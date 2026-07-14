കിഫ്ബിയെ അഴിച്ചുപണിയാൻ സർക്കാർ; സുധ പിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദഗ്ധ സമിതി
കിഫ്ബിയുടെ സ്ഥാപന, സാമ്പത്തിക, ഭരണ, പ്രവർത്തന ചട്ടക്കൂട് പരിശോധിക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് അഞ്ചംഗ പാനലിൻ്റെ ചുമതല.
By PTI
Published : July 14, 2026 at 10:43 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്ന കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഫണ്ട് ബോർഡിൻ്റെ (കിഫ്ബി) പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമഗ്രമായി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉന്നതതല വിദഗ്ധ സമിതിക്ക് രൂപം നൽകി. മുൻ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ സുധ പിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഞ്ചംഗ സമിതിയെയാണ് ഇതിനായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ലക്ഷ്യം സുതാര്യതയും കാര്യക്ഷമതയും
കിഫ്ബിയുടെ ദീർഘകാല സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുക, ഭരണപരമായ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് ധനസഹായം നൽകാനുള്ള ശേഷി വർധിപ്പിക്കുക എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ പുതിയ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ധനകാര്യ വകുപ്പ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയത്. കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക, ഭരണ, പ്രവർത്തന ചട്ടക്കൂടുകൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കാനും പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ നിർദേശിക്കാനും സമിതിക്ക് ചുമതലയുണ്ട്. മൂന്ന് മാസത്തിനകം സമിതി സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം.
സമിതിയിലെ പ്രമുഖർ
സുധ പിള്ള അധ്യക്ഷയായ സമിതിയിൽ രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക, ഭരണ വിദഗ്ധരെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫെഡറൽ ബാങ്ക് മുൻ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറുമായ ശ്യാം ശ്രീനിവാസൻ, അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മുൻ ചെയർമാനും കെകെസി ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സ് പാർട്ണറുമായ നിലേഷ് വികംസെ, കംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ (സിഎജി) ഓഡിറ്റ് ബോർഡ് മുൻ ഡയറക്ടറും റിട്ടയേർഡ് ഐഎഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുമായ എച്ച് ശുഭലക്ഷ്മി നാരായണൻ, മുൻ കേന്ദ്ര റവന്യൂ സെക്രട്ടറി തരുൺ ബജാജ് എന്നിവരാണ് സമിതിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ.
ഏകോപനത്തിന് പ്രത്യേക സംഘം
വിദഗ്ധ സമിതിയെ സഹായിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക ആഭ്യന്തര ഏകോപന, സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സംവിധാനവും സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധനകാര്യ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് ഇതിൻ്റെ കൺവീനർ. ഗതാഗത വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി അനുപമ ടി വി, ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ ഒഎസ്ഡി സച്ചിൻ കുമാർ യാദവ്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി തിലകൻ കെ പി കെ എന്നിവരും ഈ സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കും. സമിതിക്ക് ആവശ്യമായ ഗവേഷണങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക വിശകലനങ്ങൾ, സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ, മറ്റ് സെക്രട്ടേറിയൽ ജോലികൾ എന്നിവയ്ക്കായി ധനകാര്യ വകുപ്പിൽ നിന്നും സംസ്ഥാന പ്ലാനിങ് ബോർഡിൽ നിന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ജീവനക്കാരെയും നിയോഗിക്കാൻ ധനകാര്യ വകുപ്പിന് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
വിദഗ്ധ സഹായവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും
ആവശ്യമെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ സെൻ്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് സ്റ്റഡീസ് (സിഡിഎസ്), ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ (ഗിഫ്റ്റ്) തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ മറ്റ് വിഷയ വിദഗ്ധരുടെയോ സഹായം തേടാനും സമിതിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. സമിതിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഓഫിസ് സൗകര്യം, മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ഭരണപരമായ പിന്തുണ എന്നിവ ധനകാര്യ വകുപ്പ് ഒരുക്കും. സമിതി അധ്യക്ഷയ്ക്കും അംഗങ്ങൾക്കുമുള്ള സിറ്റിങ് ഫീസ്, പ്രതിഫലം, മറ്റ് ചെലവുകൾ എന്നിവ നിലവിലെ സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കുമെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഏജൻസിയാണ് കിഫ്ബി. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ തോതിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. അന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്ന യുഡിഎഫ് കിഫ്ബിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ സുതാര്യതയില്ലായ്മ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് നിലവിലെ സർക്കാർ കിഫ്ബിയുടെ സമഗ്രമായ അഴിച്ചുപണിക്ക് ഒരുങ്ങുന്നത്. വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നതോടെ കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലും കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ടുവരാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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