'ജനാധിപത്യം ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകണം, എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യണം': കേരള ഗവർണർ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ സമ്മതിദാന അവകാശം രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും എല്ലാവരും അവരവരുടെ കടമ നിർവഹിക്കണമെന്നും ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ.
Published : April 9, 2026 at 1:15 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേർക്കർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. കേരളത്തിൽ സമ്മതിദാന അവകാശം വിനിയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും എല്ലാ പൗരന്മാരും വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു.
ജനാധിപത്യം മണ്ണിൽ മാത്രമല്ല, ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടാകണം. നല്ലവരെ പ്രതിനിധികളായി തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ എല്ലാവരും തയാറാകണം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളിയാകാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ ഭാഗ്യമായി കാണുന്നുവെന്നും സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാവരും പോളിങ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തി തങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യ കടമ നിർവഹിക്കണമെന്നും വോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഗവർണർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
ഹൃദയങ്ങളിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ ജനാധിപത്യ ബോധം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി പ്രകടിപ്പിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വോട്ടെടുപ്പിൽ പരമാവധി ആളുകൾ പങ്കാളികളാകണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ മുതൽ സംസ്ഥാനത്തെ പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ വോട്ടർമാരുടെ വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
പ്രമുഖരുടെ നിര
ഗവർണർക്ക് പുറമെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലെ നിരവധി പ്രമുഖർ അതിരാവിലെ പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ എത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കണ്ണൂരിലെ പിണറായി ആർസി അമല ബേസിക് അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ വോട്ട് ചെയ്തു. സിപിഎം നേതാവ് എം എ ബേബി തിരുവനന്തപുരത്താണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ എറണാകുളത്തെ കേസരി ഗവ. ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജിൽ സമ്മതിദാന അവകാശം വിനിയോഗിച്ചു. സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സണ്ണി ജോസഫ് കണ്ണൂരിലും എംപി ഹൈബി ഈഡൻ കൊച്ചിയിലും കുടുംബസമേതമെത്തിയാണ് വോട്ട് ചെയ്തത്. കോൺഗ്രസ് രാജ്യസഭ എംപി ജെബി മേത്തറും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി.
ബിജെപി നേതാക്കളായ അനിൽ കെ ആൻ്റണി, മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ എന്നിവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി വോട്ട് ചെയ്തു. നടനും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുമായ രമേശ് പിഷാരടി പാലക്കാടും, മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ മുരളീധരൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ ജവഹർ നഗർ എൽപി സ്കൂളിലുമെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. സംസ്ഥാനത്തെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രമുഖ നേതാക്കളും രാവിലെ തന്നെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു.
വിധിയെഴുതി ജനങ്ങൾ
അസമിലെ 126 സീറ്റുകളിലേക്കും കേരളത്തിലെ 140 സീറ്റുകളിലേക്കും പുതുച്ചേരിയിലെ 30 സീറ്റുകളിലേക്കുമാണ് ഏപ്രിൽ ഒൻപതിന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. മെയ് നാലിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ. കേരളത്തിൽ 140 മണ്ഡലങ്ങളിലായി 883 സ്ഥാനാർഥികളാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത്. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 2,69,53,644 വോട്ടർമാരാണുള്ളത്. ഇതിൽ 1,38,27,319 സ്ത്രീ വോട്ടർമാരും 1,31,26,048 പുരുഷ വോട്ടർമാരും ഉൾപ്പെടുന്നു.
പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയും ഭരണം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, മികച്ച വിജയം നേടി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഡിഎഫ് വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്താനുള്ള കഠിന പ്രയത്നത്തിലാണ്. ബിജെപി നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻഡിഎയും വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്.
