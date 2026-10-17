സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഇനി ശനിയാഴ്ചയും അവധിയോ? നിർണായക യോഗം ഇന്ന്
ശനിയാഴ്ച അവധി നൽകാനുള്ള നീക്കത്തെ ഭൂരിഭാഗം സർവീസ് സംഘടനകളും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിലവിലെ പൊതു അവധികളും കാഷ്വൽ ലീവുകളും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനുള്ള നിർദേശത്തോട് പലർക്കും കടുത്ത എതിർപ്പാണുള്ളത്
Published : October 17, 2026 at 7:49 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ഓഫിസുകളുടെ പ്രവൃത്തിദിനം ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചാക്കി ചുരുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സർക്കാർ സർവീസ് സംഘടനകളുടെ യോഗം വിളിച്ചു. ഞായറാഴ്ചയ്ക്ക് പുറമെ ശനിയാഴ്ച കൂടി അവധി നൽകുന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയിലുള്ളത്. പൊതുഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ 11ന് ഓൺലൈനായാണ് യോഗം ചേരുക.
അവധി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പ്
ശനിയാഴ്ച അവധി നൽകാനുള്ള നീക്കത്തെ ഭൂരിഭാഗം സർവീസ് സംഘടനകളും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിലവിലെ പൊതു അവധികളും കാഷ്വൽ ലീവുകളും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനുള്ള നിർദേശത്തോട് പലർക്കും കടുത്ത എതിർപ്പാണുള്ളത്. നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന കാഷ്വൽ ലീവുകൾ പതിനഞ്ചായും ആർജിതാവധി മുപ്പതായും ചുരുക്കാനാണ് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത് എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ. ഭരണനിർവഹണത്തിലെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാനും ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് പ്രവൃത്തിദിനം എന്ന ആശയം സർക്കാർ സജീവമായി പരിഗണിക്കുന്നത്.
മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി.എസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മിഷൻ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലും മുൻ ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മിഷൻ്റെ ശിപാർശകളിലും ഈ നിർദേശം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ, ഇന്ധനച്ചെലവ് വലിയ തോതിൽ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ജോലിയിലെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും പുതിയ മാറ്റം സഹായിക്കുമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.
ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിലനിർത്തണമെന്ന് ജീവനക്കാർ
ഇടതുപക്ഷ, കോൺഗ്രസ് അനുകൂല സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തേക്കും. ഭരണ, പ്രതിപക്ഷ അനുകൂല സർവീസ് സംഘടനകൾ പൊതുവെ അഞ്ച് പ്രവൃത്തിദിനം എന്ന ആശയത്തോട് അനുകൂല നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, നിലവിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ മാറ്റം നടപ്പാക്കരുതെന്ന് ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിനിധികൾ കർശനമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
നിർദിഷ്ട പരിഷ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ജീവനക്കാരുടെ അവധി ആനുകൂല്യങ്ങളും മറ്റ് അവകാശങ്ങളും യാതൊരു കാരണവശാലും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കരുതെന്ന് ജോയിൻ്റ് കൗൺസിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.പി ഗോപകുമാർ വ്യക്തമാക്കി. ആരോഗ്യ മേഖലയിലടക്കം ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് പുതിയ പരിഷ്കാരം അധിക ജോലിഭാരം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും, അതിനാൽ വിശദമായ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാവൂ എന്നും ചില സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
പൊതുജനങ്ങളെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക
അതേസമയം, പുതിയ നിർദേശം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങളെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും ശക്തമാണ്. പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നത് സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുമെന്ന് വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നിലവിൽ തന്നെ സർക്കാർ ഓഫിസുകളിലെ ഫയൽ നീക്കം മന്ദഗതിയിലാണെന്ന പരാതികൾക്കിടയിലാണ് പുതിയ പരിഷ്കാരം വരുന്നത്.
ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം അവധി നൽകുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയായി നിലവിലെ അവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഏതൊരു നീക്കത്തെയും സർവീസ് സംഘടനകൾ ശക്തമായി എതിർക്കാനാണ് സാധ്യത. സംഘടനകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും സർക്കാർ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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