പാട്ടക്കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും വനഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കാതെ സർക്കാർ; നഷ്ടം കോടികൾ
പാട്ടത്തിന് നൽകിയ 11,400 ഹെക്ടർ ഭൂമിയുടെ പാട്ടക്കാലാവധിയാണ് അവസാനിച്ചത്. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ അഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള 10,550 ഏക്കറിലേറെ ഭൂമിയിൽ പലതിലും പാട്ടക്കാലാവധി അവസാനിച്ചു.
Published : October 7, 2026 at 12:17 PM IST
സിഎസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: വിവിധ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കോർപറേഷനുകൾക്കും പാട്ടത്തിന് നൽകിയ വനഭൂമി കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും തിരിച്ചുപിടിക്കാതെ സർക്കാർ. പ്ലാൻ്റേഷൻ കോർപറേഷൻ ഓഫ് കേരളയ്ക്ക് കൈമാറിയ ആയിരക്കണക്കിന് ഹെക്ടർ വനഭൂമിയുടെ പാട്ടക്കാലാവധി പൂർത്തിയായിട്ടും തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ വനംവകുപ്പ് നടപടിയെടുത്തിട്ടില്ല. പാട്ടത്തിന് നൽകിയ 11,400 ഹെക്ടർ ഭൂമിയുടെ പാട്ടക്കാലാവധിയാണ് അവസാനിച്ചത്. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ അഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള 10,550 ഏക്കറിലേറെ ഭൂമിയിൽ പലതിലും പാട്ടക്കാലാവധി അവസാനിച്ചു. സ്റ്റേറ്റ് ഫാർമിങ് കോർപറേഷൻ ഓഫ് കേരളയ്ക്ക് (എസ്എഫ്സികെ) 2,345.775 ഏക്കർ വനഭൂമി 1984 മാർച്ച് 29ന് പാട്ടത്തിന് നൽകിയതാണ്. പാട്ടക്കാലാവധി 2014 മാർച്ച് 28ന് അവസാനിച്ചെങ്കിലും തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള യാതൊരു നടപടിയും വനംവകുപ്പ് കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല.
പ്ലാൻ്റേഷൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള കാലാവധി അവസാനിച്ച പ്രധാന എസ്റ്റേറ്റുകളുടെ വിവരം ഇങ്ങനെയാണ്. കൊട്ടമൺ, ചന്ദനപ്പള്ളി (പത്തനംതിട്ട): 2869.890 ഹെക്ടർ ഭൂമി, പേരാമ്പ്ര (കോഴിക്കോട്): 1230.530 ഹെക്ടർ, കല്ലാല (എറണാകുളം), അതിരപ്പള്ളി (തൃശൂർ): 4056.500 ഹെക്ടർ. (നാലിൻ്റെയും പാട്ടക്കാലാവധി 2021ൽ അവസാനിച്ചു). രാജപുരം (കാസർകോട്): 1522.910 ഹെക്ടർ (ഭൂമിയുടെ പാട്ടക്കാലാവധി 2006ൽ തന്നെ അവസാനിച്ചിരുന്നു). തണ്ണിത്തോട് (പത്തനംതിട്ട): 699.350 ഹെക്ടർ ഭൂമി. 1973ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്. നിലമ്പൂർ (മലപ്പുറം) 554.938 ഹെക്ടറും മണ്ണാർക്കാട് (പാലക്കാട്) 545.850 ഹെക്ടർ ഭൂമിയും വിവിധ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം വനംവകുപ്പ് നൽകിയവയാണ്.
വനഭൂമിയിൽ റബർ കൃഷിയും
റബർ, എണ്ണപ്പന, കശുമാവ് തുടങ്ങിയ ഏകവിള തോട്ടങ്ങളാണ് ഇവ. വനമേഖലയിൽ റബർ നടുന്നത് വനസംരക്ഷണ നിയമത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണെന്ന് കേന്ദ്ര വനം-പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്വകാര്യ തോട്ടങ്ങൾ വനഭൂമിയിൽ റബർ കൃഷി നടത്തുന്നതിനെതിരെ പാട്ടക്കരാർ ലംഘനത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്ലാൻ്റേഷൻ കോർപറേഷൻ്റെ റബർത്തോട്ടങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ് വനംവകുപ്പ്. പാട്ടക്കുടിശ്ശികയായി കോടികൾ കോർപറേഷൻ വനംവകുപ്പിന് നൽകാനുമുണ്ട്. പാട്ടം അടച്ചില്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ റിക്കവറിയിലൂടെ തുക ഈടാക്കണമെന്നാണ് നിയമം. ഇത് പാലിക്കുന്നതിലും വനംവകുപ്പ് വീഴ്ചവരുത്തി. പാട്ടക്കാലാവധി പൂർത്തിയായിട്ടും ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കുകയോ കരാറുകൾ നിയമാനുസൃതം പുതുക്കുകയോ ചെയ്യാത്തത് വനസംരക്ഷണ നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന ആരോപണം ശക്തമാണ്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ വനഭൂമിയിൽ അനുമതിയില്ലാതെ നടക്കുന്ന ഇടപെടലുകൾ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾക്കും കാടിൻ്റെ ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഭീഷണിയാകുന്നുവെന്ന വിമർശനവും ഉയരുന്നുണ്ട്.
