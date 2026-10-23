കരാര് രേഖകള് പോലുമില്ല! സർക്കാർ വനഭൂമി വിട്ടുനൽകിയതിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേട്, ഭൂമി തിരിച്ചെടുക്കാന് നടപടികളില്ലാതെ സർക്കാർ
സർക്കാർ വനഭൂമി വിട്ടുനൽകിയതിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേടുകൾ. വാഴച്ചാൽ 70 വർഷത്തിന് മുൻപ് ഹെക്ടര് കണക്കിന് വനഭൂമി നൽകിയത് രേഖകൾ പോലുമില്ലാതെ.
Published : October 23, 2026 at 11:57 AM IST
സിഎസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: തൃശൂർ വാഴച്ചാൽ ഡിവിഷനിൽ വനഭൂമി പാട്ടത്തിന് നൽകിയതിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേടുകൾ. കെഎസ്ഇബി, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ വൻകിട തോട്ടം ഉടമകൾക്കും കമ്പനികൾക്കും പാട്ടത്തിന് നൽകിയ ഭൂമി തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള നടപടികളില്ലാതെ സർക്കാർ. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ പാട്ടത്തിന് നൽകിയ ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ വനഭൂമിയാണ് സർക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിലുള്ളത്. വാഴച്ചാൽ കെഎസ്ഇബിയുടെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പദ്ധതികൾക്ക് 70 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഹെക്ടർ കണക്കിന് ഭൂമി വിട്ടുനൽകിയത് കരാർ രേഖകൾ പോലുമില്ലാതെയാണെന്നും രേഖകൾ.
കെഎസ്ഇബിയുടെ പെരിങ്ങൽകുത്ത് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പദ്ധതിക്ക് 474.854 ഹെക്ടർ ഭൂമി 1952 സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് മുതൽ പാട്ടത്തിന് നൽകിയതിൽ കരാർ പോലുമില്ല. പാട്ടത്തുക വർഷം 3,42,360 രൂപയാണ്. ഷോളയാർ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പദ്ധതിക്ക് വിട്ടുനൽകിയത് 989.6611 ഹെക്ടർ ഭൂമിയാണ്. 1957 മെയ് 29 മുതൽ ഭൂമി നൽകിയതിനും എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ടില്ല. പാട്ടത്തുക 4,38,075 രൂപയാണ്. 650 രൂപ പാട്ടത്തിനാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് വെറ്റിലപ്പാറ പാലത്തിനായി 0.5 ഹെക്ടർ ഭൂമി നൽകിയത്. 2002 സെപ്റ്റംബർ 30 മുതൽ 2027 സെപ്റ്റംബർ 29 വരെയാണ് കാലാവധി.
ടാറ്റ കോഫീ ലിമിറ്റഡിന്റെ മലക്കപ്പാറ ടീ പ്ലാന്റേഷന് വിട്ടുനൽകിയത് 778.545 ഹെക്ടർ ഭൂമിയാണ്. 1922 ഫെബ്രുവരി 25 മുതൽ 'എക്കാലത്തേക്കും' എന്ന വ്യവസ്ഥയിലാണ് പാട്ടം നൽകിയത്. പാട്ടത്തുക 10,12,109 രൂപയാണ്. പെരുമ്പാറ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ മലക്കപ്പാറ ഏലത്തോട്ടത്തിന് 35.1841 ഹെക്ടർ ഭൂമിയാണ് 1968 ഒക്ടോബർ ഏഴുമുതൽ 'എക്കാലത്തേക്കും' എന്ന നിലയിൽ നൽകിയത്. പാട്ടത്തുക 45,739 രൂപയാണ്. ഇതിന് പുറമെയാണ് പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷനും വാഴച്ചാൽ, ചാലക്കുടി, മലയാറ്റൂർ ഡിവിഷൻ പരിധികളിൽ പാട്ടത്തിന് സ്ഥലം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ പാട്ടത്തുക ചാലക്കുടി ഡിവിഷനിൽ നിന്നാണ് ഈടാക്കുന്നതെന്നും രാജു വാഴക്കാലയ്ക്ക് വാഴച്ചാൽ വനം ഡിവിഷൻ നൽകിയ വിവരാവകാശ മറുപടിയിലുണ്ട്.
