടാപ്പുകളുടെ കൃത്യമായ എണ്ണം കണ്ടെത്തി കുടിവെള്ള ചാർജ് നിർണയിക്കുന്നതിനായി ടാപ്പുകളുടെ ജിയോടാഗിംഗ് നടത്തുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ (ഐ.കെ.എം) സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസിപ്പിക്കുകയും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ ജീവനക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതുടാപ്പുകളുടെ ജിയോടാഗിംഗ് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഐ കെ എം എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ജിയോടാഗിംഗ് ഡാറ്റയും ഡാഷ്ബോർഡ് ആക്സസും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഡാറ്റ ആക്സസ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സെക്രട്ടറിമാർ ജിയോടാഗ് ചെയ്ത പൊതു ടാപ്പുകളുടെ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു.
വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പൊതുടാപ്പുകൾ പരിശോധിക്കുന്നത് പ്രയാസകരമായ ജോലിയാണെന്ന് തദ്ദേശ സ്ഥാപന മേധാവികൾ സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു. പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ജീവനക്കാർക്ക് അധിക യാത്രയും സമയവും പരിശ്രമവും ആവശ്യമാണെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് ടാപ്പ് ഒന്നിന് 40 രൂപ നിരക്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ജീവനക്കാർക്ക് അനുവദിക്കാൻ ഉത്തരവായത്.
വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പക്കലുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് 99,483 പൊതു ടാപ്പുകളുണ്ട്. പൊതുടാപ്പുകൾക്ക് മീറ്റർ റീഡിംഗ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ, ഓരോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനവും ഒരു ടാപ്പിന് നിശ്ചിത വാർഷിക നിരക്ക് വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് നൽകണം. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഒരു ടാപ്പിന് പ്രതിവർഷം 5,250 രൂപയും മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപ്പറേഷനുകൾ ഒരു ടാപ്പിന് പ്രതിവർഷം 7,884 രൂപയുമാണ് നൽകേണ്ടത്. ജൽജീവൻ മിഷൻ വഴി വീടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പൊതുടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം ഘട്ടങ്ങളായി കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാനാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ശ്രമിക്കുന്നത്.
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