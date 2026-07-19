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ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ അവധി കേവലം ഒരു ഒഴിവുദിനമല്ല, കായിക കേരളത്തിനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ കരുതലാണ്: ദിയ ബിനു

സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ജനകീയ തീരുമാനത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് പാലാ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്‌സൺ ദിയ ബിനു

FIFA World Cup final 2026 Spain vs Argentina Pala Municipality Chairperson Diya binu
ദിയ ബിനു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 19, 2026 at 6:13 PM IST

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കോട്ടയം : ആവേശകരമായ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ മത്സരം കണക്കിലെടുത്ത് തിങ്കളാഴ്‌ച സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച കേരള സർക്കാരിൻ്റെ നടപടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്‌ത് പാലാ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്‌സൺ ദിയ ബിനു. കേരളത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന കായികപ്രേമികളുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും യുവജനങ്ങളുടെയും വികാരത്തെ മാനിച്ച ഈ ജനകീയ തീരുമാനത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റോജി എം ജോൺ, കായിക മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷ്, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവർക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.

ദിയ ബിനു സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

ഞായറാഴ്‌ച അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷം (ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 12:30-ന്) നടക്കുന്ന അർജൻ്റീന - സ്പെയിൻ കലാശപ്പോരാട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആസ്വദിച്ചു കാണുന്നതിനാണ് സർക്കാർ പ്രത്യേക അവധി അനുവദിച്ചത്.

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ഈ ഒരു അവധി കേവലം സ്‌കൂളുകൾ അടച്ചിടുന്ന ഒന്നായി കാണാനാകില്ലെന്ന് ദിയ ബിനു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വളർന്നുവരുന്ന യുവതലമുറയെയും കുട്ടികളെയും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നും മറ്റ് സാമൂഹിക വിരുദ്ധ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കായികം വലിയൊരു പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളെ കായികരംഗത്തേക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്കും നയിക്കാൻ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻ്റ് എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.

നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും കുട്ടികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും വേണ്ടി എത്രത്തോളം കരുതൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ എത്രത്തോളം ഗൗരവത്തോടെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നതെന്നും ഈ അവധി പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ചെയർപേഴ്‌സൺ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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കേരളത്തിൽ പടരുന്ന ഫുട്ബോൾ ജ്വരം

ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ പ്രമാണിച്ച് അവധി നൽകണമെന്ന ആവശ്യവുമായി വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും കായിക സംഘടനകളും സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ ഉറക്കവും ആരോഗ്യവും കെടുത്താതെ കളി കാണാനുള്ള അവസരമൊരുക്കിയ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് കായിക കേരളം വരവേറ്റത്. മുൻ നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടും ഫൈനൽ മത്സരം തത്സമയം കാണുന്നതിനായി വലിയ എൽ ഇ ഡി സ്ക്രീനുകളും ഫാൻസ് അസോസിയേഷനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. യുവാക്കളുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും വികാരത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം ജനകീയ തീരുമാനങ്ങൾ കായിക കേരളത്തിന് പുതിയൊരു ദിശാബോധം നൽകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.

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TAGGED:

FIFA WORLD CUP FINAL 2026
SPAIN VS ARGENTINA
PALA MUNICIPALITY CHAIRPERSON
DIYA BINU
KERALA SCHOOL HOLIDAY

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