1980ലെ നിയമപ്രകാരമാണ് വനഭൂമി പാട്ടങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. പാട്ടവാടക പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ കലക്ടർമാരാണ്. പാട്ടഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വനം വകുപ്പും കമ്പനികളും തമ്മിൽ നിയമതർക്കങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. ടാറ്റ കോഫി ലിമിറ്റഡിന് പാട്ടത്തിന് നൽകിയ വനഭൂമിയിൽ അനധികൃത കൈയേറ്റങ്ങളും നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന്, ഭൂമി ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിന് കമ്പനിക്ക് നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ ടാറ്റ കോഫീ ലിമിറ്റഡ് കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെരുമ്പാറ എസ്റ്റേറ്റിന് നൽകിയ പാട്ടം റദ്ദ് ചെയ്ത സർക്കാർ ഉത്തരവിനെതിരെ എസ്റ്റേറ്റ് അധികൃതർ ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാനത്ത് പ്ലാന്റേഷൻ കോർപറേഷൻ ഓഫ് കേരളയ്ക്ക് കൈമാറിയ ആയിരക്കണക്കിന് ഹെക്ടർ വനഭൂമിയുടെ പാട്ടക്കാലാവധി പൂർത്തിയായിട്ടും തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ വനംവകുപ്പ് നടപടിയെടുത്തിട്ടില്ല. പാട്ടത്തിന് നൽകിയ 11,400 ഹെക്ടർ ഭൂമിയുടെ പാട്ടക്കാലാവധിയാണ് അവസാനിച്ചത്. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ അഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള 10,550 ഏക്കറിലേറെ ഭൂമിയിൽ പലതിലും പാട്ടക്കാലാവധി അവസാനിച്ചു. സ്റ്റേറ്റ് ഫാർമിങ് കോർപറേഷൻ ഓഫ് കേരളയ്ക്ക് (എസ്എഫ്സികെ) 2,345.775 ഏക്കർ വനഭൂമി 1984 മാർച്ച് 29ന് പാട്ടത്തിന് നൽകിയതാണ്. പാട്ടക്കാലാവധി 2014 മാർച്ച് 28ന് അവസാനിച്ചെങ്കിലും തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള യാതൊരു നടപടിയും വനംവകുപ്പ് കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല.
പ്ലാന്റേഷന്റെ അധീനതയിലുള്ള കാലാവധി അവസാനിച്ച പ്രധാന എസ്റ്റേറ്റുകളുടെ വിവരം ഇങ്ങനെയാണ്. കൊട്ടമൺ, ചന്ദനപ്പള്ളി (പത്തനംതിട്ട): 2869.890 ഹെക്ടർ ഭൂമി, പേരാമ്പ്ര (കോഴിക്കോട്): 1230.530 ഹെക്ടർ, കല്ലാല (എറണാകുളം), അതിരപ്പള്ളി (തൃശൂർ): 4056.500 ഹെക്ടർ (നാലിന്റെയും പാട്ടക്കാലാവധി 2021ൽ അവസാനിച്ചു). രാജപുരം (കാസർകോട്) 1522.910 ഹെക്ടർ (ഭൂമിയുടെ പാട്ടക്കാലാവധി 2006ൽ തന്നെ അവസാനിച്ചിരുന്നു).
Also read: എറണാകുളം സിനഗോഗ് ആക്രമണം: പ്രതി എബിൻ പോളിനെതിരെ യുഎപിഎ; അന്വേഷണം എൻഐഎ ഏറ്റെടുക്കും