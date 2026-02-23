ETV Bharat / state

മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി പി ജോയിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ 12-ാം ശമ്പള പരിഷ്‌കരണ കമ്മിഷനെ സർക്കാർ നിയമിച്ചു. റിപ്പോർട്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനകം സമർപ്പിക്കണം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽകണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനമെന്ന് എൻജിഒ അസോസിയേഷൻ

തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ നിരന്തര ആവശ്യത്തെത്തുടർന്ന് 12ാം ശമ്പള പരിഷ്‌കരണ കമ്മിഷനെ നിയമിച്ച് സർക്കാർ. മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ വി പി ജോയി ആണ് ചെയർമാൻ. അഡ്വ എം രാജഗോപാലൻ നായർ, റിട്ട. അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീലത സുകുമാരൻ എന്നിവരാണ് അംഗങ്ങൾ. ധനകാര്യ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി വി ആർ ശോഭ കമ്മീഷൻ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവൃത്തിക്കും.

സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിൽ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്‌കരണത്തിനായി പന്ത്രണ്ടാം ശമ്പള പരിഷ്‌കരണ കമ്മിഷനെ നിയമിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. റിപ്പോർട്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനകം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് കമ്മിഷനോട് നിർദേശിച്ചതായി ധനകാര്യ മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കി. കമ്മിഷൻ്റെ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേക ഉത്തരവ് ഉടൻ ഇറങ്ങും. അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നിരിക്കെ, ജീവനക്കാരെ പറ്റിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് എൻജിഒ അസോസിയേഷൻ പറഞ്ഞു.

ജനുവരി 29ലെ ബഡ്ജറ്റിലാണ് ശമ്പള പരിഷ്‌കരണ കമ്മിഷൻ രൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത്. അതിനുശേഷം നാല് മന്ത്രിസഭായോഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പുതുക്കിയ വോട്ടർപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കേരളത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അംഗങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയാലുടൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായേക്കും. മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഈ മാസം അവസാനമോ അടുത്ത മാസം ആദ്യമോ നിലവിൽ വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഇത് ജീവനക്കാരെ പറ്റിക്കാനുള്ള ശ്രമം

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നതിനാൽ ശമ്പള പരിഷ്‌കരണ കമ്മീഷന് യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എൻജിഒ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് എ എം ജാഫർഖാൻ ആരോപിച്ചു. ആദ്യ സിറ്റിങ്ങിനുതന്നെ ആറുമാസം വേണ്ടിവരും. മാർച്ച് 15ന് മുൻപ് വിജ്ഞാപനം വന്നാൽ പരിഷ്‌കരണം പ്രഖ്യാപിക്കാനാകില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽകണ്ട് ജീവനക്കാരുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ജാഫർഖാൻ പറഞ്ഞു.

മുൻ ശമ്പള പരിഷ്‌കരണം

2019ലെ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ 2021ലാണ് 11-ാം ശമ്പള പരിഷ്‌കരണം നടപ്പാക്കിയത്. അതനുസരിച്ച് 12-ാം പരിഷ്‌കരണത്തിന് മുൻകാല പ്രാബല്യം നൽകേണ്ടി വരും. ഇതുവഴിയുള്ള കുടിശികയും സർക്കാരിന് നൽകേണ്ടി വരും. 23,000 കോടി രൂപയാണ് ശമ്പള പരിഷ്‌കരണത്തിനായി കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ അധികമായി വകയിരുത്തിയത്. 25,000 കോടി രൂപയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ശമ്പള പരിഷ്‌കരണത്തിൽ വന്ന അധിക ചെലവ്. പ്രത്യേക ഫിക്‌സേഷൻ തിരികെ വരുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ജീവനക്കാർക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ 11-ാം ശമ്പള പരിഷ്‌കരണത്തിൽ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഫിക്‌സേഷൻ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഇത്തവണ ഏതു രീതിയിലായിരിക്കും പരിഷ്‌കരണം നടപ്പാക്കുകയെന്നാണ് ജീവനക്കാർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ക്ഷാമബത്ത ഉയർത്തി ധനവകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. പത്ത് ശതമാനം ഡിഎ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി കെ ആർ ജ്യോതിലാലാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. വർധിപ്പിച്ച ഡിഎ മാർച്ചിലെ ശമ്പളത്തോടൊപ്പം നൽകും. ഇതോടെ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്ത 25 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 35 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. മൂന്ന് ശതമാനം ഫെബ്രുവരിയിൽ ഒരു ഗഡുവായി നൽകിയിരുന്നു. ഇതോടെ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ 13 ശതമാനം ഡിഎ, ഡിആർ വർധനയാണ് നടപ്പാക്കിയത്.

