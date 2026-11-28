Kerala Holidays 2027: പൊതുഅവധി ദിനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് കേരള സർക്കാർ; ഓണവും സ്വാതന്ത്ര്യദിനവും ഞായറാഴ്ച, 7 അവധികള് നഷ്ടം!
Kerala Government Releases 2027 Public Holiday List: പൊതുഅവധി ദിനങ്ങളായ ഞായറാഴ്ചകളിലും രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചകളിലും വരുന്നതിനാൽ 7 ആഘോഷങ്ങളെ പ്രധാന പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്
Published : November 28, 2026 at 5:27 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: 2027 കലണ്ടർ വർഷത്തിലെ പൊതുഅവധി ദിനങ്ങളുടെ പട്ടിക സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുറത്തിറക്കി. പൊതുഭരണ (കോ-ഓർഡിനേഷൻ) വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് ആകെ 21 പൊതുഅവധി ദിനങ്ങളാണ് അടുത്ത വർഷമുള്ളത്. എന്നാൽ, പ്രധാന ആഘോഷങ്ങളായ തിരുവോണവും സ്വാതന്ത്ര്യദിനവും വിജയദശമിയും ഞായറാഴ്ചകളിലും രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചകളിലുമായി വരുന്നതിനാൽ ഏഴ് അവധി ദിനങ്ങൾ സര്ക്കാര് ജീവനക്കാര്ക്ക് നഷ്ടമാകും.
നഷ്ടമാകുന്ന പ്രധാന അവധികൾ (ഞായർ / രണ്ടാം ശനി)
പൊതുഅവധി ദിനങ്ങളായ ഞായറാഴ്ചകളിലും രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചകളിലും വരുന്നതിനാൽ താഴെ പറയുന്ന 7 ആഘോഷങ്ങളെ പ്രധാന പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
- ഈസ്റ്റർ: മാർച്ച് 28 (ഞായർ)
- നബിദിനം (മിലാദ്-ഇ-ഷെരീഫ്): ഓഗസ്റ്റ് 14 (രണ്ടാം ശനി)
- സ്വാതന്ത്ര്യദിനം: ഓഗസ്റ്റ് 15 (ഞായർ)
- ഒന്നാം ഓണം: സെപ്റ്റംബർ 11 (രണ്ടാം ശനി)
- തിരുവോണം: സെപ്റ്റംബർ 12 (ഞായർ)
- മഹാനവമി: ഒക്ടോബർ 9 (രണ്ടാം ശനി)
- വിജയദശമി: ഒക്ടോബർ 10 (ഞായർ)
2027-ലെ പ്രധാന പൊതുഅവധി ദിനങ്ങൾ
*ചിഹ്നമുള്ള അവധികൾ ചന്ദ്രമാസപ്പിറവി അനുസരിച്ച് മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളും മാസത്തിലെ രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചകളും പതിവുപോലെ പൊതുഅവധി ആയിരിക്കും.
ഓണക്കാലത്തും മാർച്ചിലുമായി അടുപ്പിച്ച് നാല് മുതൽ അഞ്ച് ദിവസം വരെ അവധി ലഭിക്കുന്നതിനാൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം വിനോദയാത്രകളും മറ്റ് ആഘോഷങ്ങളും നേരത്തെ തന്നെ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
2027-ലെ പ്രധാന തുടർച്ചയായ അവധി ദിനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ.
ഓണക്കാലത്ത് തുടർച്ചയായി 5 ദിവസം അവധി
2027-ലെ കലണ്ടറിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഓണക്കാലത്താണ്. സെപ്റ്റംബർ രണ്ടാം വാരത്തിൽ തുടർച്ചയായി അഞ്ച് ദിവസമാണ് പൊതുഅവധി ലഭിക്കുന്നത്.
- സെപ്റ്റംബർ 11 (ശനി): രണ്ടാം ശനിയാഴ്ച (ഒന്നാം ഓണം)
- സെപ്റ്റംബർ 12 (ഞായർ): ഞായറാഴ്ച (തിരുവോണം)
- സെപ്റ്റംബർ 13 (തിങ്കൾ): മൂന്നാം ഓണം
- സെപ്റ്റംബർ 14 (ചൊവ്വ): നാലാം ഓണം
- സെപ്റ്റംബർ 15 (ബുധൻ): ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജയന്തി
തുടർച്ചയായി അഞ്ച് ദിവസം അവധി ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ദൂരയാത്രകൾക്കും നാട്ടിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രകൾക്കും ഇത് ഏറെ സൗകര്യപ്രദമാകും.
മാർച്ചിൽ തുടർച്ചയായി 4 ദിവസം അവധി
ഈസ്റ്റർ വാരാന്ത്യത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് മാർച്ച് മാസത്തിൽ നാല് ദിവസത്തെ തുടർച്ചയായ അവധി ലഭിക്കും (ശനിയാഴ്ച പ്രവൃത്തിദിനമല്ലാത്ത ഓഫീസുകൾക്കും സ്കൂളുകൾക്കും).
- മാർച്ച് 25 (വ്യാഴം): പെസഹ വ്യാഴം
- മാർച്ച് 26 (വെള്ളി): ദുഃഖവെള്ളി
- മാർച്ച് 27 (ശനി): വാരാന്ത്യ അവധി (ശനിയാഴ്ച അവധിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്)
- മാർച്ച് 28 (ഞായർ): ഈസ്റ്റർ
ഏപ്രിലിൽ അടുപ്പിച്ച് 2 ദിവസം അവധി (ഒരു ലീവ് എടുത്താൽ 4 ദിവസം!)
ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ വിഷുവിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അടുപ്പിച്ച് രണ്ട് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ പൊതുഅവധി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
- ഏപ്രിൽ 14 (ബുധൻ): ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കർ ജയന്തി
- ഏപ്രിൽ 15 (വ്യാഴം): വിഷു
ഏപ്രിൽ 16 വെള്ളിയാഴ്ച കൂടി ഒരു ദിവസം അവധിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ, ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആകെ 5 ദിവസത്തെ നീണ്ട അവധി ആഘോഷിക്കാൻ ജീവനക്കാർക്ക് അവസരമുണ്ട്.
മറ്റ് നീണ്ട വാരാന്ത്യങ്ങൾ (3 ദിവസത്തെ അവധികൾ)
- മേയ് മാസത്തിൽ: മേയ് 15 (ശനി), മേയ് 16 (ഞായർ), മേയ് 17 (തിങ്കൾ - ബക്രീദ്) എന്നിവ ചേർന്ന് 3 ദിവസത്തെ അവധി ലഭിക്കും (ശനിയാഴ്ച അവധിയുള്ളവർക്ക്).
- ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരം: ജൂലൈ 31 (ശനി), ഓഗസ്റ്റ് 1 (ഞായർ), ഓഗസ്റ്റ് 2 (തിങ്കൾ - കർക്കടക വാവ്) എന്നിവ ചേർന്നും 3 ദിവസത്തെ അവധി ലഭിക്കും.
Also Read: ഒരു വർഷത്തിനിടെ മൂന്ന് ബമ്പർ; ഭാഗ്യദേവത "കുടിയിരിക്കുന്ന" പാലക്കാട്ടെ 'കിങ്സ് സ്റ്റാർ', ശരിക്കും കോടികൾ വാരിയത് ഈ ഏജൻസി!