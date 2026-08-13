ടെൻഡറില്ല, പരിശോധനയില്ല; മെസ്സിയുടെ പേരിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് വാണിജ്യ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ കൂട്ടുനിന്ന് സർക്കാർ
മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശന് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗം പരിഗണിച്ചേക്കും
Published : August 13, 2026 at 9:48 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ലയണൽ മെസ്സിയെയും അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ ടീമിനെയും കേരളത്തിൽ എത്തിക്കുമെന്ന മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നിലെ വൻ ക്രമക്കേടുകൾ അക്കമിട്ട് നിരത്തി കായിക വകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറിയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശന് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗം പരിഗണിച്ചേക്കും. ഗുരുതരമായ ചട്ടലംഘനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട തുടർനടപടികളും അന്വേഷണവും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും.
റിപ്പോർട്ടിലെ ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുകൾ
അർജൻ്റീന ടീമിനെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയിൽ മുൻ സർക്കാർ ഗുരുതരമായ നടപടിക്രമ ലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ. റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനിയെ (ആർബിസി) മത്സരത്തിൻ്റെ സംഘാടകരും സ്പോൺസറുമായി തെരഞ്ഞെടുത്തതിലും അവർക്ക് നൽകിയ അനുമതികളിലും വലിയ വീഴ്ചകളുണ്ടായി. സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങളും സ്റ്റേഡിയവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് വാണിജ്യലാഭം ഉറപ്പാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ടെൻഡറില്ലാതെ സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് ചുമതല
താത്പര്യപത്രം ക്ഷണിക്കുകയോ പരസ്യ ടെൻഡർ വിളിക്കുകയോ ചെയ്യാതെയാണ് ആർബിസിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. സ്പോൺസർഷിപ്പ് നിരക്കുകളുടെ മൂല്യനിർണയം, വാണിജ്യാവകാശങ്ങളുടെ യഥാർഥ മൂല്യം, കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷി, പണത്തിൻ്റെ ഉറവിടം, പശ്ചാത്തലം എന്നിവയൊന്നും പരിശോധിച്ചില്ല. ഈ കമ്പനിയെ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്തതിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഉത്തരവുകളൊന്നും സർക്കാർ ഫയലുകളിലില്ല. മുൻ കായികമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസും മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും കമ്പനിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷം പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വാക്കാൽ നിർദേശം നൽകുകയായിരുന്നു. സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാന്വൽ പ്രകാരം പൊതുമേഖലയിലെ വാണിജ്യ നടപടികൾ സുതാര്യവും ഓപ്പൺ ടെൻഡർ വഴിയുമാകണം. ഇതിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ കാരണം ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന ചട്ടവും പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല.
സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് വഴിയൊരുക്കി സർക്കാർ
യാതൊരു നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിക്കാതെ ആർബിസിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ചട്ടങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ്. 2024 ഡിസംബർ 31ന് ആർബിസി സർക്കാരിന് നൽകിയ കത്തിൽ തന്നെ പദ്ധതിയിലെ അപാകതകൾ വ്യക്തമായിരുന്നു. 2024 ഡിസംബർ 24ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനുമായുള്ള (എഎഫ്എ) ചർച്ചകളെക്കുറിച്ചും സ്പോൺസർഷിപ്പിനെക്കുറിച്ചും പരാമർശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് ആർബിസിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം 2025 ജനുവരി ഏഴിന് ഉത്തരവിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി. ഇതുവഴി എഎഫ്എയുമായി കരാറിലേർപ്പെടാൻ ആർബിസിക്ക് അനുമതി നൽകി. ഒരു സ്വകാര്യ സ്പോൺസറും വിദേശ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അസാധാരണമാണ്. സർക്കാരിനെ ഉപയോഗിച്ച് വാണിജ്യ താത്പര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമമാണ് നടന്നതെന്നും എഎഫ്എയുമായി ആർബിസി ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിൻ്റെ പകർപ്പ് പോലും സർക്കാരിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
കേന്ദ്രത്തിന് നൽകിയ കത്തിലും വീഴ്ച
