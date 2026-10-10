23 വർഷത്തെ നിയമപോരാട്ടത്തിന് വിജയം; കെ കെ സുരേന്ദ്രന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവ്
കെ കെ സുരേന്ദ്രന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന വാർത്ത ആദ്യം പുറത്തുവിട്ടത് ഇടിവി ഭാരതാണ്. ഈ വർഷം ജൂലൈ 11നാണ് ഇടിവി ഭാരത് ഇതുസംബന്ധിച്ച വാർത്ത നൽകിയത്.
Published : October 10, 2026 at 9:43 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: മുത്തങ്ങ സമരത്തിനിടെ പൊലീസ് മർദനത്തിനിരയായ കെ കെ സുരേന്ദ്രന് പന്ത്രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവ്. മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് നടപടി. നഷ്ടപരിഹാരത്തുക കുറ്റക്കാരായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽനിന്ന് ഈടാക്കാനും ഉത്തരവിലുണ്ട്.
ക്രൂരമർദനം
2003ലെ മുത്തങ്ങ സമരത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഡയറ്റിലെ ഗസറ്റഡ് റാങ്ക് അധ്യാപകനായിരുന്ന സുരേന്ദ്രനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മുത്തങ്ങയിൽ വെടിവയ്പ്പുണ്ടാകുമ്പോൾ താൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡയറ്റ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ്റെ ധർണയിലായിരുന്നുവെന്ന് സുരേന്ദ്രൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഡയറ്റിൽനിന്ന് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വിദ്യാർഥികളുടെയും സഹപ്രവർത്തകരുടെയും മുന്നിൽവച്ചായിരുന്നു അറസ്റ്റ്.
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തുടർന്ന് സുൽത്താൻ ബത്തേരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച് ക്രൂരമായി മർദിച്ചു. ഗോത്രമഹാസഭ പ്രവർത്തകർക്ക് ആയുധപരിശീലനം നൽകിയെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു പീഡനം. മർദനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടത് ചെവിയുടെ കർണപുടം പൊട്ടിയിരുന്നു. പിന്നീട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ മർദനവിവരം മജിസ്ട്രേറ്റിനെ അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. അവിടെനിന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജിലും പ്രവേശിപ്പിച്ച് ചികിത്സ നൽകി. 32 ദിവസമാണ് അദ്ദേഹം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞത്. കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ പൊലീസിൻ്റെ ക്രൂരമർദനത്തിനിരയായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം തളർന്നുപോയിരുന്നു.
നിയമപോരാട്ടം
പിന്നീട് കേസ് അന്വേഷിച്ച സിബിഐ സുരേന്ദ്രനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി. ഇതോടെ സസ്പെൻഷൻ മാറി 2004ൽ അദ്ദേഹം സർവീസിൽ തിരിച്ചെത്തി. കുറ്റക്കാരായ പൊലീസുകാർക്കെതിരെ കേസ് നൽകിയെങ്കിലും 2008ൽ ഹൈക്കോടതി അത് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. വ്യാജ കേസിനും മർദനത്തിനുമെതിരെ ശക്തമായ നിയമപോരാട്ടമാണ് സുരേന്ദ്രൻ നടത്തിയത്. നീണ്ട 23 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നീതി ലഭിക്കുന്നത്.
സുരേന്ദ്രൻ്റെ വാദങ്ങൾ ശരിവച്ച സുൽത്താൻ ബത്തേരി സബ് കോടതി 2021ൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ വിധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിധിക്കെതിരെ അന്നത്തെ സർക്കാരും രണ്ട് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അപ്പീൽ നൽകി. പൊലീസിൻ്റെ മനോവീര്യം തകരുമെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ വാദം. എന്നാൽ ഈ അപ്പീൽ തള്ളിയ വയനാട് ജില്ലാ കോടതി, കീഴ്കോടതി വിധിച്ച തുകയുടെ ഇരട്ടിയിലധികം നൽകാൻ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. പലിശയടക്കം പന്ത്രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയാണ് നൽകേണ്ടത്.
കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാനും ഇനി അപ്പീലിന് പോകേണ്ടതില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയായ പ്രൊഫസർ കുസുമം ജോസഫിനും ഭാര്യയ്ക്കുമൊപ്പം സുരേന്ദ്രൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അനുകൂല തീരുമാനമുണ്ടായത്. നഷ്ടപരിഹാരത്തുക കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽനിന്ന് തന്നെ ഈടാക്കാനാണ് നിലവിലെ ഉത്തരവ്. കെ കെ സുരേന്ദ്രന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന വാർത്ത ആദ്യം പുറത്തുവിട്ടത് ഇടിവി ഭാരതാണ്. ഈ വർഷം ജൂലൈ 11നാണ് ഇടിവി ഭാരത് ഇതുസംബന്ധിച്ച വാർത്ത നൽകിയത്. നീതിക്കായുള്ള ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ കാൽ നൂറ്റാണ്ടോളമുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഇതോടെ ലക്ഷ്യം കാണുന്നത്.