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സർക്കാർ കോളജുകളുടെ മുഖച്ഛായ മാറും; 45 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

എറണാകുളം പറവൂർ കേസരി ഗവൺമെൻ്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജിൽ പുതിയ ഭരണനിർവഹണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിർമാണത്തിനായി 13.48 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്

Kerala Government Colleges Higher Education Department College Infrastructure Development Minister Roji M John
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോജി എം. ജോൺ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2026 at 9:49 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ കോളജുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും അക്കാദമിക നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് 45,68,11,037 രൂപ അനുവദിച്ചു. ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ, മാനവവിഭവശേഷി, ഐടി സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നവീകരണത്തിനായാണ് തുക വിനിയോഗിക്കുക. പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ, അക്കാദമിക ബ്ലോക്കുകൾ, ഭരണനിർവഹണ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിലൂടെ യാഥാർഥ്യമാകും.

വിവിധ കോളജുകൾക്കുള്ള തുക വകയിരുത്തൽ
എറണാകുളം പറവൂർ കേസരി ഗവൺമെൻ്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജിൽ പുതിയ ഭരണനിർവഹണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിർമാണത്തിനായി 13.48 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്. എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളജിൽ ഹോസ്റ്റൽ, മെസ് കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി 5.60 കോടി രൂപയും തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടം ഗവൺമെൻ്റ് കോളജിൽ ലൈബ്രറി, റിസർച്ച് ബ്ലോക്ക് എന്നിവയുടെ നിർമാണത്തിനായി 4.81 കോടി രൂപയും നീക്കിവച്ചു. തലശ്ശേരി ഗവൺമെൻ്റ് ബ്രണ്ണൻ കോളജ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് 2.42 കോടി രൂപ ലഭ്യമാക്കും.

കരുനാഗപ്പള്ളി ഗവൺമെൻ്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജിൻ്റെ അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക്, ചുറ്റുമതിൽ എന്നിവയുടെ നിർമാണത്തിനായി 1.29 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്. വടകര മടപ്പള്ളി ഗവൺമെൻ്റ് കോളജിൽ പുതിയ ആർട്സ് ബ്ലോക്കിനായി 1.34 കോടി രൂപയും മൂന്നാർ ഗവൺമെൻ്റ് കോളജിൽ ചുറ്റുമതിൽ നിർമാണത്തിന് 1.98 കോടി രൂപയും നൽകും. കൊടുങ്ങല്ലൂർ കെ.കെ.ടി.എം ഗവൺമെൻ്റ് കോളജിന് 1.27 കോടി രൂപയും കാസർകോട് എളേരിത്തട്ട് ഇ.കെ.എൻ.എം കോളജിന് 99.68 ലക്ഷം രൂപയും പാലക്കാട് തോളന്നൂർ ഗവൺമെൻ്റ് കോളജിന് 98.35 ലക്ഷം രൂപയും ഉൾപ്പെടെയാണ് തുക അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുള്ളത്.

കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാൻ നിർദേശം
സർക്കാർ കോളജുകളെ കൂടുതൽ ആകർഷകവും വിദ്യാർഥി സൗഹൃദവുമായ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോജി എം ജോൺ വ്യക്തമാക്കി. വിദ്യാർഥികൾക്ക് മികച്ച പഠനാന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഗവേഷണ സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും അധ്യാപന നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും ഈ പദ്ധതികൾ സഹായകമാകും. പദ്ധതികളുടെ നിർവഹണത്തിൽ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കി വേഗത്തിൽ തുടർനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് മന്ത്രി നിർദേശം നൽകി.

സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. പുതിയ ഐടി സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ഡിജിറ്റൽ പഠനരീതികൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ മികച്ച ലൈബ്രറികളും ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും ഒരുക്കുന്നത് വിദ്യാർഥികളുടെ അക്കാദമിക മികവ് വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.

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സർക്കാർ കോളജുകളുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിലൂടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ഈ തീരുമാനം സംസ്ഥാനത്തെ അക്കാദമിക മേഖലയ്ക്ക് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. വരും വർഷങ്ങളിലും കൂടുതൽ കോളജുകളിലേക്ക് ഇത്തരം വികസന പദ്ധതികൾ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.

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KERALA GOVERNMENT COLLEGES
HIGHER EDUCATION DEPARTMENT
COLLEGE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
MINISTER ROJI M JOHN
KERALA HIGHER EDUCATION FUND

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