2024 ഡിസംബർ 27ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിന് അയച്ച കത്തിൽ അർജൻ്റീന ടീം കേരളത്തിൽ എത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. സർക്കാരിൻ്റെ ക്ഷണം എഎഫ്എ സ്വീകരിച്ചെന്നും 2025 ഒക്ടോബർ ആറ് മുതൽ 13 വരെ മത്സരം നടക്കുമെന്നുമായിരുന്നു കത്തിലെ ഉള്ളടക്കം. എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് എഎഫ്എയുടെ ഉറപ്പോ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ കരാർ രേഖകളോ ഫിഫയുടെ അനുമതിയോ കളിക്കാരെ വിട്ടുനൽകുന്നതിലെ സ്ഥിരീകരണമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രേഖകളുടെ പിൻബലമില്ലാതെയാണ് കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
15 മില്യൺ ഡോളർ ഇടപാടിൽ ദുരൂഹത
2025 ജനുവരി 10ന് കേന്ദ്രം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അയച്ച കത്തിൽ ടീമുകൾ, വേദികൾ, തീയതികൾ എന്നിവ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയങ്ങളെ അറിയിച്ച് അനുമതി നേടണമെന്ന് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. വിദേശനാണയ വിനിമയം, സ്പോൺസറുടെ വിവരങ്ങൾ എന്നിവയും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് അന്തിമ അനുമതിയായിരുന്നില്ലെങ്കിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരും സ്പോൺസറും അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു. തുടർന്ന് 2025 ഫെബ്രുവരി 24ന് 15 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ വിദേശത്തേക്ക് അയക്കാൻ കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകി. നികുതി നിയമങ്ങളും നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഫെമ മാനദണ്ഡങ്ങളിലോ മറ്റ് റവന്യൂ പരിശോധനകളിലോ ഇളവ് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ആഭ്യന്തരതലത്തിൽ സാമ്പത്തിക ഓഡിറ്റോ നിയമപരിശോധനയോ നടത്താതെ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയത് ഗുരുതര ചട്ടലംഘനമാണ്.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ സംശയം
15 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ ഭീമമായ ഇടപാടിൽ വിദേശ സ്ഥാപനത്തെയാണ് കളക്ഷൻ ഏജൻ്റായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഇവരുടെ പശ്ചാത്തലം സുതാര്യമല്ല. ഇത്രയും വലിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടിലെ പ്രധാന കണ്ണിയായ ഏജൻ്റിനെക്കുറിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഫയലിൽ യാതൊരു വിവരവുമില്ല. ഭീമമായ തുക വിദേശത്തേക്ക് കൈമാറിയിട്ടും മത്സരം നടക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ രേഖകളുടെ അഭാവം അതീവ ഗൗരവമുള്ളതാണ്. വിദേശനാണ്യം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തേക്ക് കടത്താനുള്ള പദ്ധതിയായാണ് ഇതിനെ കാണാനാകുകയെന്നും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ സൂക്ഷ്മപരിശോധന അടിയന്തരമായി നടത്തണമെന്നും സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
ധനവകുപ്പിനും ഉത്തരവാദിത്തം
എഎഫ്എയ്ക്കുള്ള ഫീസിന് പുറമെ മറ്റ് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളും വിദേശനാണയ വിനിമയവും പദ്ധതിയിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും സ്വകാര്യ സ്പോൺസറുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷി, നികുതി ബാധ്യത, ആകെ ചെലവ് എന്നിവ ധനവകുപ്പ് പരിശോധിച്ചില്ല. സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പദവിയും പൊതുസ്റ്റേഡിയവും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് മാത്രം സാമ്പത്തിക ലാഭം ലഭിക്കുന്ന വാണിജ്യ ഘടനയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇതേക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിട്ടും ധനവകുപ്പ് ഇടപെട്ടില്ല. അതിനാൽ കായികവകുപ്പിനൊപ്പം ധനവകുപ്പിനും വീഴ്ചയിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.
ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയെന്ന വ്യാജ പ്രതീതി
അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം നടത്തുന്നതിൽ നിയമപരമായ യാതൊരു സ്ഥിരീകരണവും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും, ഇത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയാണെന്ന പൊതുബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ ആർബിസിക്ക് കഴിഞ്ഞു. അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ, ഫുട്ബോൾ ഓസ്ട്രേലിയ, ബാങ്കുകൾ, വാണിജ്യ പങ്കാളികൾ, മാധ്യമങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് മുന്നിൽ സർക്കാരിൻ്റെ പൂർണ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന പ്രതീതി തന്ത്രപൂർവം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു.
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സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലുണ്ടായ നടപടിക്രമ വീഴ്ചകളാണ് ഇതിന് സഹായകമായത്. ചുരുക്കത്തിൽ, അർജൻ്റീന ടീമിനെയും മെസ്സിയെയും കേരളത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് വാണിജ്യ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലെ അന്തിമ വിലയിരുത്തൽ.
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