സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ മരുന്നുകളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കും: ആരോഗ്യമന്ത്രി
കേരള മെഡിക്കല് സര്വീസസ് കോര്പറേഷന് മുഖേന വാങ്ങുന്ന മരുന്നുകളുടെ ഗുണനിലവാരം പൂര്ണമായും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായാണ് ഡ്രഗ്സ് കണ്ട്രോള് വിഭാഗത്തെ ചുതമലപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി
Published : October 6, 2026 at 7:44 AM IST
കോട്ടയം: സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ മരുന്നുകളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നൂറുദിന കർമപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ സജ്ജമാക്കിയ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ സമഗ്ര ത്രിതീയതല ഹീമോഫീലിയ ചികിത്സാകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപറേഷൻ മുഖേന വാങ്ങുന്ന മരുന്നുകളുടെ ഗുണനിലവാരം പൂർണമായും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വിഭാഗത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. ചില കമ്പനികളുടെ മരുന്നുകൾക്ക് ഗുണനിലവാരമില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നടപടി. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ മരുന്നുക്ഷാമമുണ്ടെന്ന പ്രചാരണത്തിനു പിന്നിൽ ചിലരുടെ ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങളാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്രയമായ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലേക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള മരുന്നുകൾ മാത്രം എത്തിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
റോബോട്ടിക് സർജറി സംവിധാനങ്ങൾ ആരംഭിക്കും
സർക്കാർ ആശുപത്രികളെ ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കുന്നത്. ആരോഗ്യ രംഗത്ത് സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ പങ്ക് നിർണായകമാണെങ്കിലും വിദേശ ഏജൻസികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉയർന്ന തുക ഈടാക്കുന്നത് അനുവദിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് സർക്കാർ ഈ രംഗത്ത് ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്.
ചികിത്സാ രംഗത്ത് ആധുനികവത്കരണം നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി റോബോട്ടിക് സർജറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കും. ശസ്ത്രക്രിയകളിൽ കൂടുതൽ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാനും രോഗികൾക്ക് വേഗം സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനും റോബോട്ടിക് സർജറി സഹായിക്കും. ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാരുടെയും നഴ്സുമാരുടെയും ഫാർമസിസ്റ്റുകളുടെയും സേവനം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ത്രിതീയതല ഹീമോഫീലിയ കേന്ദ്രം
ആശുപത്രികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതികളുയർന്നാൽ വസ്തുതാപരമായ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ നടപടിയുണ്ടാകൂ. വീഴ്ചവരുത്തുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാകും. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ത്രിതീയതല ഹീമോഫീലിയ ചികിത്സാകേന്ദ്രം സമീപ ജില്ലകളിലെ രോഗികൾക്കും മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായകമാകും. രക്തം കട്ടപിടിക്കാത്ത അവസ്ഥയായ ഹീമോഫീലിയ ബാധിച്ചവർക്ക് സമഗ്രമായ പരിചരണവും ഫിസിയോതെറാപ്പിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേവനങ്ങൾ പുതിയ കേന്ദ്രത്തിലൂടെ ലഭ്യമാകും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് വികസനത്തിൻ്റെ പുതിയ വഴിത്താരയിലാണെന്ന് ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്ന ജലവിഭവ ഭവനനിർമാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ. മോൻസ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു. നാട്ടകം സുരേഷ് എംഎൽഎ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ജില്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ജോഷി ഫിലിപ്പ്, ജില്ല കലക്ടർ ചേതൻ കുമാർ മീണ, ഏറ്റുമാനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ജയ്മോൻ കരിമഠം, ആർപ്പൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ആനന്ദ് പഞ്ഞിക്കാരൻ, ജില്ല പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ പി കെ വൈശാഖ്, ജില്ല പഞ്ചായത്തംഗം ജിം അലക്സ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തംഗം മറിയാമ്മ ബാബു, കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് സൂപ്രണ്ട് ഡോ. ടി ജി തോമസ് വർഗീസ്, പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. വർഗീസ് പി പുന്നൂസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ഹിമോഫീലിയ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ കോട്ടയം ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡൻ്റ് കെ കെ കുഞ്ഞിനെ ആരോഗ്യ മന്ത്രി ആദരിച്ചു.
Also Read: നൂറുദിന കർമ്മപദ്ധതിയിൽ വയനാടിന് മുൻഗണന; വിനോദസഞ്ചാര വീണ്ടെടുപ്പിന് 'ബ്രാൻഡ് വയനാട്'