കാലാവധി കഴിഞ്ഞത് 8,200 ഏക്കറിലേറെ
പട്ടികയിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം എസ്എഫ്സികെ, എഫ്പിഎൽ, പവർ ഗ്രിഡ് കോർപറേഷൻ, ഓയിൽ പാം ഇന്ത്യ എന്നീ നാല് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പാട്ടക്കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഭൂമി മാത്രം ഏകദേശം 8,209.8 ഏക്കർ വരും. അതായത്, രേഖകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആകെ പാട്ടഭൂമിയുടെ ഏകദേശം 78 ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ഭൂമിയുടെ പാട്ടക്കാലാവധി ഇതിനകം അവസാനിച്ചു. കൊല്ലത്ത് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് പ്ലാൻ്റേഷൻസ് കേരളയ്ക്ക് (എഫ്പിഎൽ) 2,193.77 ഏക്കർ ഭൂമി 1996 ജനുവരി 11ന് പാട്ടത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പാട്ടക്കാലാവധി 2026 മെയ് 26ന് അവസാനിച്ചു.
അതേസമയം പവർ ഗ്രിഡ് കോർപറേഷൻ കൈവശമുള്ള 24.677 ഏക്കറിൻ്റെ പാട്ടക്കാലാവധി 2025 മെയ് 25ന് അവസാനിച്ചതായും രേഖകളിലുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ ഓയിൽ പാം ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് കൈവശമുള്ള 3,645.64 ഏക്കർ ഭൂമിയുടെ പാട്ടക്കാലാവധി 2026 മെയ് 13ന് അവസാനിച്ചു. അതേസമയം കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപറേഷന് (കെഎഫ്ഡിസി) അനുവദിച്ച 2,340.56 ഏക്കറിൻ്റെ പാട്ടക്കാലാവധി 2050 ഡിസംബർ 31 വരെ നിലനിൽക്കുന്നതായി വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ലഭിച്ച രേഖയിലുണ്ട്.
പാട്ടഭൂമിയിൽ കോടതി വ്യവഹാരങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് വനംവകുപ്പ്
വനഭൂമി പാട്ടത്തിന് നൽകുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന്, ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഫോറസ്ട്രി ആൻഡ് പ്ലാൻ്റേഷൻ മാനേജ്മെൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിനായാണ് ഭൂമി പാട്ടത്തിന് നൽകിയതെന്നാണ് വനംവകുപ്പിൻ്റെ മറുപടി. പാട്ടഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ കോടതികളിൽ കേസുകളുണ്ടോയെന്ന ചോദ്യത്തിന്, ലഭ്യമായ വിവരമനുസരിച്ച് കോടതി വ്യവഹാരങ്ങൾ നിലവിലില്ലെന്നാണ് വനംവകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.
2014ൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ വനഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കാനും മടി
എസ്എഫ്സികെയുടെ പക്കലുള്ള വനഭൂമിയുടെ പാട്ടക്കാലാവധി 2014 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ചു. 2,345.775 ഏക്കർ ഭൂമിയുടെ കാര്യത്തിൽ തുടർനടപടി എന്താണെന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നു. 2025ൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ പവർ ഗ്രിഡിൻ്റെ ഭൂമിയും 2026 മെയ് മാസത്തിൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ എഫ്പിഎൽ, ഓയിൽ പാം ഇന്ത്യ എന്നിവയുടെ ഭൂമി സംബന്ധിച്ച നടപടികളിലും വനംവകുപ്പ് മൗനത്തിലാണ്.
പാട്ടക്കാലാവധി പുതുക്കാനുള്ള നടപടിയുണ്ടെന്ന് പ്ലാൻ്റേഷൻ കോർപറേഷൻ
പാട്ടക്കാലാവധി കഴിഞ്ഞ വനഭൂമിയുടെ കരാർ പുതുക്കാൻ സർക്കാർ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുകയാണെന്ന് പ്ലാൻ്റേഷൻ കോർപറേഷൻ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ജോർജ് ജോസഫ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. വനഭൂമിയിലെ റബർ കൃഷി അവസാനിപ്പിക്കില്ല. നിരവധിപേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്ന കൃഷിയായി അത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അവയെല്ലാം അതേനിലയിൽ തുടരാനാണ് സർക്കാരും നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ജോർജ് ജോസഫ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
സർക്കാർ സമഗ്ര പരിശോധന നടത്തണം
വനഭൂമി പാട്ടത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ സമഗ്രപരിശോധന നടത്തണമെന്ന് വനം- പരിസ്ഥിതി- മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ ആർ സുനിൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. നിലവിൽ തോട്ടമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മിച്ചഭൂമി എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റെടുത്ത് ഭൂരഹിതർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചെങ്ങറ സമരം നടത്തിയവർ ഹൈക്കോടതിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ സർക്കാർ കൊടുത്ത മറുപടി വിതരണം ചെയ്യാൻ മിച്ചഭൂമി ഇല്ലെന്നാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് മിച്ചഭൂമി കേസ് തീർപ്പുകൽപിക്കാതെ കോടതിയിലുണ്ട്.
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സംസ്ഥാന താലൂക്ക് ലാൻഡ് ബോർഡുകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ കാണിക്കുന്ന അനാസ്ഥയാണ് കേസുകൾ നീണ്ടുപോകുന്നതിന് കാരണം. തോട്ടം തുണ്ടുവത്കരിക്കപ്പെടുകയും പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത കേസുകളുമുണ്ട്. ഇതിലൊന്നിലും സർക്കാർ സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉണർന്നുപ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഈ ഭൂമിയൊക്കെ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് കാലങ്ങളായി റവന്യൂ വകുപ്പ്. ഭൂരഹിതർക്ക് ഭൂമി നൽകാൻ സർക്കാർ നടപടിയൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും ആർ സുനിൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
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