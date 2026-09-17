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വയോജന സംരക്ഷണത്തിൽ വിപ്ലവത്തിനൊരുങ്ങി കേരളം: സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സുകളും 'സിൽവർ ഇക്കോണമി' പദ്ധതിയും വരുന്നു

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സംവിധാനം നവീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം വയോജനങ്ങളുടെ വൈദഗ്ധ്യം സിൽവർ ഇക്കോണമിയുടെ വികസനത്തിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

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മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ്റെ നേത്യത്വത്തിലുള്ള ചർച്ച (x@CMOkeralam)
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By PTI

Published : September 17, 2026 at 8:21 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ ക്ഷേമവും പരിചരണവും ഉറപ്പാക്കാൻ അടുത്ത അക്കാദമിക് വർഷം മുതൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാരെ പരിചരിക്കുന്നതിനായുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ 'റീഇമാജിനിങ് കേരളം' (Reimagining Keralam) സംരംഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന 'കേരളം സിൽവർ ഇക്കോണമി' സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറിയും മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ ക്ഷേമ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുമായ ഡോ. രത്തൻ യു. കേൽക്കർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച സെഷനിൽ, വനിതാ-ശിശു വികസന, മൃഗസംരക്ഷണ, ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്‌ണയും പങ്കെടുത്തു

"ഒരാളും ഒറ്റപ്പെടരുത്" എന്ന സർക്കാരിൻ്റെ നയം മുന്നിൽ നിർത്തിയാണ് വയോജന പരിപാലന മേഖലയിൽ സമഗ്രമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടുന്നത്. യുകെ, ജർമ്മനി, ഓസ്‌ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ സിലബസുകൾ കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക സാഹചര്യം കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് പരിഷ്‌കരിച്ചായിരിക്കും കോഴ്‌സുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക.

ആറു മാസത്തെ കോഴ്‌സും ഒരു വർഷത്തെ ഇൻ്റേൺഷിപ്പും

മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ, നഴ്‌സിംഗ് കോളേജുകൾ, ആവശ്യത്തിന് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും പഠനം നടക്കുക.

  • കോഴ്‌സ് ദൈർഘ്യം: 6 മാസത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശീലനം
  • പ്രായോഗിക പരിശീലനം: 1 വർഷത്തെ നിർബന്ധിത ഇൻ്റേൺഷിപ്പ്
  • തൊഴിലവസരങ്ങൾ: കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് നാട്ടിലും വിദേശത്തും മികച്ച തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാകും

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തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ വിവരശേഖരണവും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നവീകരണവും

നിലവിലുള്ള പരിചാരകർക്ക് വിദഗ്‌ധ പരിശീലനം നൽകാനും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സംവിധാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനും പദ്ധതിയുണ്ട്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള വയോജനങ്ങളുടെ കൃത്യമായ വിവരശേഖരണം ഇതിനോടകം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സർക്കാരും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പും വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും കൈകോർക്കുന്ന ത്രികക്ഷി സംവിധാനത്തിലൂടെയായിരിക്കും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുള്ള ഒരു മാതൃകാ വയോജന പരിപാലന രീതിയാണ് കേരളം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കായി സർക്കാർ ആവിഷ്‌കരിച്ച 'വൺ കേരളം, കരുതൽ മിഷൻ' (One Keralam, Karuthal Mission) തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച അദ്ദേഹം, മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കായി പ്രത്യേക വകുപ്പ് രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സിൽവർ ഇക്കോണമി: അനുഭവസമ്പത്ത് നാടിൻ്റെ വികസനത്തിന്

സംസ്ഥാനത്തെ ജനസംഖ്യാ വ്യതിയാനവും യുവാക്കളുടെ വിദേശത്തേക്കുള്ള കുടിയേറ്റവും കണക്കിലെടുത്ത് വയോജനങ്ങളുടെ വൈദഗ്ധ്യം നാടിൻ്റെ വികസനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിച്ച വനിതാ-ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്‌ണ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. റിട്ടയർ ചെയ്‌ത അധ്യാപകർ, സാങ്കേതിക വിദഗ്‌ധർ, അക്കൗണ്ടന്‍റുമാർ, സൊസൈറ്റി മാനേജർമാർ എന്നിവരുടെ സേവനം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് മെന്റർഷിപ്പ് നൽകാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഇതിനായി ഒരു 'സീനിയർ ടാലൻ്റ് രജിസ്ട്രി' തയാറാക്കാനും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കായി പ്രത്യേക എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം രൂപീകരിക്കാനും ലേബർ വകുപ്പ് മുൻകൈ എടുക്കുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

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